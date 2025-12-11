Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Final tensionat de meci pentru Răzvan Lucescu în Bulgaria

Fotbalul european revine cu etapa cu numărul 6 din UEFA Europa League. Cea de-a doua competiție continentală propune noi meciuri tari în ultima rundă din acest an. Vezi când joacă FCSB, dar și restul programului.
FCSB joacă în etapa 6 de Europa League pe teren propriu cu Feyenoord de la ora 20:00. În paralel, sunt programate alte 8 jocuri în aceeași competiție, iar restul de nouă vor începe mai devreme, de la 19:45.
FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 6 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.
Ora 19:45
Ora 22:00
Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League propune la rândul său meciuri demne de urmărit. Pe lângă FCSB, România mai are doi reprezentanți. Este vorba de Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, și de Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK, echipă pe banca căreia a atins borna de 200 de victorii.
Vecinii de la sud de Dunăre au acumulat 6 puncte în primele 5 etape și speră să prindă zona calificabilă în faza de play-off. Misiunea acestora nu va fi tocmai ușoară, mai ales că în această etapă le iese în cale PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, echipă aflată într-o formă bună.
Ionuț Radu, cel care a închis poarta pe Bernabeu în victoria cu 2-0 în fața lui Real Marid, are parte la rândul său de un meci tare. Celta Vigo primește vizita italienilor de la Bologna, formație ce a învins, mai devreme în acest sezon, FCSB cu 2-1 la București.
FCSB nu mai are mari speranțe de la această campanie europeană, focusul bucureștenilor fiind campionatul, pentru a prinde play-off-ul. Meciul cu Feyenoord, deși se joacă pe teren propriu, va fi extrem de dificil. Olandezii vin după un zdrobitor 6-1 cu Zwolle în campionat.
Un alt duel foarte interesant între două cluburi aflate în zona de play-off. Scoțienii pot produce o mare surpriză pe teren propriu, dacă vor reuși să învingă finalista din urmă cu 3 sezoane.
Basel, echipa care a învins acasă FCSB cu 3-1, va juca un meci care va umple cu siguranță stadionul. Elvețienii vor primi vizita celor de la Aston Villa, trupa lui Unay Emery, care face furori și în Europa League și în Premier League.
Posturile care vor transmite meciurile din această etapă de Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.
Europa League este transmisă la nivel mondial, iar lista posturilor tv pentru fiecare țară în parte este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țările în care se află.
Există multe meciuri echilibrate din punct de vedere al cotelor la victorie în etapa 5 de Europa League. Totuși, există și câteva formații favorite, care se pot dovedi profitabile pentru pariorii care le iau în considerare.
După primele 5 etape, liderul de această dată este Lyon. Francezii au acumulat 12 puncte și au depășit, pentru moment, echipe precum Midtjylland și Aston Villa, care au același punctaj. FCSB, reprezentanta noastră se află tocmai pe poziția 31, cu doar 3 puncte. Iată ierarhia completă:
Următoarea etapă de Europa, runda 7, este programată tocmai anul viitor. Ea se va desfășura joi, 22 ianuarie 2026. Orele de start ale meciurilor sunt cele obișnuite, 19:45 și 22:00. Iată programul complet:
Europa League, etapa 7, joi, 22 ianuarie 2026
Ora 19:45
Ora 22:00