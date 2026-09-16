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Prima etapă din faze grupei principale de Europa League programează joi, 17 septembrie 2026, un „calup” de 9 partide. Din această ofertă extrem de bogată am ales, la rubrica „Biletul zilei”, trei meciuri cu mare potențial. Cota finală pe care am obținut-o în urma consultării „catalogului” de la MrBit este de 3,64.

Meciul zilei de joi din Europa League, Beșiktaș – Marseille, ne aduce o cotă de 1,76

A doua zi de Europa League, cea de joi, 17 septembrie, aduce foarte multe partide care pot fi materializate de pariori. Primul meci pe care l-am ales este cel mai tare duel ca rezonanță. La Istanbul, de la ora 22:00, Beșiktaș dă piept cu o fostă campioană a Europei, Olympique Marseille. În ciuda renumelui, OM a ajuns o umbră a echipei din ultimele sezoane. Drept urmare, am ales să mizăm pe gazde.

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Echipa lui Vincenzo Italiano are un start foarte bun de sezon. În Super Lig, , după Galatasaray. Tocmai a învins, în urmă cu două runde, pe Fenerbahce, în deplasare. Turcii se anunță favoriți cu francezii dată fiind și campania impresionantă de achiziții din vară. La Istanbul au ajuns fotbaliști de la Juventus și Arsenal. Vorbim de Vlahovic și Trossar. Cota „1 solist” în Beșiktaș – OM este de 1,76 la MrBit.

Mizăm pe favorite în duelurile Lillestron – Torreense și Crystal Palace – Lech Poznan

Tot de la ora 22:00, în Norvegia, Lillestrom, o echipă de top 5 dintr-un campionat al Norvegiei care dă două , joacă acasă cu o echipă de ligă secundă din Portugalia. Torreense a ajuns în grupa de Europa League după ce a produs o mega surpriză în Cupa Portugaliei, învingând în finală pe Sporting Lisabona. Anticipăm la acest meci un succes la nordicilor. Cota lui Lillestrom este de 1,48.

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Ultimul meci de pe biletul zilei de joi vine din Anglia. Crystal Palace nu are voie să nu treacă de polonezii de la Lech Poznan. MrBit oferă o cotă de 1,40 pentru un succes al britanicilor. Tragem linie și vedem o cotă finală de 3,64 pe acest bilet.

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ATENȚIE! Biletul nu reprezintă o garanție a câștigului. Pariurile sportive implică întotdeauna un grad de risc. Recomandarea FANATIK este să mizați doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți și să jucați responsabil!