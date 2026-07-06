Europa e coșmarul Braziliei. Cum arată radiografia eșecurilor Selecao în drumul spre al șaselea titlu mondial

Brazilia a fost eliminată de Norvegia, în optimile Cupei Mondiale și a ratat o nouă șansă de a se apropia de titlul mondial. Selecao rămâne cea mai galonată națională a lumii, cu cinci titluri în palmares, dar de 20 de ani nu s-a mai apropiat nici măcar de finală.
După 2002, când a câștigat Cupa Mondială în Japonia, învingând Germania, scor 2-0, brazilienii au bifat eliminări consecutive. Norvegia este a șasea națională europeană, care a pus piedică Braziliei la un turneu final.
Anterior, Franța – 2006, Olanda – 2010, Germania – 2014, Belgia – 2018, Croația – 2022 au blocat Brazilia în tentativa de a se apropia de un nou titlu mondial. Cea mai mare performanță a ultimilor 20 de ani rămâne semifinala din 2014, care în același timp este și o mare rușine: 1-7 cu Germania.
Brazilia este singura echipă care a participat la toate edițiile Cupei Mondiale. În cele 23 de prezențe la turneele finale, Selecao a adunat 119 meciuri, bifând 79 de meciuri, 20 de egaluri și 20 de înfrângeri. Brazilienii au marcat 247 de goluri și au primit 112.
Brazilia a pierdut la turneele finale în fața Iugoslaviei, Spaniei, Italiei (2), Uruguayului, Ungariei (2), Portugaliei, Olandei (2), Poloniei, Argentinei, Norvegiei (2), Franței (2), Germaniei, Belgiei, Camerunului și Croației (la penaltyuri).
Neymar a bifat a patra prezență la un turneu final și în același timp ultima, el anunțându-și retragerea de la națională după eșecul cu Norvegia. Tot patru turnee finale cu Brazilia mai au Pele, Ronaldo, Cafu, Castillo, Djalma Santos, Leao, Nilton Santos și Thiago Silva.
Neymar a urcat și pe locul trei în clasamentul marcatorilor Braziliei la Cupa Mondială, cu 9 goluri (la fel ca ademir, Vava și Jairzinho). Lider este Ronaldo cu 15 goluri, iar pe locul doi Pele (12 goluri).
1930 – eliminată în grupă
1934 – eliminată în optimi
1938 – locul trei
1950 – finalistă
1954 – eliminată în sferturi
1958 – campioană
1962 – campioană
1966 – eliminată în grupă
1970 – campioană
1974 – locul 4
1978 – locul 3
1982 – eliminată în faza a doua a grupelor
1986 – eliminată în sferturi
1990 – eliminată în optimi
1994 – campioană
1998 – finalistă
2002 – campioană
2006 – eliminată în sferturi
2010 – eliminată în sferturi
2014 – locul 4
2018 – eliminată în sferturi
2022– eliminată în sferturi
2026 – eliminată în optimi