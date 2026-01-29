Europa League, rezultate etapa 8. Vezi cine vor fi echipele care merg în primăvara europeană după ultima rundă din faza ligii!

ADVERTISEMENT

Fotbalul european revine puternic în această săptămână cu etapa a 8-a din UEFA Europa League, ultima din faza ligii. Cea de-a doua competiție continentală propune noi meciuri tari, care vor decide formațiile ce vor avansa în faza eliminatorie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 8 din Europa League

FCSB joacă în etapa 8 de Europa League acasă cu Fenerbahce, de la ora 22:00. În paralel, toate celelalte meciuri se desfășoară de la aceeași oră. FANATIK te ține la curent cu tot ce contează. Toți marcatorii serii, scorurile live, rezultatele complete și clasamentul actualizat după etapa 8 de Europa League sunt la un click distanță pe site-ul nostru.

Europa League, etapa 8, 22 ianuarie

Ora 22:00

Go Ahead Eagles – Braga

Real Betis – Feyenoord

Aston Villa – Salzburg

Nottingham Forest – Ferencvaros

FC Porto – Rangers

Genk – Malmoe FF

Lille – Freiburg

Lyon – PAOK Salonic

FC Basel – Viktoria Plzen

Ludogorets Razgrad – Nice

Sturm Graz – Brann

Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo

Celtic – FC Utrecht

FC Midtjylland – Dinamo Zagreb

FCSB – Fenerbahce

VfB Stuttgart – Young Boys Berna

Panathinaikos – AS Roma

Maccabi Tel Aviv – Bologna

Meciurile tari din etapa 8 în Europa League. Ce îi așteaptă pe românii din competiție

Chiar dacă este a doua competiție continentală, Europa League a oferit și continuă să ofere meciuri de calitate superioară. Pe lângă FCSB, România mai are doi reprezentanți. Este vorba de , și de Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la

FCSB – Fenerbahce

Meci de totul sau nimic pentru reprezentanta României, după o campanie sub așteptări în Europa League. Bucureștenii primesc vizita unei forțe, Fenerbahce, iar . Rămâne de văzut dacă campioana României va produce o surpriză plăcută sau va înregistra un nou eșec.

Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo

Steaua Roșie Belgrad, fosta adversară a FCSB-ului, întâlnește echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo. Spaniolii și-au rezolvat calificarea mai departe încă din etapa trecută, însă și sârbii stau la fel de bine din acest punct de vedere.

Lyon – PAOK Salonic

Lyon, liderul din clasament înaintea ultimei etape, primește vizita grecilor de la PAOK. Elenii pot produce o surpriză pe terenul francezilor, însă va fi greu. Atmosfera este și mai încărcată după tragedia în care suporterii formației din Grecia au pierit în România, în drum către meci.

Aston Villa – Salzburg

Aston Villa are același număr de puncte ca Lyon, 18, dar ocupă locul 2 înaintea ultimei etape. Englezii au calificarea în primăvara europeană rezolvată, iar Salzburg, în competiție directă cu FCSB pentru locurile de play-off, poate profita de o ușoară relaxare a formației din Premier League.

Cine transmite la TV Europa League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile care vor transmite meciurile din această etapă de Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. În plus, abonații platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go pot urmări jocurile din Europa League live stream.

Europa League este transmisă la nivel mondial, iar lista posturilor tv pentru fiecare țară în parte este disponibilă pe site-ul UEFA, accesând acest link. Românii din diaspora se pot orienta către posturile de televiziune care au drepturi de televizare în țările în care se află.

Cote și ponturi pariuri Europa League, etapa 8

O nouă etapă de Europa League, o nouă ocazie perfectă de pariere. Iubitorii fotbalului au de unde alege, existând mai multe meciuri atractive din acest punct de vedere. Iată câteva exemple:

Real Betis – Feyenoord: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.63

Stuttgart – Young Boys: „PsF: 1” / cotă 1.20

Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo: „X2” / cotă 1.64

Clasament Europa League

După primele 7 etape, Lyon și-a păstrat fotoliul de lider, însă este urmărită de mai multe echipe care fie au același număr de puncte, fie sunt despărțite de unul sau două. FCSB, care etapa trecută a pierdut cu 1-4 în fața lui Dinamo Zagreb, a coborât pe poziția 29 și speră să ajungă în primele 24 printr-un miracol. Iată ierarhia completă:

Programul următoarei etape din Europa League

Următoarea etapă de Europa League presupune un play-off, format din meciuri tur-retur, pentru formațiile clasate între locurile 9 și 24. Aceste partide se vor juca pe 19/20, respectiv 26/27 februarie. Câștigătoarele vor întâlni apoi echipele calificate direct în optimi (cele care au terminat în primele 8), care se vor disputa în perioada 12/13, respectiv 19/20 martie.