Eugenia Șerban, schimbare radicală de look. Cum se simte actrița după ce a învins cancerul

Vedeta a recurs la o schimbare radicală de look la cei 52 de ani ai săi. Vedeta apare cu zâmbetul pe buze și cu o nuanță tinerească a podoabei capilare, un albastru deschis.

Eugenia Șerban a învins cancerul ginecologic și cel de sân, iar acum trăiește fiecare clipă la intensitate maximă, dovadă părul pe care și l-a colorat în stil tineresc, așa cum se simte.

Cunoscuta și-a vopsit părul într-o culoare foarte îndrăzneață care îi scoate în evidență trăsăturile fizice. Schimbarea o prinde de minune pe vedetă.

Eugenia Șerban s-a reinventat după lupta cu cancerul. Ce schimbare a făcut actrița

Eugenia Șerban preferă să lase în urmă trecutul și suferința și să se concentreze pe prezent. Are foarte multă energie și poftă să se implice în proiecte care îi fac plăcere.

În plus, actrița este într-o formă extraordinară și se bucură de o stare de spirit foarte bună după ce a revenit la viața normală, după lupta cu .

„Mă simt bine acum, am revenit la viața mea normală. Sunt tonică și muncitoare. Pe mine această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice, să las lucrurile să se rezolve în ritmul lor.

De asemenea, am mai învățat că trebuie să mă bucur mai mult de fiecare clipă importantă din viața mea. Sunt mai relaxată și mă bucur de fiecare clipă importantă.

Nu am făcut promisiuni și nici nu am încercat. Nu am eliminat nimic din dietă, nu am considerat că este cazul. Eu mănânc oricum destul de sănătos și de echilibrat, cu toate că mănânc o dată pe zi.

M-am împrietenit din nou cu Dumnezeul meu, pe care eram atunci supărată, și da, am învățat că El nu poate să-mi dea mai mult decât poate organismul meu să ducă.

Și atunci stresul trebuie îndepărtat cât putem noi de mult”, a dezvăluit actrița în emisiunea „Vorbește lumea”, prezentată de Adela Popescu, conform .

Eugenia Șerban, despre lucrurile la care a renunțat după cancer

Viața Eugeniei Șerban s-a schimbat destul de mult după ce și-a revenit în totalitate după ce a învins cancerul. Vedeta susține că boala s-a dezoltat pe baza stresului, pe care l-a eliminat.

Actrița și-a dat seama că lucrurile se vor rezolva în ritmul lor și că nu mai are sens să se enerveze din orice nimic. E mult mai relaxată acum.