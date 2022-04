Europa încă ezită să ofere armament greu Ucrainei înaintea luptelor decisive din Donbas. „România trebuie să trimită taburi și tancuri Ucrainei. Ieri, nu mâine”

În contextul în care în săptămânile următoare sunt așteptate luptele decisive pentru regiunea Donbas, unele state europene, în special Franța și Germania, refuză în continuare să trimită armament greu Ucrainei în speranța de a nu periclita posibilitatea unui acord de pace care să fie acceptat de Vladimir Putin.

Șovăiala Europei în a oferi armament greu Ucrainei

În ultimul său mesaj video, postat joi seară pe Facebook, a rezistat deja 50 de zile invaziei ruse, perioadă în care „mi-au arătat mulţi lideri ai lumii într-un mod diferit (…) am văzut o mare generozitate la cei care nu sunt bogaţi ei înşişi. Am văzut hotărârea extraordinară a celor care nu au fost luaţi în serios de lideri globali. (…) Am văzut politicieni care se comportau ca şi cum nu ar avea nicio putere. Şi am văzut non-politicieni care au făcut mai mult în aceste 50 de zile decât nişte oameni de stat care pretindeau că sunt la conducere”.

Fără îndoială, printre cei vizați de declarația președintelui ucrainean se numără și președintele francez Emmanuel Macron, cel care recent a refuzat în mod expres să catalogheze crimele armatei ruse împotriva civililor ucraineni drept „genocid”. Declarația liderului francez, venită la doar o zi după ce președintele Biden a numit genocid ceea ce se întâmplă în Ucraina, arată două filosofii diferite în ceea ce privește modul de a aborda și de a ajunge la un deznodământ al conflictului din Ucraina.

Ideea principală a acestei abordări pleacă de la premisa că astfel de declarații nu fac decât să escaladeze retorica cu Moscova în jurul acestui război și fac și mai puțin probabil un acord de pace, ce trebuie acceptat de ucraineni dar și de proprii cetățeni, cu Vladimir Putin.

„Biden și Zelenski vorbesc de genocidul comis de Putin împotriva poporului ucrainean. Macron a refuzat să folosească termenul de genocid pentru situația din Ucraina – escaladarea cuvintelor nu ajută pentru a pune capăt războiului și pentru a ajunge la pace, spune el.

Înainte de a-l acuza pe Macron de putinism, e bine să ne reamintim niște chestii. Nu orice atrocitate e un genocid. Potrivit ONU, genocidul se referă la acte comise cu intenția de a distruge în totalitate sau parțial un grup național, etnic, rasial sau religios. Cu alte cuvinte, trebuie dovedită intenția de anihilare a unui anumit grup de persoane. Faptul că Biden susține că Putin încearcă să elimine chiar și ideea de a fi ucrainean nu e suficient în dreptul internațional – acest lucru trebuie dovedit prin anchete și investigații. Trebuie dovedită intenția de anihila un grup, nu doar anihilarea unor membri ai grupului.

Iar dacă nu e genocid, nu înseamnă că nu e nimic și că făptuitorul criminal, Putin în acest caz, rămâne nepedepsit. Există alte categorii de fapte care atrag răspunderea – crime de război și crime împotriva umanității, de exemplu. Atunci care e miza folosirii termenului de genocid? Convenția ONU privind genocidul prevede responsabilitatea țărilor de a interveni, sub egida ONU, în cazul unui genocid. „Vrem co-beligeranță? Vrem să intervenim mâine dacă este genocid în Ucraina?” întreabă Macron. ”Am spus întotdeauna foarte clar că sunt, la rândul meu, atașat ideii de a nu escalda”. O întrebare pe care ar trebui să ne-o punem cu toții”, a scris pe Facebook Victoria Stoiciu, coordonator de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România.

O viziune similară împărtășește și Germania, cel mai important stat european care s-a opus, alături de Austria și Ungaria, embargoului total de hidrocarburi din Rusia, și care în ultimele săptămâni s-a opus trimiterii de blindate și alt armament greu Kievului. Vineri, vice-cancelarul Robert Habeck, din Partidul Verzilor, principalul partid din coaliție care până acum a susținut accelerarea ajutorului militar pentru Ucraina, că „trimiterea de tancuri Ucrainei ar putea transforma Occidentul într-o țintă pentru Rusia”.

Înarmarea Ucrainei pentru câștigarea războiului

În opoziție cu această paradigmă stă poziția ce susține că cel mai eficient mod de a ajunge la un deznodământ pentru acest conflict este o victorie a Ucrainei, victorie ce nu poate fi atinsă decât cu livrările de armament greu din partea Occidentului. În această paradigmă, doar astfel poate fi atins un final real al războiului, un deznodământ în care Ucraina să aibă garantată siguranța în fața unei viitoare agresiuni a Rusiei, la fel cum s-a întâmplat în 2014.

„Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă, care va fi mult mai sângeroasă și destabilizatoare pentru securitatea europeană. În acest moment, liderii țărilor din Europa și America de Nord, inclusiv România, au de ales între două opțiuni mari și late: (1) Trimit armamentul greu de care Ucraina spune că are nevoie pentru a împinge înapoi invazia rusească din sudul și estul țării și astfel creează condițiile pentru ca conflictul să se încheie până la sfârșitul anului; (2) Nu trimit armamentul greu de care spune că Ucraina are nevoie și prelungește conflictul până la un termen nedefinit în viitor. Toate acestea cu costurile sale umanitare în femei violate, oameni morți, orașe distruse, milioane de refugiați cvasi-permanentizați în UE.

Liderii români și europeni au o alegere de făcut. Vor să faciliteze sfârșitul conflictului cât mai repede sau vor ca acesta să se prelungească sine die. Din punctul meu de vedere, interesul național al României este scurtarea cât mai rapidă a conflictului, cu un acord negociat acceptabil Ucrainei. Pentru ca asta să se întâmple, Ucraina trebuie să poată să atragă Rusia la masa negocierilor și să o convingă că nu mai are rost să lupte sine die. Nu poate face asta decât dacă poate arăta pe câmpul de luptă că are ce este necesar pentru a produce costuri militare imense Rusiei.

România trebuie să trimită taburi și tancuri Ucrainei. Ieri, nu mâine. Altfel contribuim la o nouă dinamică geopolitică care are potențialul de a ne costa de sute de ori mai mult decât valoarea acelor vehicule blindate. E simplu, plătim acum pentru securitatea viitoare sau plătim de o sută de ori mai mult în următorii 5-10 ani”, este de părere Marius Ghincea, cercetător la European University Institute.

Dacă în administrația Biden a existat la începutul acestui conflict o tabără care a mers pe ideea de-escaladării situației, și care s-a opus transferului de MiG-uri către Ucraina, după masacrul de la Bucea, aceasta pare să-și fi pierdut considerabil din influență. Nu doar că președintele Biden a numit deschis acțiunile armatei ruse drept „genocid”, dar zilele trecute Casa Albă a aprobat un nou transfer important de armament pentru Ucraina, un transfer ce include blindate ușoare, elicoptere și piese de artilerie. Din această tabără au făcut parte încă de la început Polonia, care recent a anunțat că a oferit Ucrainei 100 de tancuri T-72, Cehia, care a trimis și ea blindate, dar și statele baltice.

Viziunea Washingtonului, transmisă oficialilor europeni vineri de către șeful diplomației americane Anthony Blinken, este că acest conflict ar putea dura luni de zile și că Putin nu va putea fi convins să renunțe la campania sa militară.

Armele de care are nevoie Ucraina pentru victorie

„Intrăm într-o perioadă de pericol extrem pentru Ucraina și pentru NATO. Echipamentele grele necesare – tancuri, artilerie, avioane, apărare aeriană – nu sosesc suficient de repede și în număr suficient. Singura cale acum este să dublăm viteza de înarmare a Ucrainei”, este de părere fostul comandant al trupelor NATO din Europa, generalul .

În mod evident aceasta pare să fie noua strategie adoptată de către Washington, în contextul în care ultimul ajutor militar anunțat miercuri de către președintele Biden include 18 obuziere de 155 mm și 40.000 de obuze pentru acestea, 10 sisteme radar de contrabaterie, 2 radare pentru detectarea țintelor aeriene AN/MPQ-64 Sentinel, 300 de sisteme de drone kamikaze Switchblade, 200 de transportoare blindate M113, 100 vehicule blindate HMMWV dar și 11 elicoptere Mi-17, ce erau destinate inițial armatei afgane și au fost redirecționate către Ucraina la cererea directă a președintelui Zelenski.

În fapt, ajutorul militar pe care americanii îl oferă Kievului pare să-i fi iritat atât de mult pe ruși încât Moscova a avertizat Statele Unite că vor exista „consecințe imprevizibile” dacă Washingtonul continuă să livreze armament Ucrainei. „Facem apel la Statele Unite și la aliații lor să oprească militarizarea iresponsabilă a Ucrainei, care implică consecințe imprevizibile pentru securitatea regională și internațională”, se arată într-o notă diplomatică adresată Statelor Unite, citată de cotidianul american Washington Post.

Analiștii militari sunt de părere că aceste acuzații venite din partea Kremlinului, cum că prin aceste livrări de arme către Ucraina „alimentează conflictul”, arată doar că ele sunt determinante pe câmpul de luptă. În fapt, generalii americani subliniază că acesta este exact tipul de ajutor militar de care are nevoie armata ucraineană pentru a reuși să reziste ofensivei anunțată de ruși în regiunea Donbas.

„În ultimele zile am asistat, în principal, la o „resetare” din partea forțelor ucrainene și rusești pentru a se pregăti pentru următoarea „fază” a acestei campanii. Ce se întâmplă și cum se va dezvolta?

Ce se întâmplă acum: rușii au un nou comandant, generalul Aleksandr Dvornikov, „măcelarul din Siria”, comandantul Districtului Sud din 2016, o carieră tipică de infanterist, cu experiență în Groznîi și comandantul trupelor ruse din Siria în 2015. Are experiență în operațiuni de luptă urbană, folosește cu precădere rachetele și artileria pentru a rade orașele de pe suprafața pământului, însă are puțină experiență în ceea ce privește operațiunile de arme combinate (armată, marină și aviație) pe suprafețe extinse ce implică manevre pe scară largă și pe axe multiple.

Din punctul meu de vedere, indiferent cât de bun este orice nou general, este nevoie de mult timp pentru a transforma o forță prost antrenată, prost condusă, nesusținută din punct de vedere logistic și epuizată de luptele susținute într-o forță de luptă eficientă. Dvornikov nu va putea depăși aceste provocări”, este de părere , care subliniază că armata rusă se confruntă în continuare cu probleme ce nu pot fi remediate din mers, precum lipsa unui corp de ofițeri, o structură de comandă dar și un număr mult prea mic de trupe pentru scopurile impuse de Kremlin. În opinia acestuia, întăririle pe care armata rusă speră să le poată obține prin redesfășurarea trupelor din jurul Kievului nu vor putea fi disponibile cel puțin câteva săptămâni întregi.

Acesta subliniază că deja armata ucraineană a reușit să oprească înaintarea trupelor rusești în jurul localității Izium, iar reprezintă o importantă victorie de moral pentru ucraineni.

„Această luptă în Donbas este crucială și va fi diferită de ceea ce s-a întâmplat la Kiev. Terenul este diferit, ceea ce va permite manevre de învăluire a trupelor ucrainene ce și-au demonstrat mobilitatea. Rușii vor rămâne legați de drumuri, în principal din cauza pregătirii precare și a conducerii slabe, dar și a lipsei de familiaritate cu terenul (și lipsei hărților). Ambele părți se vor lupta pentru „puncte strategice cheie” (intersecții rutiere, treceri de râuri, orașe), deoarece aprovizionarea și logistica vor fi cheia. Orașele critice (nodurile rutiere, nodurile feroviare etc.) despre care vom auzi în curând mai multe sunt Izyum, Sloviansk, Kramatorsk, Horlivka și alte câteva.

Dacă aș fi comandantul trupelor ucrainene m-ar concentra pe trei aspecte cheie: să mă asigur că forțele mele rămân flexibile și mobile, să am o forță de reacție rapidă în caz că rușii reușesc să străpungă liniile defensive și să-mi sporesc capacitățile logistice. Pentru a rămâne mobil în Donbas este nevoie mai degrabă de vehicule cu roți (să ne gândim la vehicule cu soldați înarmați cu rachete Javelin, sau elicoptere ce pot transporta trupe rapid) și nu blindate cu șenile. O forță de reacție rapidă ar trebui să aibă în principal soldați care știu să opereze cu Javelin, Stinger, Switchblades și care ar fi acoperiți de către unități de artilerie cu sisteme radare de contrabaterie. În fapt, este exact ce include pachetul militar anunțat de președintele Biden.

După cum am spus, diferența în această bătălie o va face logistica. Armata rusă, ce folosește vehicule pe șenile necesită cantități enorme de combustibil și piese de schimb, pentru că acestea se strică extrem de des pe câmpul de luptă. Suntem acum într-o fază în care pregătirea soldaților, capacitatea de conducere a ofițerilor inferiori și logistica trebuie să fie completată și de elocvența tactică a generalilor aflați la comandă. Rușii au demonstrat că nu le au pe primele trei și cel mai probabil nu o au nici pe cea de-a patra. Ucrainenii au demonstrat că le au pe primele trei din plin, și cred că o au și pe ultima”, a mai susținut generalul american Mark Hertling.