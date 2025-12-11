LIVE

Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Final tensionat de meci pentru Răzvan Lucescu în Bulgaria

Europa League, rezultatele din etapa 6. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și program complet al următoarei etape din cea de-a doua competiție continentală sunt pe FANATIK.
11.12.2025 | 21:05
Europa League rezultate etapa 6 9 partide se joaca acum Final tensionat de meci pentru Razvan Lucescu in Bulgaria
UEFA Europa League: etapa 6, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Fotbalul european revine cu etapa cu numărul 6 din UEFA Europa League. Cea de-a doua competiție continentală propune noi meciuri tari în ultima rundă din acest an. Vezi când joacă FCSB, dar și restul programului.

LIVE UPDATE: Partidele etapei 6 din Europa League

  • LIVE: Dinamo Zagreb – Real Betis 0-3 (Dominguez 31 aut., Riquelme 34, Antony 38)
  • LIVE: Ferencvaros – Rangers 2-1 (Otvos 45+5, Varga 73 / Miovski 28)
  • LIVE: Ludogorets – PAOK 2-2 (Stanic 33, Verdon 70 / Despodov 39, Vogliacco 48)
  • LIVE: FC Midtjylland – KRC Genk 1-0 (Cho Gue-Sung 17)
  • LIVE: OGC Nice – SC Braga 0-1 (Pau Victor 28)
  • LIVE: Sturm Graz – Steaua Roșie Belgrad 0-1 (Ivanic 55)
  • LIVE: VfB Stuttgart – Maccabi Tel-Aviv 3-1 (Assignon 25, Tomas 37, Mittelstadt 55 pen. / Revivo 52)
  • LIVE: Utrecht – Nottingham Forest 1-1 (Van der Hoorn 73 / Kalimuendo 52)
  • LIVE: Young Boys – LOSC Lille 1-0 (Males 60)
  • Ora 22:00: FC Basel – Aston Villa
  • Ora 22:00: SK Brann – Fenerbahçe
  • Ora 22:00: Celta Vigo – Bologna
  • Ora 22:00: Celtic – AS Roma
  • Ora 22:00: FC Porto – Malmo FF 
  • Ora 22:00: FCSB – Feyenoord
  • Ora 22:00: SC Freiburg – Red Bull Salzburg
  • Ora 22:00: Olympique Lyon – Go Ahead Eagles
  • Ora 22:00: Panathinaikos – Viktoria Plzen

Rezultate complete din etapa 6 din Europa League

FCSB joacă în etapa 6 de Europa League pe teren propriu cu Feyenoord de la ora 20:00. În paralel, sunt programate alte 8 jocuri în aceeași competiție, iar restul de nouă vor începe mai devreme, de la 19:45.

FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 6 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.

Europa League, etapa 6, joi, 11 decembrie. FCSB joacă de la 22:00

Ora 19:45

  • BSC Young Boys – LOSC Lille
  • FC Midtjylland – KRC Genk
  • FC Utrecht – Nottingham Forest FC
  • Ferencvárosi TC – Rangers FC
  • GNK Dinamo – Real Betis Balompié
  • OGC Nice – SC Braga
  • FC Ludogorets 1945 – PAOK FC
  • SK Sturm Graz – FK Crvena Zvezda
  • VfB Stuttgart – Maccabi Tel-Aviv FC

Ora 22:00

  • Celtic FC – AS Roma
  • FC Porto – Malmö FF
  • FC Basel 1893 – Aston Villa FC
  • FCSB – Feyenoord
  • Olympique Lyonnais – Go Ahead Eagles
  • Panathinaikos FC – FC Viktoria Plzeň
  • Real Club Celta – Bologna FC 1909
  • SC Freiburg – FC Salzburg
  • SK Brann – Fenerbahçe SK

Meciurile tari din etapa 6 în Europa League. Ce îi așteaptă pe românii din competiție

Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League propune la rândul său meciuri demne de urmărit. Pe lângă FCSB, România mai are doi reprezentanți. Este vorba de Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, și de Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK, echipă pe banca căreia a atins borna de 200 de victorii.

Ludogoreț – PAOK

Vecinii de la sud de Dunăre au acumulat 6 puncte în primele 5 etape și speră să prindă zona calificabilă în faza de play-off. Misiunea acestora nu va fi tocmai ușoară, mai ales că în această etapă le iese în cale PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, echipă aflată într-o formă bună.

Celta Vigo – Bologna

Ionuț Radu, cel care a închis poarta pe Bernabeu în victoria cu 2-0 în fața lui Real Marid, are parte la rândul său de un meci tare. Celta Vigo primește vizita italienilor de la Bologna, formație ce a învins, mai devreme în acest sezon, FCSB cu 2-1 la București.

FCSB – Feyenoord

FCSB nu mai are mari speranțe de la această campanie europeană, focusul bucureștenilor fiind campionatul, pentru a prinde play-off-ul. Meciul cu Feyenoord, deși se joacă pe teren propriu, va fi extrem de dificil. Olandezii vin după un zdrobitor 6-1 cu Zwolle în campionat.

Celtic FC – AS Roma

Un alt duel foarte interesant între două cluburi aflate în zona de play-off. Scoțienii pot produce o mare surpriză pe teren propriu, dacă vor reuși să învingă finalista din urmă cu 3 sezoane.

FC Basel – Aston Villa

Basel, echipa care a învins acasă FCSB cu 3-1, va juca un meci care va umple cu siguranță stadionul. Elvețienii vor primi vizita celor de la Aston Villa, trupa lui Unay Emery, care face furori și în Europa League și în Premier League.

Cine transmite la TV Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile care vor transmite meciurile din această etapă de Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar lista posturilor tv pentru fiecare țară în parte este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țările în care se află.

Cote și ponturi pariuri Europa League, etapa 6

Există multe meciuri echilibrate din punct de vedere al cotelor la victorie în etapa 5 de Europa League. Totuși, există și câteva formații favorite, care se pot dovedi profitabile pentru pariorii care le iau în considerare.

  • Dinamo Zagreb – Real Betis: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.69
  • FC Basel – Aston Villa: „2 solist” / cotă 1.82
  • Freiburg – RB Salzburg: „1 solist” / cotă 1.43
  • Lyon – Go Ahead Eagles: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.51

Clasament Europa League

După primele 5 etape, liderul de această dată este Lyon. Francezii au acumulat 12 puncte și au depășit, pentru moment, echipe precum Midtjylland și Aston Villa, care au același punctaj. FCSB, reprezentanta noastră se află tocmai pe poziția 31, cu doar 3 puncte. Iată ierarhia completă:

Clasament Europa League înainte de etapa 6

Programul următoarei etape din Europa League

Următoarea etapă de Europa, runda 7, este programată tocmai anul viitor. Ea se va desfășura joi, 22 ianuarie 2026. Orele de start ale meciurilor sunt cele obișnuite, 19:45 și 22:00. Iată programul complet:

Europa League, etapa 7, joi, 22 ianuarie 2026

Ora 19:45

  • Bologna – Celtic
  • Brann – FC Midtjylland
  • Malmo FF – Steaua Roșie Belgrad
  • Feyenoord – Sturm Graz
  • Viktoria Plzen – FC Porto
  • Young Boys Berna – Lyon
  • Fenerbahce – Aston Villa
  • PAOK Salonic – Real Betis
  • Freiburg – Maccabi Tel Aviv

Ora 22:00 

  • Salzburg – FC Basel
  • Celta Vigo – Lille
  • Braga – Nottingham Forest
  • AS Roma – VfB Stuttgart
  • Nice – Go Ahead Eagles
  • FC Utrecht – Genk
  • Ferencvaros – Panathinaikos
  • Rangers – Ludogorets Razgrad
  • Dinamo Zagreb – FCSB
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
