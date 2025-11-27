Europa League, rezultate etapa 5. Noi meciuri tari în cea de-a doua competiție oferită de UEFA

ADVERTISEMENT

Joi, 27 noiembrie, va fi o zi plină de fotbal european. Europa League revine și își desfășoară etapa cu numărul 5, în timp ce Conference League a ajuns la runda cu numărul 4. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre această etapă plină de meciuri palpitante.

Rezultate complete din etapa 5 din Europa League

FCSB joacă în etapa 5 de Europa League pe terenul Stelei Roșii de la ora 20:00. În paralel, sunt programate alte 8 jocuri în aceeași competiție, iar restul de nouă vor începe mai devreme, de la 19:45.

ADVERTISEMENT

FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 5 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.

Europa League, etapa 5, joi, 27 noiembrie. FCSB joacă de la 22:00

Ora 19:45

ADVERTISEMENT

AS Roma – Midtjylland (Digi Sport 3, Prima Sport 4)

Aston Villa – Young Boys

FC Porto – Nice

Fenerbahce – Ferencvaros

Feyenoord – Celtic

Lille – Dinamo Zagreb

Ludogorets – Celta Vigo

PAOK – Brann (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

Viktoria Plzen – Freiburg

Ora 22:00

ADVERTISEMENT

Betis – Utrecht

Bologna – Salzburg

Go Ahead Eagles – Stuttgart

Genk – FC Basel

Maccabi Tel Aviv – Lyon

Nottingham – Malmo (Digi Sport 3, Prima Sport 4)

Panathinaikos – Sturm Graz

Rangers – Braga

Steaua Roșie – FCSB (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Meciurile tari din etapa 5 în Europa League. Ce îi așteaptă pe românii din competiție

Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League vine și cu câteva partide extrem de interesante. Pe lângă FCSB, România mai are doi reprezentanți. Este vorba de Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, și de Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK.

Steaua Roșie – FCSB

FCSB întâlnește în runda cu numărul 5 Steaua Roșie Belgrad, într-un meci în care Campioana României are o deplasare dificilă, duelul urmând să se dispute pe „

ADVERTISEMENT

Ludogorets – Celta Vigo

Ionuț Radu iese din nou la rampă în competițiile europene. Portarul naționalei României, , are șansa să strălucească din nou pentru formația spaniolă.

PAOK – Brann

Răzvan Lucescu, , revine de asemenea în cupele europene. Grecii primesc vizita norvegienilor de la Brann, pe care speră să-i învingă în fața propriilor fani.

Bologna – Salzburg

Un alt duel extrem de interesant între două echipe care promit foarte mult. Bologna, care a învins FCSB cu 2-1 la București, vrea să prindă primăvara europeană, însă are nevoie neapărat să adune puncte.

Aston Villa – Young Boys

Aston Villa, colosul englez, va primi vizita elvețienilor de la Young Boys, echipa care a învins de asemenea FCSB cu 2-0 la București. Rămâne de văzut dacă oaspeții pot da lovitura sau vor pleca umiliți.

Cine transmite la TV Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile care vor transmite meciurile din această etapă de Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar lista posturilor tv pentru fiecare țară în parte este disponibilă pe site-ul UEFA, . Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țările în care se află.

Cote și ponturi pariuri Europa League, etapa 5

Există multe meciuri echilibrate din punct de vedere al cotelor la victorie în etapa 5 de Europa League. Totuși, există și câteva formații favorite, care se pot dovedi profitabile pentru pariorii care le iau în considerare.

AS Roma – Midtjylland: 1 solist / cotă 1.46

Aston Villa – Young Boys: 1 solist / cotă 1.21

Ludogorets – Celta Vigo: 2 solist / cotă 1.74

Go Ahead Eagles – Stuttgart: 2 solist / 1.54

Clasament Europa League

După primele 4 etape, liderul surpriză al competiției este Midtjylland. Echipa pe care FCSB o învingea anul trecut cu 2-0 la București arată într-o formă de zile mari acum, fiind neînvinsă. Reprezentanta noastră se află tocmai pe poziția 31, cu doar 3 puncte. Iată ierarhia completă:

Programul următoarei etape din Europa League

Următoarea etapă de Europa, runda 6, este programată joi, 11 decembrie. Orele de start ale meciurilor sunt cele obișnuite, 19:45 și 22:00. Iată programul complet:

Europa League, etapa 6, joi, 11 decembrie

Ora 19:45

BSC Young Boys – LOSC Lille

FC Midtjylland – KRC Genk

FC Utrecht – Nottingham Forest FC

Ferencvárosi TC – Rangers FC

GNK Dinamo – Real Betis Balompié

OGC Nice – SC Braga

FC Ludogorets 1945 – PAOK FC

SK Sturm Graz – FK Crvena Zvezda

VfB Stuttgart – Maccabi Tel-Aviv FC

Ora 22:00