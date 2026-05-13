Evaluare explozivă a serviciilor americane. Iranul și-a refăcut deja 90% din infrastructura de rachete

La mai bine de o lună de la intrarea în vigoare a armistiţiului dintre SUA şi Iran, mai mulţi oficiali ai serviciilor secrete americane au dezvăluit că un raport de evaluare a situaţiei din Orientul Mijlociu, întocmit zilele trecute, contrazice puternic afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora Iranul ar fi fost devastat de bombardamente.

Iranul are operaţionale cel puţin 70% din lansatoarele mobile de rachete

Potrivit evaluărilor serviciilor militare americane, în timpul celor şase săptămâni de bombardamente armata SUA ar fi distrus doar aproximativ 30% dintre lansatoarele iraniene de rachete balistice. Mai mult decât atât, la mai bine de o lună după încetarea focului, infrastructura iraniană de lansare a rachetelor ar fi revenit la circa 90% din capacitate, au spus aceştia, citaţi de The New York Times.

Raportul serviciilor secrete menționează că Iranul are încă operaționale cel puțin 30 dintre cele 33 de baze de lansare a rachetelor amplasate de-a lungul Strâmtorii Ormuz, precum și cel puțin 70% dintre lansatoarele mobile de rachete. În schimb, Statele Unite au consumat cantități uriașe de muniție și arme de precizie, ceea ce a dus la îngrijorări în cadrul armatei americane că războiul din Orientul Mijlociu ar afecta capacitatea de pregătire militară împotriva Chinei și Coreei de Nord. Mai mult, armata americană nu ar avea capacitatea de a-și reaproviziona rapid stocul de rachete consumat în .

Surse familiarizate cu aceste evaluări indică faptul că iranienii au reușit să folosească lansatoare mobile de rachete (TEL) aflate în interiorul acestor baze pentru a transporta rachetele către alte locații. Potrivit raportului, doar trei dintre bazele de lansare amplasate de-a lungul Strâmtorii Ormuz au fost complet distruse de bombardamentele americane și au devenit inoperabile.

Casa Albă acuză presa americană că încearcă să minimizeze amploarea operațiunii din Iran

Serviciile de informații militare americane au concluzionat, pe baza imaginilor din satelit și a altor tehnologii de supraveghere, că Iranul a recăpătat accesul la aproximativ 90% dintre facilitățile sale subterane de stocare și lansare a rachetelor de pe întreg teritoriul țării. Acestea sunt considerate în prezent „parțial sau complet operaționale”. Potrivit The New York Times, concluziile raportului serviciilor secrete sunt în contradicţie cu mesajele transmise în ultimele săptămâni de Donald Trump și de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care au susținut în repetate rânduri că armata iraniană a fost complet distrusă și nu mai reprezintă o amenințare.

Pe 9 martie, la zece zile de la începutul războiului, Donald Trump declara într-un interviu pentru CBS News că Iranul nu mai are nimic din punct de vedere militar, în timp ce Pete Hegseth afirma într-o conferință de presă organizată la Pentagon, pe 8 aprilie, că operațiunea militară lansată pe 28 februarie a distrus complet capacitatea militară a Iranului, iar Teheranul va fi incapabil să mai desfășoare operațiuni de luptă în următorii ani.

Ca reacție la informațiile publicate de The New York Times, Casa Albă și Pentagonul au respins în termeni duri concluziile raportului. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wells, a reluat afirmațiile lui Trump, potrivit cărora armata iraniană a fost complet distrusă. „Orice persoană care crede că Iranul și-a refăcut forțele armate este fie ruptă de realitate, fie un purtător de cuvânt al Gărzilor Revoluționare Iraniene”, a mai declarat ea. La rândul său, purtătorul de cuvânt interimar al Pentagonului, Joel Valdez, a declarat: „Este rușinos ca The New York Times și alte instituții media să acționeze ca agenți de imagine ai regimului iranian și să încerce să minimizeze amploarea operațiunii americane”.

Americanii aproape au epuizat rachetele de croazieră stealth cu rază lungă de acțiune

În ciuda dezmințirilor administrației Trump, noile evaluări ale serviciilor secrete sugerează că președintele american și consilierii săi militari au supraestimat gradul de distrugere provocat infrastructurii iraniene și au subestimat capacitatea Iranului de a-și reface rapid sistemele militare. Oficialii americani afirmă că, în contextul unui stoc limitat de bombe penetrante destinate distrugerii buncărelor, Pentagonul a ales să bombardeze intrările bazelor, în loc să distrugă întreg amplasamentul. Se aminteşte că Statele Unite au folosit bombe penetrante împotriva unor instalații subterane iraniene, însă oficialii spun că planificatorii militari au fost obligați să economisească aceste muniții pentru eventuale conflicte viitoare cu China și Coreea de Nord.

The New York Times mai scrie că, în eventualitatea reluării luptelor, Trump s-ar confrunta cu o problemă majoră. Armata americană a consumat deja cantități enorme de muniție esenţială, iar continuarea bombardamentelor asupra Iranului . SUA au folosit deja în acest război aproximativ 1.100 de rachete de croazieră stealth cu rază lungă de acțiune, adică aproape întregul stoc disponibil. Armata americană a lansat și peste 1.000 de rachete Tomahawk, de aproape zece ori peste volumul anual de achiziţii al Pentagonului. În plus, au fost folosite peste 1.300 de interceptoare Patriot, echivalentul a peste doi ani de producție. Refacerea acestor stocuri ar putea dura ani de zile, apreciază specialiştii, capacitatea industriei de apărare de a-şi extinde rapid producția fiind destul de limitată în momentul de faţă.