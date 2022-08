Eva Măruță, imagini emoționante în online. Cui îi simte lipsa fiica lui Cătălin Măruță

Fetița în vârstă de 7 ani a distribuit mai multe fotografii cu o adolescentă cu care pare să aibă o relație apropiată. Cele două sunt prietene bune și nu ratează ocazia să se poze împreună atunci când se întâlnesc.

Eva Măruță, postare surprinzătoare pe Instagram. De cine îi este dor fiicei lui Cătălin Măruță

Eva, , le-a arătat tuturor că este extrem de emoționată și a transmis prin intermediul imaginilor că îi este foarte dor de amica sa. Este vorba de Ana Beregoi, o vloggeriță foarte cunoscută.

„Îmi e dor de tine…”, este mesajul transmis de fetița de numai 7 ani, pe contul personal de unde postează frecvent pentru comunitatea sa.

Răspunsul nu a întârziat să apară, adolescenta precizând că simte același lucru. „Și mie”, a scris tânăra, care este nimeni alta decât sora mai mică a artistei Iuliana Beregoi.

Cine este Ana Beregoi și cu ce se ocupă

Eva Măruță și Ana Beregoi sunt prietene apropiate, dacă este să ne luăm după imagini și declarațiile făcute de cele două. În plus, fetele au petrecut și o vacanță împreună la finalul lunii iulie, pe teritoriul Spaniei.

De asemenea, are numai aprecieri pentru Iuliana Beregoi și o îndrăgește foarte mult. Ambele surori originare din Republica Moldova sunt pasionate de muzică și s-au lansat în industrie cu foarte puțin timp în urmă.

Ana Beregoi are numai 15 ani, dar este una dintre cele mai urmărite vloggerițe. Are peste 600.000 de aprecieri pe pagina de Instagram, are lipici la public și este foarte jucăușă. Aceste calități o fac să fie plăcută de oameni.

Serioasă și riguroasă când vine vorba de partea profesională, prietena Evei Măruță știe care sunt proiectele care i se potrivesc. Iubește dansul și muzica în aceeași măsură și face senzație când apare pe scenele din România sau de peste hotare.