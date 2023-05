Europa League, manșa retur a semifinalelor LIVE stream ora 22:00. Juventus caută calificarea pe terenul Sevillei

Joi, 18 mai, au loc partidele din cadrul returului semifinalelor din Europa League. De departe partida vedetă va avea loc la Sevilla, între echipa locală cu același nume și Juventus, scorul după meciul de la Torino fiind 1-1, cu italienii egalând la ultima fază a prelungirilor. În cealaltă partidă, în Germania, Bayer Leverkusen începe returul cu AS Roma de la scorul de 1-0 pentru italieni.

FC Sevilla – Juventus este capul de afiș al semifinalelor retur din Europa League

Mai sunt numai 90 de minute, teoretic, pentru că nu este exclus ca măcar într-un meci să se ajungă la prelungiri sau chiar la executarea de lovituri de departajare, până vom afla numele celor două finaliste ale acestei ediții din Europa League. Toate cele patru echipe ajunse în faza penultimului act păstrează șanse reale la calificarea în finala care va avea loc pe 31 mai, pe stadionul Ferenc Puskas din Budapesta.

AS Roma merge la Leverkusen cu golul înscris la debut în Europa de foarte tânărul Bovo, un produs al clubului din capitala Italiei, introdus inspirat de antrenorul Jose Mourinho în repriza a doua. Germanii pot echilibra situația, dar Roma vrea o performanță fantastică, să joace al doilea an consecutiv o finală europeană, după ce a câștigat în 2022 Conference League. Partida vedetă este cea de la Sevilla, unde Juve nu are deloc o misiune ușoară, după ce abia a scăpat de la decapitare acasă, egalând când arbitrul era cu fluierul în gură pentru final. Orice rezultat este posibil și în acest joc.

Joi, 18 mai, ora 22:00

Leverkusen – AS Roma

FC Sevilla – Juventus

Cine transmite la TV meciul FC Sevilla – Juventus din semifinalele retur din Europa League

Istoria transmisiunilor directe din semifinalele Europa League se repetă aidoma celor petrecute în prima manșă. Problema este că degeaba trustul Pro a achiziționat în exclusivitate drepturile de difuzare ale partidelor din Europa League și Conference League pentru că Pro TV nu a fost interesată să transmită nicio partidă, nici măcar acum în faza semifinalelor.

În acest fel Pro Arena, postul unde au fost difuzate toate jocurile din cele două competiții, s-a văzut în nedorita postură de a nu putea oferi live decât un singur meci din semifinalele Europa League sau Conference League, pentru că toate partidele au aceeași oră de start, 22:00. Ca și tur acest meci va fi returul dintre FC Sevilla și Juventus, două dintre favoritele la câștigarea trofeului.

Joi, 18 mai

ora 22:00 FC Sevilla – Juventus (Pro Arena)

Juventus riscă enorm la Sevilla în semifinalele retur din Europa League

Partida tur de la Torino a ceea ce, pe drept cuvânt, a fost numită finala din semifinale a Europa League, dintre , s-a terminat fără învingător doar pentru că gazdele au reușit o miraculoasă egalare în ultimele secunde ale prelungirilor. Sevilla, recordmana de trofee a competiției, a fost superioară din punct de vedere tactic, motiv pentru care este considerată favorită pentru a intra în a șaptea finală.

La Sevilla, cele două echipe vor avea unele probleme de lot. La gazde sunt absenți Corona, Gueye, Jordan, Marco și Nianzou, iar la Juventus experimentatul fundaș central Bonucci, Pogba și De Sciglio. Pogba abia revenise pe teren după o lungă perioadă de accidentare și a recidivat la ultimul meci de campionat, 2-0 acasă cu Cremonese.

Jose Mourinho încearcă în semifinala retur a Europa League de la Leverkusen a doua calificare într-o finală europeană consecutiv

La Leverkusen, ”farmaciștii” de la Bayer visează să refacă scorul de 1-0 în favoarea Romei din meciul tur, , dar ambele echipe au mari probleme de lot. De la gazde portarul Lunev, Schick, Kosonou, Andrich și mai ales fantezistul Bellarabi, iar Jose Mourinho este sigur fără Karsdorp, Kumbulla și Llorente, iar Dybala, Smalling și El Shaarawy sunt incerți, cu perspectiva ca unul sau doi cel puțin să poată fi totuși recuperați până la ora meciului.

Jose Mourinho își dorește mult să obțină o mare performanță în cariera și așa bogată în trofee, respectiv să câștige două competiții europene diferite cu aceeași echipă în două ediții consecutive. Însă, Bayer Leverkusen este singura echipă germană care a reușit să ajungă sezonul acesta în penultimult act în Europa, așa încât o întreagă Germanie este alături de echipă pentru a face pasul decisiv spre finala de la Budapesta.