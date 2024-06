EURO 2024 Germania – Scoția Live video și text. Echipele de start

Germania – Scoția este meciul de deschidere al Campionatului European. Cele două formații speră să aibă un început bun și să obțină primele puncte în grupă în fața unui stadion plin.

UPDATE: Echipele de start la Germania – Scoția, de la ora 22:00

Echipele de start:

Germania: Neuer – Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstaedt – Andrich, Kroos – Musiala, Gundogan, Wirtz – Havertz. Rezerve: Baumann, Ter Stegen, Anton, Beier, Can, Fuhrich, Fullkrug, Gross, Henrichs, Koch, Muller, Raum, Sane, Schlotterback, Under. Antrenor: Julian Nagelsmann

Scoția: Gunn – Ralston, Hendry, Porteous, Tierney, Robertson – McGregor, McTominay – McGinn, Christie, Adams. Rezerve: Clark, Armstrong, Conway, Cooper, Forrest, Gilmour, Hanley, Jack, Kelly, McCrorie, McKenna, McLean, Morgan, Shankland, Taylor. Antrenor: Steve Clarke

Germania – Scoția la EURO 2024: Analiză jucători, antrenori, primul 11 – formația probabilă de start. Cine e vedeta echipei și care sunt fotbaliștii accidentați sau suspendați

Deși Germania pleacă cu statutul de favorită, fiind gazda turneului, partida se anunță una extrem de echilibrată. Nemții trec printr-un proces de schimbare de generații și au avut rezultate dezamăgitoare la ultimele turnee finale, în timp ce naționala Scoției a făcut un progres enorm în ultimii ani.

Germania este cu siguranță echipa din Grupa A cu cele mai mari șanse la calificarea în fazele superioare ale competiției. În meciurile de pregătire, naționala antrenată de Julian Nagelsmann a obținut rezultate impresionante: victorii 2-0 cu Franța, 2-1 cu Olanda și 2-1 cu Grecia, și o remiză albă împotriva Ucrainei.

De partea cealaltă, scoțienii au dezamăgit în amicale. Singura victorie a venit în partida cu Gibraltar, 2-0. În rest, echipa britanică a remizat 2-2 cu Finlanda și a pierdut meciurile de pregătire cu Irlanda de Nord, 0-1, și Olanda, 0-4. Deși la prima vedere Germania pleacă cu prima șansă, Scoția se poate dovedi un adversar extrem de complicat, întrucât în preliminarii a terminat pe locul 2, la 6 puncte peste Norvegia.

Antrenor Germania: Julian Nagelsmann

cu un selecționer extrem de tânăr. Julian Nagelsmann are abia 36 de ani, însă s-a dovedit a fi un tehnician foarte abil. El a preluat naționala Germaniei în 2023 după ce a antrenat 2 ani la Bayern Munchen.

“Die Mannschaft” a terminat pe locul 3 în grupa de la Campionatul Mondial din 2022, deși la prima vedere adversarii erau accesibili: Spania, Costa Rica și Japonia. În Nations League, Germania s-a clasat pe locul 3, în spatele Italiei și Ungariei.

Antrenor Scoția: Steve Clarke

Britanicii speră să reușească să depășească faza grupelor la EURO. Steve Clarke este unul dintre cei mai longevivi selecționeri de la această ediție a Campionatului European. El a semnat cu Scoția în 2019 după ce a antrenat în mare parte în campionatul intern.

Cu el pe bancă, Scoția și-a ridicat mult nivelul în ultimii ani. Naționala britanică a fost aproape de o calificare la Campionatul Mondial din 2022. Atunci, echipa lui Clarke a fost învinsă în semifinala barajului de Ucraina cu 1-3. Scoția a promovat în Liga A din Nations League după ce s-a clasat pe primul loc într-o grupă cu Ucraina, Irlanda și Armenia.

Echipe probabile Germania – Scoția din Grupa A de la EURO 2024. Kimmich vs Robertson

Germania : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz

Scoția : Gunn – Robertson, Tierney, Hanley, Hendry, Ralston – Gilmour, McTominay, McGinn, Christie – Shankland

Vedeta Germaniei: Toni Kroos

Toni Kroos este cu siguranță unul dintre cele mai sonore nume din lotul convocat de Julian Nagelsmann. Mijlocașul central și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul acestui sezon, însă speră să reușească să obțină un ultim trofeu cu echipa națională.

Cariera lui Toni Kroos este una absolut incredibilă. A câștigat toate trofeele posibile și a devenit un simbol pentru Real Madrid, alături de care a cucerit nu mai puțin de 5 titluri în Champions League și 4 în La Liga. La naționala Germaniei a jucat 109 meciuri și a înscris 17 goluri.

Vedeta Scoției: Scott McTominay

Mijlocașul de la Manchester United a fost cu siguranță cel mai important om din naționala Scoției în campania de calificări. Deși joacă pe o poziție ușor defensivă, a reușit să înscrie nu mai puțin de 7 goluri. Evoluțiile bune au continuat și la Manchester United, unde s-a impus ca titular.

Conform Transfermarkt, cota de piață a lui Scott McTominay este de 32 de milioane de euro. Pentru “diavolii roșii” a înscris 7 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 32 de meciuri jucate.

Jucători accidentați sau suspendați: Ce absențe are Germania

Germania se va baza pe o echipă competitivă la EURO 2024. Julian Nagelsmann a avut de unde să aleagă, iar cele mai importante absențe sunt ale jucătorilor care nu au prins lotul de 26. Deși a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Borussia Dortmund în acest sezon, Mats Hummels va vedea turneul final din fața televizorului.

Serge Gnabry, extrema celor de la Bayern Munchen, a suferit o accidentare pe finalul sezonului și nu a prins lotul de 26. El fusese în trecut o piesă importantă în echipa Germaniei.

Jucători care lipsesc din Scoția. Armstrong și Hanley sunt accidentați

Selectionerul Scotiei a avut batai mari de cap in alcatuirea lotului pentru Campionatul Euopean. Mai multi jucatori importanti au suferit accidentari. Ferguson si Patterson au avut probleme medicale serioase si au ramas acasa. In plus, Armstrong și Hanley nu sunt 100% pregatiti pentru meciul de debut cu Germania.

Cine bate penalty-urile și fazele fixe din Germania – Scoția

Pentru Germania, lucrurile sunt simple. Toni Kroos este responsabil de fazele fixe. Mijlocașul este un adevărat specialist al loviturilor libere și cornerelor. La loviturile de la 11 metri, situația se schimbă. Julian Nagelsmann are în lot mai mulți executanți foarte buni, însă Ilkay Gundogan își asumă în majoritatea ocaziilor responsabilitatea.

În schimb, pentru Scoția, Andy Robertson se ocupă de centrările din fazele fixe. Fundașul stânga de la Liverpool creează adesea probleme în defensiva adversă. Loviturile de la 11 metri sunt în general bătute de Christie, mijlocașul de la Bournemouth.

Valoare lot Germania: 851.00 de milioane de euro

Germania este a 5-a cea mai valoroasă națională care participă la EURO. Conform Transfermarkt, aceasta valorează nu mai puțin de 851 de milioane de euro. Cei mai scumpi jucători sunt Florian Wirtz (130 de milioane de euro) și Jamal Musiala (120 de milioane de euro).

Valoare lot Scoția: 207.40 de milioane de euro

Lotul Scoției valorează de 4 ori mai puțin decât cel al adversarilor, însă asta nu înseamnă că britanicii nu au jucători importanți în echipă. Scott McTominay, vedeta echipei, este cotat la 32 de milioane de euro, în timp ce căpitanul Andrew Robertson valorează 30 de milioane de euro.

Tot ce trebuie sa știi înainte de Germania – Scoția: program, stadion, arbitri, ora de start, transmisii live la TV, streaming live Germania EURO 2024

Cine transmite Germania – Scoția la TV, din grupa A de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Meciul de debut al Campionatului European dintre Germania și Scoția va fi transmis la TV în România pe PRO TV. Ora de start a jocului a fost stabilită la 22:00, ora României. Înainte de fluierul final, la Munchen va avea loc o festivitate de deschidere.

Cine e arbitrul de la Germania – Scoția

Clement Turpin a fost delegat să arbitreze meciul de deschidere de la EURO. Francezul este unul dintre oficialii de elită din fotbalul european. El a fost la centru la semifinala Champions League Bayern Munchen – Real Madrid.

Francezul va fi ajutat la cele două tușe de Nicolas Danos și Benjamin Pages. Arbitru de rezervă va fi François Letexier, în timp ce la camera VAR arbitru este Jérôme Brisard.

Orașul și stadionul pe care se disputa Germania – Scoția

Primul meci de la Euro va avea loc în Munchen pe stadionul celor de la Bayern, Allianz Arena. 75 de mii de fani sunt așteptați la Germania – Scoția.

Program și clasament actualizat grupa A EURO 2024, înainte de Germania – Scoția

Program meciuri grupa A 2024

Germania vs Scoția (Munchen, 14 iunie, ora 22:00)

Ungaria vs Elveția (Koln, 15 iunie, ora 16:00)

Germania vs Ungaria (Stuttgart, 19 iunie, ora 19:00)

Scoția vs Elveția (Koln, 19 iunie, ora 22:00)

Elveția vs Germania (Frankfurt, 23 iunie, ora 22:00)

Scoția vs Ungaria (Stuttgart, 23 iunie, ora 22:00)

Clasament grupa A 2024 actualizat înainte de Germania– Scoția:

Germania – 0 puncte Scoția – 0 puncte Elveția – 0 puncte Ungaria – 0 puncte

Cele mai tari reacții înainte de Germania– Scoția:

Selectionerul Scoției a vorbit înainte de amicalul cu Finlanda despre starea de sănătate a lui Scott McTominay. Antrenorul a spus că va fi apt pentru meciul cu Germania.

“Nu o să înceapă cu Finlanda, dar o să intre pe teren la un moment dat. O să fie bine săptămâna viitoare. E 100% pregătit. E ca un Rolls-Royce”, a explicat Steve Clarke, selecționerul Scoției.

Julian Nagelsmann a vorbit despre situația lui Toni Kroos. Mijlocașul și-a anunțat retragerea după Campionatul European. Fotbalistul a pus niște condiții clare pentru a reveni la națională.

“Ne-a întrebat direct ce planificăm (n.r. pe antrenor și pe oficialii federației). El a vrut să știe clar ce fel de schimbări există sau dacă există. Voia să știe dacă sunt demersuri care ne vor face să avem din nou mai mult succes la națională. Toni Kroos a vrut să vadă dacă avem mentalitate de învingători!

Kroos a vrut să vadă schimbări, o viziune de a reveni la Germania. Am avut contact tot timpul și am schimbat mereu idei despre fotbal. Chiar și atunci când nu eram încă selecționer. Mie îmi place cum vede lucrurile despre fotbal. Îl văd ca pe un jucător foarte plăcut analitic, care poate evalua lucrurile și adesea le evaluează corect”, a precizat Julian Nagelsmann.

Vezi rezumatul video și toate fazele din Germania– Scoția. Update în timp real de la EURO 2024

cu cele mai importante detalii despre Germania – Scoția, dar și despre celelalte dueluri și știri care vor avea loc la turneul final.

Partidele pot fi urmărite pe site-ul FANATIK.RO în format live text și puteți afla, în timp real, toate fazele și momentele importante din meci. Totodată, veți putea urmări golurile și rezumatele video pe .