Eva Nicolescu, show pe scena de la Vocea României în galele live! Fiica președintelui de la Dinamo s-a calificat în semifinale: „Mulțumesc că exiști!”

Eva Nicolescu, fiica președintelui lui Dinamo, începe deja să-și formeze un nume și, cu siguranță, în curând va fi cunoscută pentru talentul său uriaș, nu pentru faptul că este copilul unuia dintre cei mai importanți oameni din fotbalul românesc din prezent. Tânăra de 17 ani a avut o prestație de senzație în galele live de la emisiunea „Vocea României”.

Eva Nicolescu, prestație uriașă pe scena de la Vocea României. Cu ce piesă s-a calificat în semifinale

Așa cum i-a obișnuit pe jurați, dar și pe fanii emisiunii, Eva Nicolescu a avut din nou o interpretare perfectă pe scena de la Vocea României și i-a impresionat pe jurați, însă cel mai important a fost să-i impresioneze pe cei de acasă, care au votat-o pentru a merge mai departe. Din toți cei patru concurenți ai echipei Theo și Horia, doar doi au mers mai departe, printre care și fiica lui Andrei Nicolescu.

a fost „Over the rainbow” (n.r. – Dincolo de curcubeu), una dintre cele mai frumoase și iubite melodii din istoria muzicii americane. Aceasta a fost lansată în 1939 pentru filmul „Vrăjitorul din Oz” și a fost interpretată de Judy Garland, în rolul lui Dorothy.

„Am intrat în concurs fără nicio așteptare, însă când am urcat pe scena asta parcă am prins superputeri. Acest concurs m-a maturizat foarte tare și mi-a dat posibiltatea să trec peste tracul meu imens. Piesa pe care o cânt în live-uri este foarte specială pentru mine. Am plâns la repetiții când am cântat-o. Este foarte mult despre trecerea de la o fetiță, la o femeie. O fetiță care se transformă într-un artist ce îți urmează propriul drum”, a spus Eva Nicolescu la „Vocea României”, emisiunea difuzată pe Pro TV.

Theo Rose și Horia Brenciu, impresionați până la lacrimi de performanța Evei. Ce i-au transmis

La finalul interpretării, mentorii Evei, Theo Rose și Horia Brenciu, au fost complet cuprinși de emoții și cuvinte copleșitoare: „Dacă există vreo rază de curcubeu care să arate spre viitorul muzicii românești, eu cred că tocmai am văzut-o. Ai toate șansele să ajungi un adult excepțional, care poate schimba muzica”, a spus Theo Rose. „Theo are completă dreptate. Eu m-am trezit de dimineață și mi-am propus să stau calm, să spun 2-3 cuvinte pentru fiecare concurent al meu. Știm despre ei tot și am încercat amândoi să le spunem ce trebuie să facă, cât să doarmă, cât să mănânce. Azi am văzut o energie frumoasă de care Vocea României are nevoie în sezonul 13. Îți mulțumesc că exiști, fetițo!”, a intervenit Horia Brenciu.

Tudor Chirilă, care și-a dorit-o pe Eva foarte mult în echipa sa, a vorbit foarte frumos despre tânăra artistă, de asemenea: „Excepțional, mă bucur că există o asemenea interpretare. O maturitate extraordinară vocală. Un cântec condus excelent. Aveți încredere în copiii voștri, dați-le încredere că nu au nevoie de nimic altceva. Ea este dovada că noile generații sunt cel puțin la fel de bune ca noi”, a spus juratul de la „Vocea României”.