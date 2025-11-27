Europa League, rezultate etapa 5. Noi meciuri tari în cea de-a doua competiție oferită de UEFA

Joi, 27 noiembrie, va fi o zi plină de fotbal european. Europa League revine și își desfășoară etapa cu numărul 5, în timp ce Conference League a ajuns la runda cu numărul 4. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre această etapă plină de meciuri palpitante.
FCSB joacă în etapa 5 de Europa League pe terenul Stelei Roșii de la ora 20:00. În paralel, sunt programate alte 8 jocuri în aceeași competiție, iar restul de nouă vor începe mai devreme, de la 19:45.
FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 5 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.
Ora 19:45
Ora 22:00
Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League vine și cu câteva partide extrem de interesante. Pe lângă FCSB, România mai are doi reprezentanți. Este vorba de Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, și de Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK.
FCSB întâlnește în runda cu numărul 5 Steaua Roșie Belgrad, într-un meci în care biletele au plecat de la suma de 11 euro. Campioana României are o deplasare dificilă, duelul urmând să se dispute pe „Marakana”, arenă cu o capacitate de 55.538 locuri unde va fi o atmosferă incendiară.
Ionuț Radu iese din nou la rampă în competițiile europene. Portarul naționalei României, care a rămas pe bancă la meciul câștigat cu 7-1 în fața lui San Marino din cauza unei accidentări la deget, are șansa să strălucească din nou pentru formația spaniolă.
Răzvan Lucescu, a cărui serie de victorii a fost oprită de Rafa Benitez în Panathinaikos – PAOK 2-1, revine de asemenea în cupele europene. Grecii primesc vizita norvegienilor de la Brann, pe care speră să-i învingă în fața propriilor fani.
Un alt duel extrem de interesant între două echipe care promit foarte mult. Bologna, care a învins FCSB cu 2-1 la București, vrea să prindă primăvara europeană, însă are nevoie neapărat să adune puncte.
Aston Villa, colosul englez, va primi vizita elvețienilor de la Young Boys, echipa care a învins de asemenea FCSB cu 2-0 la București. Rămâne de văzut dacă oaspeții pot da lovitura sau vor pleca umiliți.
Posturile care vor transmite meciurile din această etapă de Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.
Europa League este transmisă la nivel mondial, iar lista posturilor tv pentru fiecare țară în parte este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țările în care se află.
Există multe meciuri echilibrate din punct de vedere al cotelor la victorie în etapa 5 de Europa League. Totuși, există și câteva formații favorite, care se pot dovedi profitabile pentru pariorii care le iau în considerare.
După primele 4 etape, liderul surpriză al competiției este Midtjylland. Echipa pe care FCSB o învingea anul trecut cu 2-0 la București arată într-o formă de zile mari acum, fiind neînvinsă. Reprezentanta noastră se află tocmai pe poziția 31, cu doar 3 puncte. Iată ierarhia completă:
Următoarea etapă de Europa, runda 6, este programată joi, 11 decembrie. Orele de start ale meciurilor sunt cele obișnuite, 19:45 și 22:00. Iată programul complet:
Europa League, etapa 6, joi, 11 decembrie
Ora 19:45
Ora 22:00