Evaluare Națională 2025. Ce perle au scris elevii la compunere. „Tigrul a mâncat capul colegului, dar l-au cusut la loc”

Elevii de clasa a VIII-a nu au lăsat nici anul acesta fără celebrele perle scrise în Evaluarea Națională 2025. Profesorii de limba română au adunat din lucrările candidaților cele mai amuzante exprimări, care au stârnit hohote de râs, dar și îngrijorare în rândul cadrelor didactice.

Evaluare Națională 2025. Ce perle au scris elevii la compunere

: unul din „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran și celălalt din „Spre Polul Sud” de Emil Racoviță. La subiectul al II-lea, au fost puși să redacteze o compunere despre o întâmplare dintr-o excursie.

Deși mulți au tratat subiectul cu seriozitate, alții au lăsat în urmă replici memorabile. Un elev a scris: „Să fi elev e foarte greu. Eleviii au teme foarte multe”, conform Alții au dat frâu liber imaginației într-un mod absolut neașteptat.

Printre cele mai savuroase perle la examenul de Evaluare Națională 2025 se numără:

„Personajul avea un cap de păsărică și niște șoareci deasupra genunchilor.”

„Omul era îmbrăcat căcăcios, așa cum îl descrie autorul, și era peticit ca Franchenștain.”

„Sunt mut în vorbire și scriu mult pe foaie. Mai ales în compuneri.”

Imaginația a mers și mai departe în compunerile despre excursii. Un elev a scris:

„Am făcut o excursie în stomacul meu. Am intrat pe gură, unde am văzut o carie nouă. M-am aruncat pe gât și am făcut Pleosc! în stomac. Acolo am găsit un burger făcut pilaf și o înghețată topită, când a început să plouă.”

Un altul a povestit ceva și mai ieșit din comun:

„Am ajuns la Zoo, unde tigrul a mâncat capul unui coleg. Dar noi l-am scos, iar doctorii l-au cusut la loc. Apoi neam jucat în parc.” Chiar dacă aceste răspunsuri stârnesc hohote de râs, fiecare punct pierdut înseamnă mai puține șanse pentru elevi la admiterea la liceu. Evaluarea Națională continuă joi, 26 iunie, cu proba la matematică.

Cât de grele au fost subiectele la limba română

Subiectele la limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2025 au fost considerate de profesori extrem de accesibile, fără capcane sau cerințe complicate. Elevii au primit fragmente din „Toate pânzele sus” de Radu Tudoran și „Spre Polul Sud” de Emil Racoviță, iar exercițiile de înțelegere au fost directe, cu răspunsuri evidente.

La compunere, li s-a cerut povestirea unei întâmplări dintr-o excursie, cu o scurtă descriere și un dialog, un subiect simplu și permisiv, potrivit profesorilor. pentru FANATIK că exercițiile de gramatică și literatură nu au fost „capcană” și că majoritatea răspunsurilor puteau fi identificate cu ușurință în text.

Din punctul ei de vedere, diferența se face în ceea ce privește redactarea, acolo unde vor fi analizate mai multe detalii: exprimarea clară, ortografia corectă și prezența diacriticelor vor aduce puncte în plus sau în minus elevilor.