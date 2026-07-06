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Europa e coșmarul Braziliei. Cum arată radiografia eșecurilor Selecao în drumul spre al șaselea titlu mondial

Naționala Braziliei a dezamăgit din nou la Campionatul Mondial, anunțatul reviriment al echipei sub comanda lui Carlo Ancelotti fiind de fapt un foc de paie
Catalin Oprea
06.07.2026 | 07:45
Europa e cosmarul Braziliei Cum arata radiografia esecurilor Selecao in drumul spre al saselea titlu mondial
ANALIZĂ FANATIK
Naționala Braziliei a fost eliminată în optimi FOTO X
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Brazilia a fost eliminată de Norvegia, în optimile Cupei Mondiale și a ratat o nouă șansă de a se apropia de titlul mondial. Selecao rămâne cea mai galonată națională a lumii, cu cinci titluri în palmares, dar de 20 de ani nu s-a mai apropiat nici măcar de finală.

Brazilia e blocată sistematic de echipele europene la Mondiale

După 2002, când a câștigat Cupa Mondială în Japonia, învingând Germania, scor 2-0, brazilienii au bifat eliminări consecutive. Norvegia este a șasea națională europeană, care a pus piedică Braziliei la un turneu final.

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Anterior, Franța – 2006, Olanda – 2010, Germania – 2014,   Belgia – 2018, Croația – 2022 au blocat Brazilia în tentativa de a se apropia de un nou titlu mondial. Cea mai mare performanță a ultimilor 20 de ani rămâne semifinala din 2014, care în același timp este și o mare rușine: 1-7 cu Germania.

119 meciuri pentru Selecao la turneele finale

Brazilia este singura echipă care a participat la toate edițiile Cupei Mondiale. În cele 23 de prezențe la turneele finale, Selecao a adunat 119 meciuri, bifând 79 de meciuri, 20 de egaluri și 20 de înfrângeri. Brazilienii au marcat 247 de goluri și au primit 112.

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Brazilia a pierdut la turneele finale în fața Iugoslaviei, Spaniei, Italiei (2), Uruguayului, Ungariei (2), Portugaliei, Olandei (2), Poloniei, Argentinei, Norvegiei (2), Franței (2), Germaniei, Belgiei, Camerunului și Croației (la penaltyuri).

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Neymar a intrat în istorie chiar și învins

Neymar a bifat a patra prezență la un turneu final și în același timp ultima, el anunțându-și retragerea de la națională după eșecul cu Norvegia. Tot patru turnee finale cu Brazilia mai au Pele, Ronaldo, Cafu, Castillo, Djalma Santos, Leao, Nilton Santos și Thiago Silva.

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Neymar a urcat și pe locul trei în clasamentul marcatorilor Braziliei la Cupa Mondială, cu 9 goluri (la fel ca ademir, Vava și Jairzinho). Lider este Ronaldo cu 15 goluri, iar pe locul doi Pele (12 goluri).

Brazilia la Cupa Mondială

1930 – eliminată în grupă

1934 – eliminată în optimi

1938  – locul trei

1950 – finalistă

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1954 – eliminată în sferturi

1958 – campioană

1962 – campioană

1966 – eliminată în grupă

1970 – campioană

1974 – locul 4

1978 – locul 3

1982 – eliminată în faza a doua a grupelor

1986 – eliminată în sferturi

1990 – eliminată în optimi

1994 – campioană

1998 – finalistă

2002 – campioană

2006 – eliminată în sferturi

2010 – eliminată în sferturi

2014 – locul 4

2018 – eliminată în sferturi

2022– eliminată în sferturi

2026 – eliminată în optimi

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