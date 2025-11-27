Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Europa League, rezultate etapa 5. Noi meciuri tari în cea de-a doua competiție oferită de UEFA

Europa League, rezultatele din etapa 5. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și program complet al următoarei etape din cea de-a doua competiție continentală.
FANATIK
27.11.2025 | 16:15
Europa League rezultate etapa 5 Noi meciuri tari in cea dea doua competitie oferita de UEFA
SPECIAL FANATIK
Europa League: etapa 5, live video. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Joi, 27 noiembrie, va fi o zi plină de fotbal european. Europa League revine și își desfășoară etapa cu numărul 5, în timp ce Conference League a ajuns la runda cu numărul 4. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre această etapă plină de meciuri palpitante.

Rezultate complete din etapa 5 din Europa League

FCSB joacă în etapa 5 de Europa League pe terenul Stelei Roșii de la ora 20:00. În paralel, sunt programate alte 8 jocuri în aceeași competiție, iar restul de nouă vor începe mai devreme, de la 19:45.

ADVERTISEMENT

FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 5 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.

Europa League, etapa 5, joi, 27 noiembrie. FCSB joacă de la 22:00

Ora 19:45

ADVERTISEMENT
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe...
Digi24.ro
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
  • AS Roma – Midtjylland (Digi Sport 3, Prima Sport 4)
  • Aston Villa – Young Boys
  • FC Porto – Nice
  • Fenerbahce – Ferencvaros
  • Feyenoord – Celtic
  • Lille – Dinamo Zagreb
  • Ludogorets – Celta Vigo
  • PAOK – Brann (Digi Sport 4, Prima Sport 3)
  • Viktoria Plzen – Freiburg

Ora 22:00

ADVERTISEMENT
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi
Digisport.ro
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
  • Betis – Utrecht
  • Bologna – Salzburg
  • Go Ahead Eagles – Stuttgart
  • Genk – FC Basel
  • Maccabi Tel Aviv – Lyon
  • Nottingham – Malmo (Digi Sport 3, Prima Sport 4)
  • Panathinaikos – Sturm Graz
  • Rangers – Braga
  • Steaua Roșie – FCSB (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Meciurile tari din etapa 5 în Europa League. Ce îi așteaptă pe românii din competiție

Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League vine și cu câteva partide extrem de interesante. Pe lângă FCSB, România mai are doi reprezentanți. Este vorba de Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, și de Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK.

Steaua Roșie – FCSB

FCSB întâlnește în runda cu numărul 5 Steaua Roșie Belgrad, într-un meci în care biletele au plecat de la suma de 11 euro. Campioana României are o deplasare dificilă, duelul urmând să se dispute pe „Marakana”, arenă cu o capacitate de 55.538 locuri unde va fi o atmosferă incendiară.

ADVERTISEMENT

Ludogorets – Celta Vigo

Ionuț Radu iese din nou la rampă în competițiile europene. Portarul naționalei României, care a rămas pe bancă la meciul câștigat cu 7-1 în fața lui San Marino din cauza unei accidentări la deget, are șansa să strălucească din nou pentru formația spaniolă.

PAOK – Brann

Răzvan Lucescu, a cărui serie de victorii a fost oprită de Rafa Benitez în Panathinaikos – PAOK 2-1, revine de asemenea în cupele europene. Grecii primesc vizita norvegienilor de la Brann, pe care speră să-i învingă în fața propriilor fani.

Bologna – Salzburg

Un alt duel extrem de interesant între două echipe care promit foarte mult. Bologna, care a învins FCSB cu 2-1 la București, vrea să prindă primăvara europeană, însă are nevoie neapărat să adune puncte.

Aston Villa – Young Boys

Aston Villa, colosul englez, va primi vizita elvețienilor de la Young Boys, echipa care a învins de asemenea FCSB cu 2-0 la București. Rămâne de văzut dacă oaspeții pot da lovitura sau vor pleca umiliți.

Cine transmite la TV Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile care vor transmite meciurile din această etapă de Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar lista posturilor tv pentru fiecare țară în parte este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țările în care se află.

Cote și ponturi pariuri Europa League, etapa 5

Există multe meciuri echilibrate din punct de vedere al cotelor la victorie în etapa 5 de Europa League. Totuși, există și câteva formații favorite, care se pot dovedi profitabile pentru pariorii care le iau în considerare.

  • AS Roma – Midtjylland: 1 solist / cotă 1.46
  • Aston Villa – Young Boys: 1 solist / cotă 1.21
  • Ludogorets – Celta Vigo: 2 solist / cotă 1.74
  • Go Ahead Eagles – Stuttgart: 2 solist / 1.54

Clasament Europa League

După primele 4 etape, liderul surpriză al competiției este Midtjylland. Echipa pe care FCSB o învingea anul trecut cu 2-0 la București arată într-o formă de zile mari acum, fiind neînvinsă. Reprezentanta noastră se află tocmai pe poziția 31, cu doar 3 puncte. Iată ierarhia completă:

Clasament Europa League înainte de etapa 5

Programul următoarei etape din Europa League

Următoarea etapă de Europa, runda 6, este programată joi, 11 decembrie. Orele de start ale meciurilor sunt cele obișnuite, 19:45 și 22:00. Iată programul complet:

Europa League, etapa 6, joi, 11 decembrie

Ora 19:45

  • BSC Young Boys – LOSC Lille
  • FC Midtjylland – KRC Genk
  • FC Utrecht – Nottingham Forest FC
  • Ferencvárosi TC – Rangers FC
  • GNK Dinamo – Real Betis Balompié
  • OGC Nice – SC Braga
  • FC Ludogorets 1945 – PAOK FC
  • SK Sturm Graz – FK Crvena Zvezda
  • VfB Stuttgart – Maccabi Tel-Aviv FC

Ora 22:00

  • Celtic FC – AS Roma
  • FC Porto – Malmö FF
  • FC Basel 1893 – Aston Villa FC
  • FCSB – Feyenoord
  • Olympique Lyonnais – Go Ahead Eagles
  • Panathinaikos FC – FC Viktoria Plzeň
  • Real Club Celta – Bologna FC 1909
  •  SC Freiburg – FC Salzburg
  • SK Brann – Fenerbahçe SK
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Veste...
Fanatik
Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Veste proastă pentru campioana României. AI a dat verdictul
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Oltenii...
Fanatik
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Oltenii sunt precauți: „Un rezultat pozitiv e și egalul”
Nicolae Stanciu, așteptat cu brațele deschise la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult!”
Fanatik
Nicolae Stanciu, așteptat cu brațele deschise la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
iamsport.ro
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!