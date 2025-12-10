Europa se înarmează, iar România intră în joc. Noua ordine a giganţilor din industria militară

ADVERTISEMENT

„Cei cinci mari” – așa erau denumiţi până de curând cei mai mari cinci producători din lume din domeniul apărării. Aceştia sunt Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics și Boeing şi toţi îşi au sediul în Statele Unite. Supremaţia de decenii a acestora pare însă să se apropie de sfârşit, după cum arată cele mai recente date din industrie.

BAE Systems, compania de origine a fregatelor Regele Ferdinand şi Regina Maria, a intrat în Top 5 mondial

Între „cei cinci mari” s-a infiltrat pentru prima oară şi o companie europeană, după cum arată cel mai recent clasament al veniturilor din apărare, publicat de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm ( ). Britanicii de la BAE Systems, cu venituri din apărare de aproape 34 de miliarde de dolari în 2024, se clasează în prezent pe locul patru la nivel global, aceasta fiind cea mai mare companie din domeniul apărării care îşi are sediul în Europa. Această creştere spectaculoasă se datorează în mare parte achiziției Ball Aerospace, dar BAE Systems are un portofoliu de produse foarte larg, ea fiind, de exemplu, compania pe ale cărei şantiere s-au construit fregatele Regele Ferdinand și Regina Maria.

Dar cum se descurcă ceilalți giganți europeni în acest context tensionat în care la nivel global? Dintre cele mai mari 30 de companii din lume, excluzându-le pe cele din Rusia, nouă sunt din Europa de Vest. A doua pe Bătrânul Continent și a douăsprezecea la nivel global este compania italiană Leonardo, cu venituri anuale de aproape 14 miliarde de dolari. Compania italiană este, de asemenea, prezentă în multe zone, iar în vara acestui an a semnat un acord de cooperare tehnologică şi industrială cu Avioane Craiova. Acordul acoperă mai multe domenii, cu accent pe C-27J Spartan al lui Leonardo şi pe sistemele integrate de instruire M-345 şi M-346, inclusiv localizarea în România a activităţilor legate de programul de modernizare a avionului C-27J, întreţinere şi logistică, reparaţii şi instruire a personalului. În plus, Leonardo participă și la consolidarea pieței europene de arme, iar recent a achiziționat Iveco Defence, companie specializată în producția de vehicule militare.

Italienii de la Leonardo au depăşit Airbus

Luând în considerare veniturile doar din sectorul apărării, excluzând piața civilă, Airbus se clasează imediat după italienii de la Leonardo, deşi în clasamentul din 2023 erau înaintea acestora. Totuşi, este important de menționat că Airbus este considerată o companie transeuropeană, deoarece acțiunile sale sunt listate la bursele de valori din Germania, Franța și Spania. Dintr-o perspectivă românească, cele mai vizibile activități ale Airbus în reprezintă un parteneriat cu IAR Braşov, pentru producţia de elicoptere militare.

La rândul său, compania franceză Thales ocupă locul 15 la nivel global și locul patru în Europa, cu venituri care au atins aproape 12 miliarde de dolari în 2024. Această companie este specializată, printre altele, în echipamente şi componente electronice și de comunicații, dar are o prezență puternică și în domeniul spațial, participând inclusiv la programul european Galileo. Este important de menționat că acești trei giganți au decis recent să își unească forțele. „Am semnat un memorandum de înțelegere cu Airbus și Thales pentru a crea o nouă companie în sectorul spațial. Această inițiativă își propune să consolideze autonomia strategică a Europei în spațiu și să consolideze rolul lui Leonardo ca jucător de top în industria aerospațială, apărare și securitate”, după cum a declarat Roberto Cingolani, CEO-ul celor de la Leonardo. Astfel de alianțe între companii europene nu sunt o noutate, un exemplu fiind MBDA, o companie specializată în tehnologii de rachete (clasată pe locul nouă în Europa şi pe locul 30 la nivel global) şi ai cărei unici acționari sunt BAE Systems, Airbus și Leonardo.

Rheinmetall, care investeşte puternic în România, e compania cu cea mai rapidă creştere

Judecând după venituri, compania germană Rheinmetall se clasează pe locul cinci în Europa, după BAE Systems, Leonardo, Airbus și Thales, în timp ce la nivel global se situează pe locul 20. Particularitatea nemţilor este că au cea au cea mai rapidă creştere dintre companiile amintite mai sus. Veniturile gigantului german, specializat în producția de muniții și vehicule, au crescut cu 46% față de anul precedent, depășind 8 miliarde de dolari. O astfel de creștere reprezintă o raritate pentru companii de această dimensiune. Experţii din industrie explică această creștere rapidă prin faptul că e de o parte, guvernul german, recunoscând amenințarea din partea Rusiei, a decis să își consolideze propriile capacități de apărare, iar o parte semnificativă din cheltuielile sale cu armele se îndreaptă către cea mai mare companie de apărare din Germania.

Pe de altă parte, , Ungaria şi statele baltice, ceea ce ar trebui ca în curând să accelereze creșterea veniturilor. Între altele, Rheinmetall a anunţat deschiderea în România a unor capacităţi industriale legate de producţia de muniţie de artilerie (de ex. 155 mm, extrem de soclitată în contextul războiului din Ucraina). În acest sens, Rheinmetall a semnat deja un memorandum cu Electromecanica Ploieşti.

Pe locul șase în Europa se află compania britanică Rolls-Royce, specializată, printre altele, în producția de motoare de avioane, iar pe locul șapte se află compania suedeză Saab, care este un furnizor major de armament pentru România, oferind soluții avansate precum sisteme antitanc portabile precum NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) – foarte eficiente în lupta urbană – și familia de arme AT4, ambele fiind arme ușoare, esențiale pentru infanterie în medii moderne de conflict.

În viitorul apropiat este de aşteptat o creştere şi mai spectaculoasă a veniturilor, ca urmare a resurselor financiare semnificative care vor curge către industria europeană de apărare. Acestea includ 150 de miliarde de euro din Instrumentul Financiar SAFE al Uniunii Europene și programul masiv de înarmare anunțat de guvernul german, care intenționează să cheltuiască 3,5% din PIB pentru apărare.