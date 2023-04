Manșa tur a sferturilor de finală din Europa League. Manchester United – FC Sevilla e capul de afiș

Joi, 13 aprilie, este ziua în care au loc toate cele patru partide din manșa tur a sferturilor de finală ale Europa League. Toate cele patru întâlniri sunt extrem de interesante și promit spectacol, dar meciurile Manchester United – FC Sevilla și Feyenoord – AS Roma sunt cele mai tari, ultimul fiind reeditarea finalei Conference League, adjudecată de italieni vara trecută.

Manchester United – FC Sevilla și Feyenoord – AS Roma sunt partidele cele mai tari din manșa tur a sferturilor de finală din Europa League

Faza sferturilor de finală din a doua competiție europeană intercluburi, Europa League, interzisă din motive de coeficient de țară fotbalului românesc, programează patru partide extrem de atractive, două dintre ele urmând a fi urmărite în direct pe micile ecrane. Dintre cele patru meciuri, Manchester United – FC Sevilla și Feyenoord – AS Roma sunt considerate capetele de afiș.

ADVERTISEMENT

Dar nici meciurile Juventus – Sporting Lisabona și Leverkusen – Union Saint Gilloise nu sunt mai prejos. Portughezii sunt cei care au eliminat una dintre favoritele la trofeu în optimi, pe Arsenal, iar micuța echipă belgiană din Bruxelles a trecut neașteptat de Union Berlin, cu un joc extrem de spectaculos, iar acum are în față o altă reprezentantă a Bundesligii.

Joi, 13 aprilie, ora 22:00

ora 19:45 Feyenoord – AS Roma

Juventus – Sporting Lisabona

Manchester United – FC Sevilla

Leverkusen – Union Saint Gilloise

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV Manchester United – FC Sevilla și Feyenoord – AS Roma în manșa tur a sferturilor de finală ale Europa League

Toate cele patru partide care se joacă joi în manșa tur a sferturilor de finală ale Europa League ar fi meritat să fie televizate, pentru că promit goluri și spectacol. Dar, din păcate, acest lucru nu este posibil, deoarece trustul Pro este cel care a devenit unicul deținător de drepturi pentru Europa League și pentru Conference League și asta înseamnă că numai Pro TV și Pro Arena au acest drept. Cum Pro TV nu a uzat de acest drept până acum, a rămas doar Pro Arena să facă acest oficiu.

Și a decis să o facă joi, 13 aprilie, cu două meciuri din Europa League. De la ora 19:45 vom putea urmări de la Rotterdam manșa tur a sfertului de finală dintre Feyenoord și AS Roma, adică reeditarea finalei Conference League din ediția inaugurală a competiției. De la ora 22:00 ne mutăm pe Old Trafford unde United va căuta să nu țină cont de faptul că adversarul FC Sevilla e deținătoarea de succese all time în Europa League, șase izbânzi.

ADVERTISEMENT

ora 19:45 Feyenoord – AS Roma (PRO Arena)

ora 22:00 Manchester United – FC Sevilla (PRO Arena)

Feyenoord așteaptă cu nerăbdare revanșa cu AS Roma

Pentru liderul primei divizii din Olanda, Feyenoord, a fost destulă satisfacție știind că vor da din nou de Roma lui Jose Mourinho, pentru că din punctul lor de vedere echipa din Rotterdam a fost net superioară în finala Conference League, pe care italșienii au câștigat-o cu mult noroct. Stadionul De Kuyp va fi neîncăpător pentru acest meci, urmând a sosi și cel puțin o mie de italieni, ceea ce va face din Rotterdam pentru 48 de ore un oraș sub asediu.

Nu sunt multe și nici notabile absențele din cele două tabere, Bijlow și Timber la Feyenorrd, iar la romani nu vor putea evolua din motive de sănătate Darboe și Karsdorp, care însă nu sunt titulari în primul unsprezece al lui Jose Mourinho. Ambii antrenori au anunțat că vor trimite pe teren cea mai bună formulă de joc. La Manchester vine acum a doua echipă din Sevilla, Betis fiind victima din optimi, dar FC Sevilla nu poate pune probleme în mod normal Dar le va fi greu fără principalul lor om de gol, Marcus Rashford.

ADVERTISEMENT

Juventus, amenințată de leii din Lisabona

Extrem de interesant se anunță și duelul dintre Juventus și Sporting Lisabona. Portughezii vin după o mare performanță în optimi, reușind să elimine pe Arsenal chiar la Londra, cu un gol fabulos de dincolo de jumătatea terenului și acum au pus gând rău și ”Bătrânei Doamne”, pe care vor să o pună în genunchi chiar acasă la ea. va trage cu dinții de o calificare care i-ar mări șansele de a prinde loc de Champions League prin câștigarea Europa League.

ADVERTISEMENT

Foarte frumos va fi, sigur, și meciul dintre Leverkusen și Union Saint Gilloise, unde chiar se așteaptă multe goluri, cel mai probabil în ambele porți, pentru că formația belgiană joacă extrem de curajos și de deschis, marcând cu destulă ușurință meci de meci. Deja are pe răboj eliminarea altei echipe din Bundesliga, mult mai meticuloasa Union Berlin, care a încasat la greu atât acasă, cât și în deplasare, lucru care nu îi stă în obișnuință.