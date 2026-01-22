Europa League, rezultate etapa 7. Vezi cele mai interesante dueluri ale românilor din competiție

ADVERTISEMENT

Fotbalul european revine puternic în 2026 și cu etapa cu numărul 7 din UEFA Europa League. Cea de-a doua competiție continentală propune noi meciuri tari în prima rundă din acest an. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 7 din Europa League

FCSB joacă în etapa 7 de Europa League în deplasare cu Dinamo Zagreb, de la ora 22:00. În paralel, sunt programate alte 8 jocuri în aceeași competiție, iar restul de nouă vor începe mai devreme, de la 19:45.

FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 7 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.

Europa League, etapa 7, joi, 22 ianuarie 2026

Ora 19:45

Bologna – Celtic

Brann – FC Midtjylland

Malmo FF – Steaua Roșie Belgrad

Feyenoord – Sturm Graz

Viktoria Plzen – FC Porto

Young Boys Berna – Lyon

Fenerbahce – Aston Villa

PAOK Salonic – Real Betis

Freiburg – Maccabi Tel Aviv

Ora 22:00

Salzburg – FC Basel

Celta Vigo – Lille

Braga – Nottingham Forest

AS Roma – VfB Stuttgart

Nice – Go Ahead Eagles

FC Utrecht – Genk

Ferencvaros – Panathinaikos

Rangers – Ludogorets Razgrad

Dinamo Zagreb – FCSB

Meciurile tari din etapa 7 în Europa League. Ce îi așteaptă pe românii din competiție

Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League nu face rabat de la meciuri tari. Pe lângă FCSB, România mai are doi reprezentanți. Este vorba de Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, și de Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK și care

Fenerbahce – Aston Villa

Un meci de urmărit în special pentru cei de la FCSB, întrucât turcii sunt ultimii adversari ai bucureștenilor în faza ligii din Europa League. Duelul lor, acasă, cu Aston Villa va fi cu siguranță interesant.

PAOK Salonic – Real Betis

Răzvan Lucescu și al său PAOK se află, înaintea meciului cu Real Betis, în zona de play-off. Totuși, spaniolii au un sezon foarte bun până acum, mai ales în Europa League. Antrenorul român are, așadar, un meci dificil în față.

Celta Vigo – Lille

Ionuț Radu, , are un nou meci în cupele europene în care poate impresiona. Partida contra francezilor de la Lille este o ocazie perfectă să iasă din nou în evidență.

AS Roma – VfB Stuttgart

AS Roma nu a fost senzațională în acest sezon din Europa League, însă cu siguranță este un oponent de luat în seamă. Stuttgart este doar cu un loc deasupra în clasament, astfel că meciul se anunță unul estrem de disputat.

Dinamo Zagreb – FCSB

Odată cu succesul „nebun” cu Feyenoord acasă, etapa trecută, campioana României și-a reaprins speranțele pentru primăvara europeană. Dinamo Zagreb pare un adversar la îndemână, la prima vedere, însă vor juca acasă, ceea ce le crește șansele unui eventual succes. Rămâne de văzut cine se va impune.

Cine transmite la TV Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile care vor transmite meciurile din această etapă de Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar lista posturilor tv pentru fiecare țară în parte este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țările în care se află.

Cote și ponturi pariuri Europa League, etapa 7

O nouă etapă de Europa League, o nouă ocazie perfectă de pariere. Iubitorii fotbalului au de unde alege, existând mai multe meciuri atractive din acest punct de vedere. Iată câteva exemple:

Bologna – Celtic: „1 solist” / cotă 1.53

PAOK Salonic – Real Betis: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.62

Celta Vigo – Lille: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.27

Dinamo Zagreb – FCSB: „X2” / cotă 2.30

Clasament Europa League

După primele 6 etape, Lyon și-a păstrat fotoliul de lider, însă este urmărită de mai multe echipe care fie au același număr de puncte, fie sunt despărțite de unul sau două. . Iată ierarhia completă:

Programul următoarei etape din Europa League

Următoarea etapă de Europa, runda 8, este programată la finalul lunii. Ea se va desfășura joi, 22 ianuarie 2026. Ora de start va fi comună pentru toate partidele, 22:00. Iată programul complet:

Europa League, etapa 8, 22 ianuarie

Ora 22:00