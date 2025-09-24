Live video Europa League, etapa 1. Incidente înainte de Nice – AS Roma. Peste 100 de fani au fost arestați

Europa League se pregătește de faza ligii, etapa cu numărul 1 urmând să se joace miercuri, 24 septembrie, și joi, 25 septembrie. 18 meciuri, între care și cel al lui FCSB cu olandezii de la Go Ahead Eagles, promit spectacolul fotbalului european.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Suporterii lui AS Roma, reținuți înaintea meciului cu Nice

Poliția franceză a reținut 102 fani ai echipei AS Roma înaintea partidei cu Nice, din prima etapă a grupei de Europa League, aceștia fiind identificați ca ultrași violenți ce au făcut deplasarea pentru a crea incidente.

”Suporterii reținuți dețineau arme sau arme improvizate. Au fost plasați în custodia poliției și puși la dispoziția justiției sub autoritatea procurorului republicii din Nisa. Toate armele găsite au fost confiscate.

ADVERTISEMENT

Peste 400 de polițiști vor fi mobilizați miercuri pentru a preveni orice tulburare a ordinii publice atât în centrul orașului, cât și în perimetrul imediat al stadionului și în împrejurimile acestuia”, au anunțat autoritățile, conform .

Rezultate complete din etapa 1 din Europa League

Etapa 1 din Europa League se va desfășura pe parcursul a două zile. Primele 9 meciuri sunt programate miercuri, 24 septembrie. Celelalte partide se joacă joi, 25 decembrie. Ca și în anii precedenți, orele de start sunt 19:45 și 22:00.

ADVERTISEMENT

Europa League, etapa 1 – 24 septembrie

ora 19:45

Midtjylland – Sturm Graz

PAOK – Maccabi Tel Aviv

ora 22:00

Betis – Nottingham

Braga – Feyenoord

Dinamo Zagreb –

Freiburg – FC Basel

Malmo FF – Ludogoreț

Nice – AS Roma

Steaua Roșie – Celtic

ADVERTISEMENT

Europa League, etapa 1 – 25 septembrie

ora 19:45

Go Ahead Eagles – FCSB

Lille – Brann

ora 22:00

Aston Villa – Bologna

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Rangers – Genk

Salzburg – FC Porto

Stuttgart – Celta Vigo

Utrecht – Lyon

Young Boys – Panathinaikos

Meciurile din etapa 1 Europa League – detalii și scoruri finale

Midtjylland – Sturm Graz

Vicecampioana Danemarcei primește vizita campioanei Austriei. În urmă cu trei ani, cele două s-au întâlnit tot în Europa League, în faza grupelor, și și-au împărțit victoriile. Danezii au pierdut 0-1 în deplasare, dar au câștigat returul cu 2-0.

ADVERTISEMENT

PAOK – Maccabi Tel Aviv

PAOK a terminat pe 3 în Grecia, în timp ce Maccabi a câștigat campionatul în Israel. Ultimele meciuri directe datează din 2004, în play-off-ul Champions League. Atunci, israelienii au câștigat ambele partide și s-au calificat în grupe.

Betis – Nottingham

Betis, locul 6 în Spania sezonul trecut, întâlnește Nottingham, cea mai norocoasă echipă calificată în Europa League. Englezii au terminat pe locul 7, ce-i asigura, în mod normal, prezența în Conference League. Însă, a beneficiat de retrogradarea lui Crystal Palace, câștigătoarea Cupei Angliei, pentru că avea același finanțator ca Lyon.

Braga – Feyenoord

Braga și-a respectat statutul de cea mai bună echipă din Portugalia în afara trio-ului Sporting, Benfica și Porto, terminând pe locul 4. Feyenoord, în schimb, a fost a treia în Olanda și a prins un loc în preliminariile Champions League. A pierdut cu Fenerbahce și a ajuns în Europa League.

Dinamo Zagreb – Fenerbahce

Nici Fenerbahce n-a reușit să meargă până în grupa de Liga Campionilor, fiind oprită de Benfica în play-off. Astfel că turcii vor întâlni în primul meci vicecampioana Croației, calificată direct în grupa de Europa League.

Freiburg – FC Basel

Freiburg a terminat pe locul 5 în Bundesliga, iar în etapa 1 de Europa League întâlnește campioana Elveției, care a fost eliminată în play-off-ul Ligii Campionilor de Copenhaga.

Malmo FF – Ludogoreț

Malmo, campioana Suediei, și-a început parcursul european în Liga Campionilor. A trecut de campioanele Georgiei și Letoniei, înainte de a fi eliminată de Copenhaga. În play-off-ul Europa League i-a învins pe cehii de la Sigma Olomouc. Ludogorets a avut un parcurs similar: tururi preliminare câștigate contra campioanelor din Belarus și Croația, apoi eliminare din Champions League în fața lui Ferencvaros. În play-off-ul Europa League, a trecut de Sjkendija din Macedonia de Nord.

Nice – AS Roma

Nice, locul 4 în Franța, nu i-a făcut față Benficăi în preliminariile Ligii Campionilor și se mulțumește cu Europa League, unde AS Roma s-a calificat direct în faza ligii, după ce a terminat pe 5 în Serie A.

Steaua Roșie – Celtic

Atât Steaua Roșie, cât și Celtic au fost la un pas de Champions League. Ambele au fost eliminate surprinzător în play-off. Sârbii au pierdut cu Pafos din Cipru, în timp ce scoțienii au cedat în fața lui Kairat Almaty.

Go Ahead Eagles – FCSB

a ratat un traseu considerat de mulți accesibil spre Champions League. După ce a fost eliminată de Shkendija din Macedonia, a trecut de Drita (Kosovo) și Aberdeen (Scoția) pentru a ajunge în grupa de Eurpa League. Iar primul adversar este câștigătoarea Cupei Olandei.

Lille – Brann

Locul 5 în sezonul trecut de Ligue 1 i-a asigurat lui Lille accesul direct în grupa principală de Europa League. Adversara sa, Brann, însă, va juca al șaptelea meci european din acest sezon. A pierdut în preliminariile Ligii Campionilor cu RB Salzburg, dar a trecut de Hacken și AEK Larnaca pentru a ajunge în etapa 1 de Europa League.

Aston Villa – Bologna

Aston Villa – Bologna este cel mai tare duel din etapa 1 de Europa League, dacă ne ținem cont de cotele la câștigarea trofeului. Englezii sunt favoriți, în timp ce italienii au a treia cotă la titlu.

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Campioana Ungariei versus vicecampioana Cehiei sau Ferencvaros – Viktoria Plzen. Ambele au început în preliminariile Champions League, dar au fost eliminate pe rând. Qarabag a fost prea bună pentru maghiari, iar Rangers i-a scos pe cehi.

Rangers – Genk

Chiar dacă Rangers a scos-o pe Viktoria Plzen din Champions League, nu a reușit nici ea să ajungă în grupa principală, fiind umilită în play-off de belgienii de la Club Brugge cu 3-1 și 6-0. Tot belgieni sunt și cei de la Genk, locul 3 în campionatul trecut. Genk a avut de jucat un tur preliminar în Europa League, în care a eliminat campioana Poloniei, Lech Poznan.

Salzburg – FC Porto

Salzburg și FC Porto, două formații obișnuite cu Liga Campionilor, se vor întâlni în acest sezon în etapa 1 de Europa League. Austriecii n-au reușit să treacă de tururile preliminarii în Champions League, în timp ce portughezii au terminat pe locul 3 în campionat și au ratat complet Liga.

Stuttgart – Celta Vigo

Câștigătoarea Cupei Germaniei primește vizita echipei care a terminat pe locul 7 în La Liga. Ionuț Radu este titular în poarta spaniolilor.

Utrecht – Lyon

Trei tururi preliminare în Europa League a avut de trecut Urecht, ca să poată juca în etapa 1. De partea cealaltă, Lyon se află în fața primului meci european din acest sezon.

Young Boys – Panathinaikos

Două victorii în play-off, 1-0 și 3-2, au dus-o pe Young Boys între cele 36 de echipe din faza ligii a Europa League. Panathinaikos, în schimb, a jucat deja șase partide în competițiile continentale. A fost eliminată de Rangers din Liga Campionilor, după care a trecut de Șahtior și Samsunspor pentru a lua startul în faza ligii.

Europa League, etapa 1. Formatul competiției

Sezonul 2025-2026 se supune regulilor din ediția precedentă, când a fost introdus noul format. Astfel, faza grupelor (8 de câte 4 formații) a fost înlocuită cu faza ligii, în care sunt înscrise 36 de cluburi, împărțite în 4 urne valorice.

O echipă joacă 8 partide, cu câte două adversare din fiecare urnă, un meci fiind pe teren propriu și altul în deplasare. FCSB va întâlni Feyenoord și Dinamo Zagreb din urna 1, Fenerbahce și Steaua Roșie din urna 2, Young Boys și FC Basel din urna 3, respectiv Bologna și Go Ahead Eagles din urna 4.

Cine transmite la TV etapa 1 din Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Partidele din etapa 1 de Europa League pot fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport, cele două trusturi care dețin drepturile de a transmite la TV competiția. De asemenea meciurile pot fi văzute și online pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care transmit posturile Digi Sport și Prima Sport pe internet.

Românii din diaspora pot apela la platformele amintite, însă restricții apar funcție de țara de reședință. Totuși, Europa League se transmite la TV aproape pe tot mapamondul. Lista completă a televiziunilor care dețin drepturile pentru fiecare stat este

Programul meciurilor din etapa 2 în Europa League

Toate meciurile din a doua etapă de Europa League sunt programate joi, 2 octombrie 2025. Jumătate dintre ele vor începe de la ora 19:45, iar restul de la 22:00. FCSB joacă acasă cu elvețienii de la Young Boys, de la ora 19:45.

Meciuri Europa League, etapa 2, ora 19:45

AS Roma – Lille

Bolognda – Freiburg

Brann – Utrecht

Celtic – Braga

FCSB – Young Boys

Fenerbahce – Nice

Ludogoreț – Betis

Panathinaikos – Go Ahead Eagles

Viktoria Plzen – Malmo FF

Meciuri Europa League, etapa 2, ora 22:00