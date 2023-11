Eugenia Șerban a ajuns la cuțite cu propriul fiu. A obținut ordin de protecție împotriva lui

Eugenia Șerban trece prin clipe cumplite. Artista a trecut de la a avea o relație extraordinară cu fiul său la a cere un ordin de protecție împotriva fiului său. L-a crescut de una singură încă de când avea trei ani.

Eugenia Șerban a cerut ordin de protecție împotriva fiului său

Eugenia Șerban trece printr-o perioadă cumplită. , acum se confruntă cu o problemă dureroasă de familie. Actrița și fiul său au ajuns la cuțite, deși înainte aveau o relație extraordinară.

ADVERTISEMENT

Situația s-a schimbat drastic, iar în urmă cu un an Lorans a fost cercetat de DIICOT pentru deținere de droguri, mai exact canabis. Iar apropiații Eugeniei Șerban susțin că băiatul și-a schimbat atitudinea și față de mama sa, scrie

Tânărul în vârstă de 30 de ani ar fi agresat-o pe actriță și chiar i-ar fi furat bani și bijuterii din casă. Acum, el nici nu mai are voie să o sune pe vedeta din Inimă de Țigan, pentru că riscă închisoarea.

ADVERTISEMENT

„Dispune emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni de la pronunțare, cuprinzând următoarele măsuri: 1. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de reclamantă, cu excepția situațiilor în care părțile trebuie să se prezinte împreună la instanță, la organele de cercetare/urmărire penală sau în fața altor autorități publice;

2. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de domiciliul reclamantei din București, sector 4; 3. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri faţă de locuința reclamantei din București, sector 4; 4. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”, sunt măsurile pe care Lorans trebuie să le respecte după cererea depusă de Eugenia Șerban, se arată pe

ADVERTISEMENT

L-a crescut singură

Momentul este cu atât mai dureros cu cât Eugenia Șerban l-a crescut singură pe Lorans. Actrița și tatăl băiatului s-au despărțit când acesta avea nici trei ani, astfel că au crescut și s-au maturizat împreună.

Vedeta se lăuda cu relația pe care o are cu băiuatul ei. Acesta locuia destul de aproape de mama sa, așa că o vizita des, iar ea îi gătea. În plus, spunea că i-a cunoscut toate fostele iubite.

ADVERTISEMENT

„Noi am avut o relație extraordinară dintotdeauna pentru că am crescut împreună. L-am făcut foarte tânără, n-aveam nici 24 de ani împliniți când l-am născut. Apoi am divorțat când el era destul de micuț, n-avea nici trei ani.

Și atunci am crescut împreună. (…) Ne vedem destul de des pentru că stă destul de aproape”, a dezvăluit Eugenia Șerban, despre relația cu Lorans.