Europa are o nouă Mecca a miliardarilor. Apartamentele au ajuns la 35.000 euro/mp, iar magnații își mută aici averile de la Miami

Analiștii de pe piața imobilelor de lux observă o tendință de migrare a celor mai bogați latino-americani, exemplul acestora fiind urmat şi de miliardari din alte părţi ale lumii. Dacă decenii de-a rândul Miami a fost oraşul în care au cumpărat proprietăţi şi au ales să locuiască, în zilele noastre tot mai mulţi dintre ei aleg Madridul și, în mod special, partea sa cea mai elitistă – cartierul Salamanca, unde prețurile la imobiliare doboară toate recordurile, iar luxul este regula, nu excepția.

Preţurile au depăşit 25.000 euro/mp pe anumite străzi

În inima cartierului Salamanca se află celebra „Milla de Oro”, o zonă plină de magazine de lux, restaurante scumpe și apartamente exclusiviste. Mulți o compară cu Fifth Avenue din New York sau cu Bulveradul Champs-Élysées din Paris. „E ca un centru comercial în aer liber. Dacă nu e cel mai special, cu siguranță e unul dintre cele mai speciale din lume”, a declarat pentru CNN Cristina Lanzarot, director al Asociației Barrio de Salamanca.

Dar ceea ce este cel mai șocant nu sunt prețurile genților și bijuteriilor, ci ale apartamentelor. Salamanca are cel mai scump , peste 9.700 de euro, în timp ce media în restul orașului este de aproximativ 5.800 de euro. Mai mult, în zonele ultra-prime, precum străzile Claudio Coello sau Ortega y Gasset, prețurile au depășit pragul de 20.000-25.000 euro/metru pătrat.

Chiriile pentru spațiile comerciale sunt de 700 euro/mp

Potrivit agentului imobiliar Tarek Mure, străinii bogați au schimbat complet piața. „Nu este vorba despre a trece de la sărac la bogat, ci de la bogat la și mai bogat”, spune el. Astăzi, străinii reprezintă aproape o treime din locuitorii acestui district, iar cumpărătorii de imobiliare din America de Sud sunt predominanţi. De altfel, aproape jumătate dintre rezidenții străini din Salamanca provin din țări latino-americane, precum Mexic sau Venezuela.

Magazinele de pe străzile Serrano, Claudio Coello și Ortega y Gasset au cifre de afaceri care rivalizează cu Avenue Montaigne din Paris, iar branduri precum Hermès, Dior sau Chanel și-au deschis în spatele „palatelor” transformate în magazine, restaurante cu grădini interioare și zone de VIP lounge. Chiriile sunt exorbitante, în medie de 700 euro/metru pătrat pe lună, dar în ciuda acestor preţuri pe faimoasa Calle de Serrano sunt doar trei spaţii comerciale goale, din cele 151.

O bere în această zonă a ajuns să coste 18 dolari

„În loc de Miami, capitalul vine acum la Madrid”, spune Lanzarot, printre motivele detectate fiind acelea că bogătaşii îşi doresc mai multă securitate, dar sunt atraşi şi de arhitectura oraşului și stilul de viață mai relaxat de aici. Cât de mult sunt dispuși să cheltuiască o demonstrează și recenta pătrați în Plaza de la Independencia pentru peste 15 milioane de dolari, adică peste 32.500 euro/metru pătrat.

„Vorbim despre 35.000 până la 39.000 de dolari pe metru pătrat, pentru un apartament care nici măcar nu este nou”, mai spune Tarek Mure. El a adăugat că, în medie, cumpărătorii cheltuiesc între 1,95 milioane de euro și 3,9 milioane de euro pentru achiziţionarea unei proprietăţi în Salamanca. Atmosfera din cartier s-a schimbat și ea. Există tot mai multe restaurante de lux și magazine ale unor branduri exclusiviste, în timp ce vechile baruri de cartier dispar încetul cu încetul. „Dacă vrei o bere și un tapas, nu le mai găsești, cel puțin nu în Recoletos. Acum aici sunt restaurante unde o bere costă 18 dolari”, constată agentul imobiliar.

Cartierul Salamanca este situat la nord-est de centrul istoric al Madridului şi a fost construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul reginei Isabela a II-a.