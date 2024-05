Euro 2016, deziluzie imensă pentru selecționerul Anghel Iordănescu la final de carieră. Episodul 5

Până la ne mai desparte foarte puțin timp, iar până atunci FANATIK continuă să vă prezinte sau despre idolii care au scris istorie.

„Hai la Euro!”, episodul 5. Când norocul lui Victor Pițurcă se unește cu cel al lui Anghel Iordănescu

realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA, merge mai departe cu un nou episod, cel de-al cincilea, în care moderatorul Horia Ivanovici și invitatul special Andrei Vochin vor rememora povești și întâmplări nespuse de la Euro 2016, unde echipa națională a României a evoluat într-o grupă cu Franța, Elveția și Albania.

„Împreună cu Andrei Vochin, expertul nostru pe amintiri și pe turnee finale, vă invităm la al cincilea episod din serialul nostru de succes «Hai la Euro!». Salut Andrei și bine ai revenit la această emisiune care face deliciul oamenilor. Mulțumim și sponsorului Stalinskaya, care ne sprijină, un sponsor cu tradiție, precum echipa națională, precum Euro… Și am ajuns cu serialul nostru la Euro 2016”, a făcut Horia Ivanovici introducerea în atmosfera Euro 2016.

„Euro 2016 este pentru mine un alt tip de Euro, e ceva special. Pentru că este pentru prima oară când sunt în calitate de oficial al Federației Române de Fotbal, nu mai sunt jurnalist, așa cum am fost la precedentele cinci-șase turnee finale, Europene sau Mondiale. Trăiesc din interior, se joacă în Franța, într-o Franță zguduită de asasinatele de la Bataclan, o Franță care este sub arme, sub un soi de teroare pe care am resimțit-o și la tragerea la sorți… Noi am căzut într-o grupă jucată la Paris, același Paris care are un farmec aparte și care mie îmi face o mare plăcere de fiecare dată când îl văd.

Dar până să ajungem la Paris, când vin în Federație, fiind invitat de președintele Răzvan Burleanu să fac parte din această echipă, acolo era selecționerul Victor Pițurcă, care revenise pentru a nu știu câta oară la echipa națională. Ajunge aproape de calificarea la Mondialul din 2016, dar pierde un baraj cu Grecia. Iar acum cade într-o grupă care parcă a fost aleasă cu mâna.

Am spus întotdeauna că norocul lui Victor Pițurcă s-a unit cu norocul lui Anghel Iordănescu, care era director tehnic, și au fost împreună la tragerea la sorți… O tragere la sorți care a însemnat cap de serie Grecia, iar apoi celelalte echipe ca Irlanda de Nord sau Finlanda”, sunt primele amintiri ale lui Andrei Vochin despre Euro 2016, unul pe care l-a trăit, în premieră, în calitate de oficial al FRF.

Plecarea lui Victor Pițurcă, un moment de cotitură la naționala României în preliminariile Euro 2016

A continuat apoi să prezinte contextul în care a început campania de calificare la Euro 2016, dar nu a uitat nici de momentul de cotitură de după partida cu Finlanda din deplasare, când selecționerul Victor Pițurcă și staff-ul său au demisionat, alegând o aventură în zona arabă, la Al Ittihad Jedah.

„Primul meci cu Grecia din preliminariile respective se joacă fără spectatori, pe un stadion gol. Este un mare avantaj pentru noi, că știm foarte bine ce se întâmplă când grecii susțin o echipă favorită. Și începem turneul de calificare foarte bine, cu un 1-0, gol marcat de Marica dintr-un penalty pe care îl obține Chipciu. Dar iarăși cu emoții foarte mari, pentru că la începutul reprizei a doua, Ciprian primește cartonaș roșu și practic jucăm a doua repriză în inferioritate numerică. Ținem însă de scor, se termină 1-0 și plecăm extraordinar în această campanie.

Domnul Pițurcă începe să spună că ar vrea să plece de la echipa națională, pentru că nu susține actuala conducere a Federației sau nu se simte susținut. Nu știu de ce, că tot a declarat lucrul ăsta, care din punctul meu de vedere nu era adevărat.

Vine un meci acasă cu Ungaria, pe Arena Națională plină. Noi îi conducem pe unguri cu 1-0, cred că Raul Rusescu a dat gol, dar suntem egalați și se termină 1-1. Și mergem în Finlanda, unde țin minte că era un frig pătrunzător, iar în prima repriză suntem dominați acolo. Cristi Tănase face un meci defensiv extraordinar, dar în a doua repriză, după un corner și o lovitură liberă executate de Lucică Sânmărtean, marchează Bogdan Stancu de două ori.

Deci batem 2-0 în Finlanda, meci în urma căruia Victor Pițurcă, pentru a doua oară, anunță Federația că pleacă și de data asta chiar pleacă. E un moment de cotitură, pentru că până la următorul meci, cu Irlanda de Nord, mai sunt vreo trei săptămâni. Trebuie să pui un antrenor. Ești luat pe nepregătite și în momentul ăla există varianta de a pune un antrenor din exterior foarte repede sau o variantă in-house.

Și se alege varianta Anghel Iordănescu, cel care era director tehnic în interiorul Federației. Nea Puiu i-a zis președintelui că «accept doar dacă eu sunt ultima variantă, încercați să găsiți antrenor». Nea Puiu nu mai antrenase de zece ani”, sunt amănuntele de culise prezentate de Andrei Vochin în cadrul episodului 5 al serialului „Hai la Euro!”.

„Un Anghel Iordănescu despre care, recent, Victor Pițurcă a spus sau a dat de înțeles că l-a lucrat atunci. Știi ultimele declarații… Nu știu dacă l-ați văzut pe Pițurcă, care practic a spus că Anghel Iordănescu l-a săpat, asta a spus”, reamintește moderatorul Horia Ivanovici despre acuzele făcute peste ani de Victor Pițurcă.

„Nici nu se pune problema. Nu este nimic adevărat. Eu am fost prezent la întâlnire. Anghel Iordănescu a spus «Dacă eu sunt ultima soluție, voi accepta. Dacă nu găsiți un antrenor, pentru că e un timp foarte scurt, voi accepta». El nu mai antrenase de nu știu câți ani înainte…”, a negat categoric Andrei Vochin varianta unui „complot” împotriva lui „Piți”.

Anghel Iordănescu revine la națională după refuzul lui Mircea Lucescu

Și tot Andrei Vochin ne oferă amănunte foarte interesante despre ce s-a întâmplat la Federație după demisia lui Victor Pițurcă. Președintele Răzvan Burleanu a încercat să dea o mare lovitură și să-l aducă la națională pe Mircea Lucescu, dar după refuzul acestuia s-a ajuns până la urmă la varianta Anghel Iordănescu, director tehnic în FRF la acea vreme.

„S-a încercat la Mircea Lucescu atunci. În perioada aceea, Răzvan Burleanu s-a dus la Mircea Lucescu, l-a întâlnit la Kiev. Nu ne-a refuzat din prima, dar a refuzat după o discuție cu Ahmetov. Pentru că atunci era vorba să antreneze în paralel o perioadă. Iar Ahmetov i-a spus «Mircea, faci cum vrei. Dar atenție, când ți-am cerut să antrenezi naționala Ucrainei, ai spus că nu faci asta. Eu cum o să pot să le spun ucrainenilor că pentru echipa ta națională faci asta și pentru echipa noastră națională nu faci?». Și în momentul ăla, susține Mircea Lucescu, l-a convins să nu facă pasul ăsta.

Cert e că rămâne Anghel Iordănescu. L-am văzut la antrenamente, un om cu viață din nou, pentru că era un director tehnic căruia i se luase. Avea 66 de ani și la antrenamente, când a început la Mogoșoaia, parcă avea din nou 46”, explică actualul consilier al lui Răzvan Burleanu cum a reușit FRF să rezolve problema selecționerului după plecarea lui Victor Pițurcă.

Anghel Iordănescu, revenire în forță pe banca naționalei. Dar final de preliminarii cu mari emoții

Anghel Iordănescu revine pe banca echipei naționale a României într-un moment greu, nu atât din punct de vedere al rezultatelor, cât al timpului extrem de scurt pe care-l avea la dispoziție până la primul meci oficial. Are parte de un debut excelent contra Irlandei de Nord, însă lucrurile s-au precipitat pe final de preliminarii, calificarea la Euro 2016 fiind obținută in extremis.

„Primul meci cu Irlanda l-a pregătit senzațional. N-au avut ăia niciun fel de ocazie. Nici noi n-am avut multe ocazii, dar a marcat de două ori în repriza a doua Papp, actualul jucător al Petrolului Ploiești. Și practic continuăm cu Anghel Iordănescu drumul început de Victor Pițurcă și ne ducem cu bagaj de puncte spre ultimele meciuri.

Numai că ultimele meciuri din grupă, unul după altul, aduceau numai egaluri, nu pierdeam, dar nici nu câștigam. 0-0, 0-0… Am bătut greu Feroe la Ploiești cu 1-0. Țin minte că Pantilimon a scos o minge din vinclu în minutul 84, deci putea fi o catastrofă și la meciul ăla, deși noi avusesem zece ocazii până la faza respectivă. Cert este că mergem din egal în egal, și în Ungaria, am făcut egal și la Belfast cu Irlanda de Nord, am făcut egal și acasă cu Grecia, am făcut toate de 0-0.

Și ajungem la meciul cu Finlanda, pe Arena Națională, penultimul din grupă. E o presiune, o miză foarte mare, ne conduc finlandezii cu 1-0, mai au vreo două-trei ocazii imense de a marca. Ne scapă Tătărușanu de câteva ori din ele și pe un final de meci când nu se mai putea întâmpla nimic, în nebunia lui, Maxim scoate din joben o execuție în fața unei apărări aglomerate, aruncă o minge peste, cred că Florin Andone se duce să o împingă, n-a putut s-o bage în poartă, a respins portarul și a venit Hoban și a băgat-o în poartă.

A fost momentul descătușării, pentru că aia însemna calificarea. Se termina 1-1 meciul și cu punctul ăla rămânem la mâna noastră și ne trebuie doar victorie cu Feroe. Și reușim victoria cu Budescu”, a încheiat Andrei Vochin povestea calificării României la turneul final Euro 2016.

România, debut de gală la Euro 2016: jucăm meciul de deschidere contra țării gazdă, Franța

Dar amintirile nu se opresc aici, pentru că urmează turneul final din Franța, unde naționala României a căzut într-o grupă cu țara gazdă, cu Elveția și cu Albania. Și ne revenea onoarea să jucăm chiar în meciul de deschidere, pe „Stade de France” din Paris, împotriva Franței lui Didier Deschamps.

„Ajungem în Franța, la Euro. Jucăm meciul de deschidere, care iarăși e un un eveniment în istoria fotbalului nostru, să joci un meci de deschidere la un turneu final. Facem un meci bun cu Franța, facem un meci în care cumva suntem de la egal la egal ca joc. Ca ocazii, au foarte puține, au o bară în prima repriză a lui Griezmann. În a doua repriză ne dau un gol, din punctul meu de vedere după un fault la portarul Tătărușanu, marchează Giroud, dar noi imediat după vreo 4-5 minute, la o incursiune a lui Stanciu în careu, obținem lovitură de la 11 metri, care este marcată de Bogdan Stancu”, își începe Vochin povestea de la turneul final.

„Bogdan Stancu, alt favorit sau chiar altă obsesie a lui Victor Pițurcă. E un jucător cu calități, dar rămân la părerea că nu era un jucător de echipa națională”, remarcă moderatorul Horia Ivanovici „încăpățânările” cu care unii selecționeri i-au exasperat pe microbiștii români.

„Eu zic că era un jucător de echipă națională, dacă îl compari cu ce aveam la momentul respectiv. Se duce meciul către 1-1, se ajunge undeva spre minutul 88 și celebru Payet din echipa Franței ia o acțiune pe cont propriu, nu poate fi blocat de Pintilii și Hoban, care erau practic ușile noastre de metrou, așa le ziceam eu, nu se trecea prin zona respectivă, și prinde șutul vieții… O dă în vinclu și pierdem meciul cu 2-1.

Sunt foarte multe întâmplări după meci, unele haioase, unele triste… De exemplu, una care m-a marcat pe mine, că eram în tribuna oficială, eram oficial și aveam însemnele României… Și a venit marele Boniek, l-am văzut în spatele meu, mi-a pus mâna pe umăr și mi-a zis, că a văzut că sunt din România, «Vă felicit pentru cum ați jucat. Să nu fiți supărați, capul sus! Meritați mult mai mult de la meciul ăsta».

Apoi, în zona vestiarelor au venit primul ministru Cioloș și soția lui, era cetățean francez, cred… Era vorbitoare de franceză și a ținut morțiș să intre în vestiar să le spună băieților două cuvinte. După înfrângere, în vestiar… Nu știam cum să le spun că nu prea se poate… Dar a vrut să intre. Și noi ne-am zis în momentul ăla că asta este, nu avem ce să facem.

Și le-am zis băieților «Puneți-vă un prosop, că vine doamna prim-ministru să vă spună două cuvinte». Și a intrat acolo, în vestiar și, în loc să spună două cuvinte, a început să intoneze imnul național «Deșteaptă-te, române!». Doar că unul dintre jucători a înțeles că trebuie să vină cu un prosop la el, dar nu l-a pus unde trebuia și îl ținea pe umeri pur și simplu. Dar era undeva în spate și l-am trimis repede. «Pune-ți ăla pe tine, nu înțelegi să te acoperi? E o doamnă aici». Ei erau obișnuiți ca într-un vestiar. Deci a fost și râs, a fost și plâns acolo”, a descris Andrei Vochin atmosfera de la Franța – România 2-1, meciul de deschidere al Euro 2016.

România – Elveția 1-1 și șansele de calificare rămân intacte

După eșecul cu Franța, România urma să dea piept în etapa 2 cu Elveția, pe „Parc de Princes”, și avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a mai putea spera la o calificare în optimile de finală ale Campionatului European.

„După patru zile a urmat meciul cu Elveția, care s-a jucat pe «Parc des Princes», în Paris. Elveția era o echipă cu Xhaka, cu Shaqiri, cu Sommer în poartă, pe care i-am regăsit și acum, la anii bătrâneții. Atunci erau în floarea vârstei, o echipă foarte bună…”, continuă Andrei Vochin, completat imediat de moderator. „Și pe care Edi Iordănescu i-a căpăcit acum…”, aluzie la recentele preliminarii, când fără înfrângere, după ce a câștigat o grupă din care a făcut parte și naționala Elveției.

„Și atunci, tatăl lui Edi, nea Puiu, putea să-i căpăcească. Am avut 1-0, iarăși gol din penalty al lui Bogdan Stancu, de data asta scos de Chipciu, și ne-au egalat în a doua repriză. Noi am mai avut o bară, Săpunaru putea face 2-0, însă am avut și un moment greu, pentru că l-am pierdut pe Pintilii.

Și pierderea lui Pintilii pentru echipa națională a vremurilor acelea era o pierdere grea. S-a accidentat, nu a mai putut să joace până la sfârșit. Ne-au egalat prin Mehmedi. S-a terminat egal și acum mergem la ultimul meci la Lyon. Trebuie să jucăm cu Albania din grupa noastră și dacă noi câștigăm cu Albania, ne calificăm”, a mai povestit Andrei Vochin.

România – Albania 0-1, deziluzie uriașă pentru Anghel Iordănescu la ultimul meci din carieră

„Cu Albania, care era bineînțeles, un adversar abordabil”, ne prezintă și moderatorul Horia Ivanovici situația înaintea meciului decisiv care putea aduce României calificarea în optimile de finală. Aveam nevoie doar de o victorie…

„Era un adversar abordabil, dar care chinuise Franța, cum am chinuit-o și noi, tot așa au luat gol… Am avut o primă ocazie mare a lui Alibec în meciul de la Lyon, după care ne-au păcălit. Chiricheș era căpitan de echipă, pentru că Raț se accidentase și nu se știa dacă va fi la acel turneu final. Banderola a venit pe brațul lui Chiricheș și până la urmă Raț n-a putut să joace tot turneul. La jumătatea meciului cu Elveția sau ceva de genul ăsta, s-a accidentat și a fost băgat Steliano Filip, care n-a fost ce trebuia, astfel încât la meciul de la Lyon cu Albania s-a ajuns la varianta Mățel fundaș stânga.

Și Sânmărtean iarăși nu e titular, însă este introdus la pauză în meciul respectiv. În a doua repriză, impulsionați și de intrarea lui Sânmărtean, Florin Andone are are o bară, putea fi egal. Deci dacă noi câștigam cu Albania, plus punctul luat cu Elveția, eram calificați fără doar și poate. Evident că tristețe mare”, își amintește Andrei Vochin cu regret în glas cum am ratat o nouă performanță la nivelul echipei naționale.

„Pierdem, final 1-0 pentru Albania, totul se termină cu o deziluzie imensă. Lumea îi înjura pe toți, de la Iordănescu până la Burleanu. Știu că a fost un scandal. Burleanu cum a fost atunci?”, e întrebarea de final a moderatorului Horia Ivanovici în episodul 5 al serialului „Hai la Euro!”, realizat de FANATIK împreună cu STALINSKAYA.

„A fost negru de supărare, îți dai seama. Avea și puțină experiență la vremea aia, venise din 2014. Avusese mai degrabă experiențe de bucurie, pentru că toată campania începută de Victor Pițurcă și terminată de nea Puiu a fost campania lui Răzvan Burleanu. Campania a început în septembrie și Burleanu a venit în martie la Federație, deci practic este calificarea totală sub mandatul lui Răzvan Burleanu. E adevărat, cu niște oameni din vechea gardă… Se termina așa și se punea problema schimbării antrenorului după acest turneu final. Și începe toată nebunia.

Dar este clar că e al cincilea turneu final din istoria echipei naționale a României. Trei au fost făcute cu implicarea directă a Generației de Aur… Iar trei, că îl pun și pe ăsta de acum, sunt turnee fără implicarea Generației de Aur ca jucători în proiect”, și-a terminat de „descărcat” Andrei Vochin tolba de amintiri de la Euro 2016. Un turneu final de Campionat European care a însemnat și finalul carierei pentru marele antrenor Anghel Iordănescu, artizanul performanțelor uriașe obținute de Generația de Aur.

