Europa League, rezultate etapa 4. Măsuri de securitate sporite la Aston Villa – Maccabi Tel Aviv

Joi, 6 noiembrie, va fi o zi plină de fotbal. Europa League își desfășoară etapa cu numărul 4, iar Conference League pe cea de-a treia. România are două reprezentante, pe FCSB și Universitatea Craiova.

Meciul Aston Villa – Maccabi Tel Aviv, din etapa a 4-a a grupei de Europa League, este considerat unul de risc maxim, astfel că peste 700 de polițiști asigură ordinea pe străzile orașului Birmingham.

Întrucât echipele israeliene au fost în centrul protestelor pro-palestiniene din cauza conflictului din Gaza, iar Aston Villa a anunțat că fanilor lui Maccabi li se va interzice accesul pe stadion la recomandarea poliției, clubul din Tel Aviv a ales cu reticență să nu accepte bilete pentru suporterii săi.

În ciuda acestui fapt, grupurile pro-palestiniene plănuiau să organizeze proteste, în timp ce pe rețelele de socializare au existat unele apeluri la contrademonstrații. Poliția a anunțat că va exista o prezență importantă a forțelor de ordine în jurul stadionului și în centrul orașului Birmingham, care are o populație musulmană numeroasă.

”Știm că protestele diferitelor grupuri vor avea loc în ziua meciului și avem planuri care echilibrează dreptul la protest cu datoria noastră de a proteja toate comunitățile din Birmingham.

Persoanele care nu participă la eveniment ar trebui să se aștepte la perturbări semnificative ale drumurilor din zonă în ziua jocului și îi îndemnăm pe oameni să evite zona pe cât posibil”, a declarat Tom Joyce, șeful poliției din Birmingham, conform .

Rezultate complete din etapa 4 din Europa League

FCSB joacă în etapa 4 de Europa League pe terenul lui FC Basel de la ora 19:45. În paralel, sunt programate alte 8 jocuri în aceeași competiție, iar restul de nouă vor începe de la 22:00.

FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 4 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.

Europa League, etapa 4, joi, 6 noiembrie. FCSB joacă de la 19:45

Ora 19:45

Dinamo Zagreb – Celta Vigo (Digi Sport 4 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 2) FC Basel – FCSB (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Malmo – Panathinaikos

Midtjylland – Celtic

Nice – Freiburg

Salzburg – Go Ahead Eagles

Steaua Roșie – Lille

Sturm Graz – Nottingham

Utrecht – FC Porto

Ora 22:00

Aston Villa – Maccabi Tel Aviv

Betis – Lyon

Bologna – Brann

Braga – Genk

Ferencvaros – Ludogorets

PAOK – Young Boys (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 4) Viktoria Plzen – Fenerbahce

Rangers – AS Roma (Digi Sport 4 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 3) Stuttgart – Feyenoord

Meciurile tari din etapa 4 în Europa League. Ce îi așteaptă pe românii din competiție

Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League vine și ea cu câteva meciuri interesante în etapa 4. De asemenea, dincolo de prezența lui FCSB, România mai are doi reprezentanți. Ionuț Radu apără poarta lui Celta Vigo, iar Răzvan Lucescu este antrenorul lui PAOK.

FC Basel – FCSB

, de la ora 19:45, este principalul meci de interes pentru România, ținând cont că joacă echipa campioană din sezonul trecut. Ambele formații au câte trei puncte. Basel a avut parte de adversari de calibru: 1-2 la Freiburg, 2-0 cu Stuttgart și 0-2 la Lyon. FCSB a debutat cu un succes în Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles, dar a pierdut următoarele două partide, 0-2 cu Young Boys și , ambele pe teren propriu.

Dinamo Zagreb – Celta Vigo

Ionuț Radu se află în atenția selecționerului Mircea Lucescu pentru ultimele două meciuri din preliminariile pentru CM 2026. Iar portarul lui Celta Vigo își poate demonstra valoarea la Zagreb, contra lui Dinamo. Croații sunt neînvinși până acum, 3-1 cu Fenerbahce și Maccabi Tel Aviv, apoi 1-1 pe terenul lui Malmo. Dar și Celta Vigo stă bine în clasament, după 1-2 la Stuttgart și victoriile 3-1 cu PAOK și 2-1 cu Nice. Dinamo Zagreb – Celta Vigo se joacă de la 19:45.

PAOK – Young Boys

Și dacă am amintit de PAOK, trebuie să spunem că formația antrenată de Răzvan Lucescu întâlnește fosta adversară a FCSB-ului, pe Young Boys din Elveția. Grecii au patru puncte după 0-0 acasă cu Maccabi Tel Aviv, 1-3 la Celta Vigo și 4-3 pe terenul lui Lille. Ultimul meci a fost unul de infarct, chiar dacă PAOK avea 3-0 la pauză. Lille a revenit în joc și a redus la 2-3, scor la care grecii au ratat un penalty. Au reușit să facă 4-2, dar francezii au marcat din nou după câteva minute. Iar în minutul 90+8, Lille a înscris din nou, dar reușită a fost anulată de VAR pentru un fault. De partea cealaltă, Young Boys nu e la primul adversar din Grecia. În prima etapă a pierdut 1-4 acasă cu Panathinaikos. A urmat acel 2-0 cu FCSB și un 3-2 cu Ludogorets.

Betis – Lyon

Betis și Lyon, două formații cu pretenții la fazele finale ale competiției și, de ce nu?, la trofeu, se întâlnesc în etapa 4 de Europa League. Ambele sunt neînvinse până acum, dar le despart patru puncte. Spaniolii au o victorie cu Ludogorets (2-0) și două remize, 2-2 cu Nottingham și 0-0 cu Genk. În timp ce Lyon a reușit un parcurs perfect până acum: 1-0 la Utrecht, 2-0 cu Salzburg și tot 2-0 cu FC Basel. Lyon este una dintre cele două echipe care nu a încasat niciun gol în primele trei runde.

Rangers – AS Roma

Două dintre dezamăgirile de până acum, Rangers și AS Roma se întâlnesc de la ora 22:00. Rangers e ultima în clasament, cu zero puncte și golaveraj 1-6, după înfrângerile cu Genk (0-1), Sturm Graz (1-2) și Brann (0-3). AS Roma, în schimb, e pe locul 23, foarte jos pentru echipa considerată a doua favorită la trofeu de casele de pariuri. Italienii au câștigat la Nice (2-1), după care au pierdut cu Lille (0-1) și Plzen (1-2), ambele jocuri acasă.

Nice – Freiburg

Nice, locul 4 în Franța sezonul trecut, se face de râs în Europa League, competiție în care a pierdut toate jocurile cu același scor 1-2. A fost învinsă de AS Roma, Fenerbahce și Celta Vigo. Iar în etapa 4 întâlnește Freiburg, o formație neînvinsă în primele 3 runde. Germanii au câștigat acasă cu FC Basel (2-1) și Utrecht (2-0) și au remizat la Bologna (1-1).

Stuttgart – Feyenoord

Stuttgart și Feyenoord, două formații valoroase judecând după cota de piață, n-au demonstrat încă pe teren. Câte o victorie și două înfrângeri pentru fiecare dintre ele și o clasare în afara locurilor calificante în faza următoare a competiției. Dar mai au timp să se redreseze în cele cinci etape rămase de jucat.

Cine transmite la TV Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Cu 36 de partide sub egida UEFA, în Europa League și Conference League, programate în ziua de joi, 6 noiembrie, este evident că doar o mică parte dintre acestea se vor vedea în direct la tv. Iar posturile care le vor transmite sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țara lor.

Cote și ponturi pariuri Europa League, etapa 4

Multe meciuri echilibrate din punct de vedere al cotelor la victorie în etapa 4 de Europa League. Însă se disting și câteva formații favorite, care se pot dovedi profitabile pentru pariori.

FC Basel – „1” cu FCSB la cotă 1,55

Salzburg – „1” cu Go Ahead Eagles la cotă 1,82

Nottingham – „2” la Sturm Graz, cotă 1,70

FC Porto – „2” la Utrecht, cotă 1,78

PAOK – „1” cu Young Boys la cotă 1,70

Bologna – „1” cu Brann la cotă 1,42

Braga – „1” cu Genk la cotă 1,70

AS Roma – „2” la Rangers, cotă 1,75

Clasament Europa League

Doar trei formații au punctaj maxim după primele trei etape din Europa League. Iar liderul neașteptat este Midtjylland, la golaveraj, în fața lui Lyon și Braga, care-s la egalitate perfectă, puncte și goluri.

Alte 5 echipe sunt neînvinse, cu patru dintre ele având 7 puncte, plus Betis, care are 5. Nu mai puțin de 8 cluburi au bifat două victorii și o înfrângere (6 puncte). Și tot 8, printre care și FCSB, au câte un succes și două eșecuri (3 puncte).

Cu 4 puncte sunt 5 echipe. Iar 7 formații nu au câștigat niciodată. Dintre acestea, patru – Nice, Salzburg, Utrecht și Rangers – au pierdut toate cele 3 etape de până acum și au punctaj zero.

Programul următoarei etape din Europa League

Următoarea etapă de Europa, runda 5, este programată spre finalul lunii, joi, 27 noiembrie. Iar orele de start ale meciurilor sunt cele obișnuite, 19:45 și 22:00.

Europa League, etapa 5, joi, 27 noiembrie

Ora 19:45

AS Roma – Midtjylland

Aston Villa – Young Boys

FC Porto – Nice

Fenerbahce – Ferencvaros

Feyenoord – Celtic

Lille – Dinamo Zagreb

Ludogorets – Celta Vigo

PAOK – Brann

Viktoria Plzen – Freiburg

Ora 22:00