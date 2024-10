Europa League, etapa 3. Programul complet al televizărilor și cotele la pariuri. La 17:30 se joacă Sporting Braga – Bodo/Glimt și Galatasaray – Elfsborg

Miercuri, 23 octombrie, revin meciurile din cel de-al doilea eșalon european. Etapa 3 din Europa League programează o serie de meciuri importante în economia clasamentului. Primele două partide se joacă miercuri, iar joi urmează să se dispute și celelalte dueluri, inclusiv Rangers – FCSB.

Live video Europa League, etapa 3. Galatasaray – Elfsborg, Athletic Bilbao – Slavia Praga, Fenerbahce – Manchester United, Tottenham – Alkmaar și Rangers – FCSB se joacă în această rundă

Ziua de miercuri le propune microbiștilor două meciuri care încep la o oră atipică. La ora 17:30 vor începe partidele Braga – Bodo/Glimt și Galatasaray – Elfsborg. Turcii pentru care joacă și nigerianul Victor Osimhen au remizat în cu RFS, echipă pe care . Astfel, clubul din capitala Turciei are nevoie de victorie, pentru a se menține tare pe poziții, în cursa pentru calificare.

ADVERTISEMENT

Joi se vor juca partide precum AS Roma – Dinamo Kiev, Rangers – FCSB, Athletic Bilbao – Slavia Praga, FC Porto – Hoffenheim, Fenerbahce – Manchester United sau Tottenham – Alkmaar. Deși este încă devreme în ceea ce privește faza ligii din Europa League, există nume importante care tremură deja, după două meciuri nereușite.

Manchester United nu obținut decât două egaluri, în timp ce AS Roma are un egal și o înfrângere. PAOK, Dinamo Kiev sau Beșiktaș au zero puncte, astfel că toate vor fi nevoite să dea tot ce au mai bun pentru a începe să adune puncte, dacă vor să se califice în fazele superioare. Un meci foarte interesant se anunță a fi Fenerbahce – Manchester United, pentru că Jose Mourinho va da piept cu fosta sa echipă.

ADVERTISEMENT

Programul televizărilor meciurilor din UEFA Champions League, etapa 3

Multe dintre partidele acestei runde vor fi televizate pe canalele Prima Sport și Digisport. Poți vedea Rangers – FCSB sau Fenerbahce – Manchester United LIVE VIDEO și pe site-ul FANATIK.ro. Iată programul televizărilor meciurilor din etapa 3:

Miercuri, 23 octombrie

ora 17:30 Sporting Braga – Bodo/Glimt (Prima Sport 2, Digisport 3)

Sporting Braga – Bodo/Glimt (Prima Sport 2, Digisport 3) ora 17:30 Galatasaray – Elfsborg (Prima Sport 1, Digisport 2)

ADVERTISEMENT

Joi, 24 octombrie

ora 19:45 AS Roma – Dinamo Kiev (Prima Sport 3, Digisport 4)

AS Roma – Dinamo Kiev (Prima Sport 3, Digisport 4) ora 19:45 Eintracht Frankfurt – RFS

Eintracht Frankfurt – RFS ora 19:45 Qarabag – Ajax

Qarabag – Ajax ora 19:45 Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad

Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad ora 19:45 Ferencvaros – Nice

Ferencvaros – Nice ora 19:45 PAOK – Plzen (Digisport 3)

PAOK – Plzen (Digisport 3) ora 19:45 Midtjylland – Royale Union SG

Midtjylland – Royale Union SG ora 22:00 Rangers – FCSB (Prima Sport 5, Digisport 1)

Rangers – FCSB (Prima Sport 5, Digisport 1) ora 22:00 FC Porto – Hoffenheim

FC Porto – Hoffenheim ora 22:00 Athletic Bilbao – Slavia Praga

Athletic Bilbao – Slavia Praga ora 22:00 Fenerbahce – Manchester United (Prima Sport 1, Digisport 2)

Fenerbahce – Manchester United (Prima Sport 1, Digisport 2) ora 22:00 Tottenham – Alkmaar (Prima Sport 3, Digisport 3)

Tottenham – Alkmaar (Prima Sport 3, Digisport 3) ora 22:00 Twente – Lazio

Twente – Lazio ora 22:00 Malmo – Olympiakos

Malmo – Olympiakos ora 22:00 Lyon – Beșiktaș

Lyon – Beșiktaș ora 22:00 Anderlecht – Ludogorets

Clasament UEFA Champions League, înainte de etapa 3

După două etape, clasamentul din Europa League este condus de Lazio, urmată de Lyon, Tottenham și FCSB. Zona care garantează calificarea directă în sferturi este completată de Anderlecht, Ajax, Frankfurt și Galatasaray. Iată cum se prezintă ierarhia generală:

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri pentru meciurile din etapa 3 a UEFA Europa League

Etapa a 3-a din Europa League vine cu meciuri pe care le pot aborda și pariorii. FANATIK îți oferă o serie de propuneri interesante, pe care le poți lua în considerare când îți pregătești biletul:

Galatasaray – Elfsborg – 1 solist are cota 1,26

FC Porto – Hoffenheim – 1 solist are cota 1,55

Fenerbahce – Manchester United – 1X are cota 1,60

Tottenham – Alkmaar – ambele marchează are cota 1,60

Lyon – Beșiktaș – 1 solist are cota 1,57

Live video UEFA Europa League, etapa 3. Update-uri, goluri și clasament actualizat

FANATIK.ro te ține la curent cu toate partidele din Europa League, pe care ți le oferim în format LIVE TEXT. Aici ai acces la toate informațiile cruciale despre partidele etapei a treia și, la final, te așteptăm și cu ierarhia actualizată.

Următoarea etapă din Europa League se va desfășura în 6 și 7 noiembrie, atunci când vor avea loc meciuri precum Manchester United – PAOK, Lazio – FC Porto, FCSB – Midtjylland sau Galatasaray – Tottenham.