Europa amenință să declanșeze o luptă globală pentru gazele naturale. Cererea de GNL, stimulată de închiderea robinetelor rusești

Europa amenință să declanșeze o goană globală după gaze naturale. Pierderea aprovizionării prin conductele rusești va crește cererea de gaz natural lichefiat (GNL) și ar putea elimina din competiție cele mai sărace țări emergente.

Lupta pentru aprovizionare

Lumea se pregătește pentru o luptă pentru aprovizionarea cu gaze naturale în acest an, prelungind realitatea facturilor mai mari pentru consumatorii și fabricile dintr-o Europă avidă de energie și punând țările emergente mai sărace din Asia până în America de Sud în pericol de a fi scoase de pe piață. Pentru prima dată de când criza energetică a fost accelerată de războiul Rusiei în , Europa riscă să nu își atingă obiectivele de stocare pentru iarna viitoare, creând premisele unei ultime lupte pentru aprovizionare înainte ca noile capacități de gaze naturale lichefiate să înceapă să amelioreze situația anul viitor, scrie .

Deși Europa are suficiente rezerve de gaze pentru a trece peste această iarnă, iar prețurile au scăzut de la începutul anului, stocurile sunt erodate de vremea rece, care s-a abătut asupra continentului în acest weekend. Opțiunile de aprovizionare au fost reduse de la începutul acestui an, când livrările prin conductele rusești prin Ucraina au încetat ca urmare a încheierii unui acord de transport. „Va exista cu siguranță un deficit de energie în Europa în acest an”, a declarat Francisco Blanch, strateg în materii prime la Bank of America Corp. „Aceasta înseamnă că tot gazul natural lichefiat suplimentar care va intra în funcțiune în acest an în întreaga lume va fi utilizat pentru a compensa deficitul de gaz rusesc”, a spus el.

Pentru a-și acoperi cererea preconizată, Europa va trebui să importe încă 10 milioane de tone de GNL pe an – cu aproximativ 10% mai mult decât în 2024, potrivit lui Saul Kavonic, analist energetic la MST Marquee din Sydney. Noile proiecte de export din America de Nord ar putea contribui la atenuarea tensiunilor de pe piață, dar acest lucru depinde de rapiditatea cu care instalațiile pot crește producția.

Cât mai mult GNL

Cu mai puține opțiuni de refacere a stocurilor pentru iarna viitoare, Europa va avea nevoie de livrări de GNL, ceea ce va deturna o parte din aprovizionare din Asia, unde se află cei mai mari consumatori din lume. În funcție de evoluția cererii, concurența ar putea împinge prețurile peste posibilitățile unor țări precum India, Bangladesh și Egipt și ar putea afecta redresarea economică a Germaniei. Contractele futures pe gaze din Europa, care de obicei influențează și prețurile spot ale GNL din Asia, sunt încă cu aproximativ 45 % mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar contractele se tranzacționează la aproximativ triplul nivelurilor de dinainte de criză până în 2025. Creșterea prețurilor „ar fi și mai gravă dacă stocurile din Asia-Pacific s-ar epuiza, ceea ce ar duce la o concurență pentru încărcături”, a declarat Jason Feer, șeful global al serviciului de informații comerciale al companiei de brokeraj energetic Poten & Partners Inc. din Houston.

Preocupare în Germania

Nu este ușor pentru toate serviciile publice și industriile să găsească alternative la gaz. Aceasta este o problemă în special pentru Germania, care depindea de Rusia pentru mai mult de jumătate din livrările sale de gaze înainte ca Kremlinul să invadeze Ucraina în 2022. Având în vedere că sectorul său de producție se confruntă cu costuri mai mari, securitatea energetică a devenit o problemă majoră în alegerile anticipate din 23 februarie. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, ocupă locul doi în sondaje, în parte pentru că dorește să relanseze livrările ieftine de gaze prin conducte de la Moscova pentru a consolida competitivitatea industriei.

Țările în curs de dezvoltare din Asia vor fi cele care vor pierde în fața capacității Europei de a plăti bani mulți pentru gaz, unele încărcături fiind deja deviate pentru a profita de tarifele mai mari.

Situația este similară în America de Sud. Brazilia are dificultăți să înlocuiască producția de energie hidroelectrică în declin după o perioadă de secetă, iar Argentina ar putea fi atrasă în competiția pentru GNL pentru viitorul sezon de încălzire. Egiptul este, de asemenea, expus. Țara a surprins piața anul trecut, când a trecut de la statutul de exportator la cel de importator de GNL, în timp ce se confrunta cu pene de curent în timpul verii, crescând achizițiile la cel mai ridicat nivel din 2017, potrivit datelor de urmărire a navelor compilate de Bloomberg. Este posibil ca țara să mai aibă nevoie de zeci de transporturi în acest an pentru a supraviețui căldurii de vară.

SUA, în lumina reflectoarelor

Pentru vânzătorii de GNL, care beneficiază deja de avantajele prețurilor mai mari, criza creează oportunități. În unele cazuri, producătorii de GNL ar putea fi în măsură să crească capacitatea în mod similar cu creșterea exporturilor care a avut loc în anul de criză 2022, potrivit lui Ogan Kose, managing director la firma de consultanță Accenture. Perspectivele depind în mare măsură de rapiditatea cu care pornesc noile instalații de producție. Anul trecut, creșterea a fost neglijabilă, deoarece Egiptul a oprit exporturile, iar cea mai nouă instalație Arctic LNG 2 a Rusiei a fost înăbușită de sancțiunile SUA, potrivit Laurei Page de la firma de date energetice Kpler.

Acest lucru pune accentul pe SUA. Cel mai mare furnizor de GNL din lume se străduiește de ani de zile să salveze Europa de la penuria de gaze, iar mesajul va deveni probabil mai puternic după intrarea în funcție a lui . Acesta a amenințat deja cu tarife vamale dacă Europa nu cumpără mai multă energie americană. În acest an, exporturile de GNL din SUA sunt așteptate să crească cu aproximativ 15%, potrivit lui Kpler, pe măsură ce Venture Global LNG Inc. din Plaquemines și Cheniere Energy Inc. din Corpus Christi cresc producția. Dar ritmul este incert. Cheniere a avertizat deja că majorarea din acest an va fi „relativ lentă”.

În , în continuare a doua mare sursă de GNL din Europa, se va pune accentul pe capacitatea țării de a-și menține exporturile după ce SUA a impus vineri sancțiuni asupra a două instalații mai mici. Potrivit lui Claudio Steuer, consultant în domeniul energiei și membru al facultății IHRDC din Boston, sancțiunile occidentale au înăbușit deja proiectul major Arctic LNG 2 și au afectat furnizarea de echipamente și servicii cheie, întârziind finalizarea acestuia cu doi până la trei ani. , care a promis să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, ar putea, de asemenea, să schimbe perspectiva generală a pieței, în special dacă un acord de pace include energia, așa cum se așteaptă. Exporturile de gaz rusesc prin conducte prin Ucraina ar putea continua în cele din urmă în 2025, potrivit unei note a lui Anthony Yuen și a altor analiști de la Citigroup Inc.

O ameliorare la orizont

Deocamdată, Asia are suficientă marjă de manevră pentru a ceda aprovizionarea cu GNL Europei. Importatorii de GNL din China au revândut transporturile pentru livrare până în martie și au oprit în mare parte achizițiile de pe piața spot, unde prețurile sunt ridicate. Importatorii indieni de gaze au apelat la alternative mai ieftine, în timp ce Bangladesh a fost nevoit să ajusteze licitațiile de achiziție după ce prețurile oferite au fost prea mari. Egiptul s-a orientat către motorină. Deși vremea blândă din Asia a permis adaptarea cererii, piețele restrânse cresc riscul de volatilitate din cauza condițiilor meteorologice extreme sau a problemelor de aprovizionare. Problemele de producție de anul trecut la fabricile exportatoare din Australia până în Malaezia au arătat cât de vulnerabilă poate fi partea de producție.

Totuși, se întrevede o ameliorare la orizont. Începând cu 2026, proiectele întârziate vor începe în sfârșit să expedieze combustibil. În acel moment, piețele restrânse ar putea deveni libere, potrivit Jefferies Financial Group Inc. O cantitate suplimentară de 175 de milioane de tone de petrol va începe să sosească până în 2030, în principal din SUA și Qatar. Acest lucru ar putea exercita o presiune în sensul scăderii prețurilor și ar putea readuce clienți în țările care au fost îndepărtate în acest an. „Dacă planurile actuale de extindere a GNL se mențin, 2026 ar trebui să fie lumina de la capătul tunelului”, a declarat Florence Schmit, strateg european în domeniul energiei la Rabobank.