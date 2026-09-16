Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de joi, 17 septembrie 2026. Câștig de 364 de lei cu meciuri din Europa League

Pentru biletul zilei la pariuri de joi, 17 septembrie 2026, nu puteam ocoli partidele europene. Cum putem obține un câștig de 364 de lei cu trei meciuri din Europa League.
Adrian Baciu
16.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri de joi 17 septembrie 2026 Castig de 364 de lei cu meciuri din Europa League
Biletul zilei la pariuri de joi, 17 septembrie 2026: meciuri din Europa League. Sursa foto: hepta.ro
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Prima etapă din faze grupei principale de Europa League programează joi, 17 septembrie 2026, un „calup” de 9 partide. Din această ofertă extrem de bogată am ales, la rubrica „Biletul zilei”, trei meciuri cu mare potențial. Cota finală pe care am obținut-o în urma consultării „catalogului” de la MrBit este de 3,64.

Meciul zilei de joi din Europa League, Beșiktaș – Marseille, ne aduce o cotă de 1,76

A doua zi de Europa League, cea de joi, 17 septembrie, aduce foarte multe partide care pot fi materializate de pariori. Primul meci pe care l-am ales este cel mai tare duel ca rezonanță. La Istanbul, de la ora 22:00, Beșiktaș dă piept cu o fostă campioană a Europei, Olympique Marseille. În ciuda renumelui, OM a ajuns o umbră a echipei din ultimele sezoane. Drept urmare, am ales să mizăm pe gazde.

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Echipa lui Vincenzo Italiano are un start foarte bun de sezon. În Super Lig, Beșiktaș este pe locul 2, după Galatasaray. Tocmai a învins, în urmă cu două runde, pe Fenerbahce, în deplasare. Turcii se anunță favoriți cu francezii dată fiind și campania impresionantă de achiziții din vară. La Istanbul au ajuns fotbaliști de la Juventus și Arsenal. Vorbim de Vlahovic și Trossar. Cota „1 solist” în Beșiktaș – OM este de 1,76 la MrBit.

Mizăm pe favorite în duelurile Lillestron – Torreense și Crystal Palace – Lech Poznan

Tot de la ora 22:00, în Norvegia, Lillestrom, o echipă de top 5 dintr-un campionat al Norvegiei care dă două formații în grupele UEFA Champions League, joacă acasă cu o echipă de ligă secundă din Portugalia. Torreense a ajuns în grupa de Europa League după ce a produs o mega surpriză în Cupa Portugaliei, învingând în finală pe Sporting Lisabona. Anticipăm la acest meci un succes la nordicilor. Cota lui Lillestrom este de 1,48.

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Ultimul meci de pe biletul zilei de joi vine din Anglia. Crystal Palace nu are voie să nu treacă de polonezii de la Lech Poznan. MrBit oferă o cotă de 1,40 pentru un succes al britanicilor. Tragem linie și vedem o cotă finală de 3,64 pe acest bilet.

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Biletul zilei pariuri joi 17 septembrie europa league
Biletul zilei pariuri joi 17 septembrie – meciuri din Europa League

ATENȚIE! Biletul nu reprezintă o garanție a câștigului. Pariurile sportive implică întotdeauna un grad de risc. Recomandarea FANATIK este să mizați doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți și să jucați responsabil!

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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