Universitatea Craiova a transformat „Ion Oblemenco“ într-un magnet pentru fani și, totodată, într-o adevărată sursă de venit în ultima campanie europeană: peste 130.000 de spectatori au umplut stadionul în cele șase meciuri de Conference League, iar media de peste 22.000 pe partidă arată că fotbalul european poate fi nu doar spectacol, ci și o rețetă financiară de succes pentru Mihai Rotaru.

Nu mai puțini de 132.670 de spectatori au asistat la cele șase meciuri ale Științei din Conference League, cu o medie impresionantă de 22.112 oameni pe partidă. Cel mai bine vândut joc a fost cel cu Başakşehir, din faza playoff-ului, joc la care au asistat 27.884 de suporteri. De asemenea, echipa a fost susținută constant și în deplasare, cea mai numeroasă galerie fiind la Viena, aproape 2.000 de fani.

Mai exact, conform datelor oficiale, în meciurile de pe teren propriu, Universitatea Craiova a avut următoarea asistență:

Sarajevo – 19.625

Spartak Trnava – 24.284

Bașakșehir – 27.884

Noah – 18.004

Mainz – 24.284

Sparta Praga 20.210

Câți bani au intrat în conturile Universității Craiova după campania europeană

. UEFA a acordat fiecărei echipe calificate un bonus de participare de aproximativ 3,17 milioane de euro, sumă care nu depinde de poziția finală în clasament.

La această sumă s-au adăugat banii obținuți din rezultate. Fiecare victorie în faza ligii a fost premiată cu aproximativ 400.000 de euro, iar o remiză cu 133.000 de euro. Universitatea Craiova a încasat 800.000 de euro din cele două victorii și 133.000 de euro din egalul cu Noah, pentru un total de 933.000 de euro.

Clasarea finală pe locul 25 a generat un bonus de clasament mai mic. În sistemul UEFA, această poziție este echivalentă cu 12 părți din fondul total alocat de 666, fiecare parte având valoarea de aproximativ 28.000 de euro. Astfel, Universitatea Craiova a primit 336.000 de euro strict pentru locul ocupat la finalul fazei ligii.

Bonusuri consistente ratate de olteni

. În total, clubul a ratat 400.000 de euro doar din faptul că nu a prins primăvara europeană.

La aceste sume se adaugă componenta numită value pillar, care ține cont de coeficientul UEFA și de valoarea pieței TV. În cazul Universității Craiova, suma estimată din această zonă este de aproximativ 750.000 de euro. De asemenea, parcursul din fazele preliminare a adus în conturile clubului încă 530.000 de euro.

Sumele încasate de Universitatea Craiova de la UEFA în acest sezon european:

Bonus pentru calificarea în faza ligii Conference League: 3,17 milioane de euro

Bani din rezultate în faza ligii: 933.000 de euro (Două victorii a câte 400.000 de euro, un egal în valoare de 133.000 de euro)

Bonus pentru locul 25 în clasamentul fazei ligii: 336.000 de euro

Sumă estimată din value pillar: 750.000 de euro

Bani câștigați în fazele preliminare: 530.000 de euro

Total: 5,72 milioane de euro

Universitatea Craiova a pierdut un milion de euro după meciul cu AEK Atena

În schimb, dacă mergeau mai departe în primăvara europeană, oltenii ar fi primit în plus aproximativ 1 milion de euro. Această sumă ar fi provenit din bonusurile de play-off, dintr-un clasament mai bun și dintr-un parcurs prelungit în competiție.