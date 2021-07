Europa, lovită de vremea extremă. Zeci de morți în Germania în urma inundațiilor. Grindină cât mărul în Italia. Video

Zone extinse din Europa se confruntă cu fenomene meteo extreme. Cea mai gravă situație o întâlnim în Germania, acolo unde zeci de morți au fost raportați în urma inundațiilor catastrofale.

Furtunile au lovit și alte state din vestul Europei, unde ploile abundente au făcut prăpăd. Italia a fost lovită de ploi violente, iar pe alocuri a căzut grindină chiar și de mărimea unui măr. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat și în Polonia, Belgia sau Olanda.

Cea mai afectată de manifestările extreme ale vremii este Germania. Aici, situația este de-a dreptul disperată. au ucis aproape 50 de oameni, în timp ce peste 60 sunt în continuare dați dispăruți. Scenele dramatice au șocat-o pe Angela Merkel.

”Sunt extrem de tristă pentru cei care și-au pierdut viața în acest dezastru”, a declarat cancelarul german Angela Merkel, în timpul unei vizite la Washington, conform . ”Încă nu știm numărul victimelor. Din păcate, vor fi multe”, a adăugat aceasta.

Autoritățile din statul Renania de Nord-Westfalia au declarat că cel puțin 30 de persoane au murit, în timp ce 19 decese au fost raportate în sudul statului Renania-Palatinat. Printre cele mai afectate zone germane s-a aflat și Schuld, unde mai multe case s-au prăbușit și zeci de oameni au rămas fără locuințe.

”Există oameni morți, sunt oameni dispăruți, sunt mulți care sunt încă în pericol”, a declarat guvernatorul statului Renania-Palatinat, Malu Dreyer, parlamentului regional. ”Nu am văzut niciodată un astfel de dezastru. Este cu adevărat devastator”.

Și în Belgia, opt persoane au pierit din cauza aceleiași furtuni de proporții. Nu au avut nici o șansă în fața naturii dezlănțuite, care a provocat alunecări de teren, a distrus acoperișuri și a smuls sute de copaci din rădăcină.

În Liege, căderile masive de apă au cauzat inundații masive. Mașinile au fost luate pur și simplu de viitură din fața locuințelor.

Potrivit institutelor de meteorologie, în unele zone din vestul continentului a plouat în ultimele două săptămâni cât pentru o vară întreagă.

Furtunile au lovit și . În unele zone din Torino, grindina a fost de mărimea unui măr și a distrus mai multe mașini și locuințe.

Căderile de grindină au afectat și traficul aerian. O aeronavă Emirates Boeing 777-300 care opera zborul EK205 între Milano și New York a fost serios avariată de o furtună severă de grindină.

Emirates Boeing 777-300 (A6-ECF) return to Milan-Malpensa Intl AP (LIMC), Italy following severe hail encounter shortly after take-off from rwy 17R. Both windshields were shattered. Flight to New York-JFK safely returned to land 90 minutes later.

