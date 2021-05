Evaluarea Națională la clasa a VI-a. Elevii susțin astăzi, 13 mai, probele la matematică și științele naturii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Testarea a început în ziua precedentă, miercuri, 12 mai, cu proba la limba și literatura română. Rolul acestor examene este de a le evalua cunoștințele școlarilor.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite de elevi în ciclul inferior al gimnaziului, clasele a V-a și a VI-a se va face cu ajutorul acestor probe. La începutul acestui an școlar, mai mult de 181.000 de copii au fost înscriși în clasa a VI-a.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Evaluarea Națională la clasa a VI-a. Elevii susțin astăzi probele la matematică și științele naturii

„Miercuri, 12 mai, încep evaluările naționale de la finalul claselor a VI-a, a IV-a și II-a din anul școlar 2020 – 2021. Prima probă scrisă (limbă și comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) și începe miercuri, 12 mai. Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc joi, 13 mai,” a transmis printr-un comunicat Ministerul Educației.

„Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar,” a adăugat.

ADVERTISEMENT

Examenele vor fi susținute cu prezență fizică, indiferent de scenariul în care se află localitatea. Timpul pentru rezolvarea subiectelor este de 60 de minute, la fiecare probă în parte.

„Toate probele se susţin cu prezenţă fizică, indiferent de scenariile în care se află unităţile de învăţământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit,” a precizat Ministerul Educației.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte de examene, sălile sunt verificate și materialele didactice care i-ar putea influența pe elevi sunt eliminate. Lucrările vor fi scrise cu pix sau stilou albastru.

Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) este instituția care a elaborat subiectele. Acestea au un nivel mediu de dificultate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lucrările vor fi corectate la nivelul fiecărei instituții de învățământ în temen de șapte zile de la examinare. Notele obținute de elevi nu vor fi trecute în catalog, nici afișate sau comunicate în mod public.

Reprezentanții Ministerului Educației au precizat că fiecare școală va valorifica rezultatele obținute de școlarii din clasa a VI-a, elaborând planuri individualizate de studiu. Totuși, unde este necesar, pot fi informați elevii și părinții.

ADVERTISEMENT

Ultima evaluare națională la clasa a VI-a a fost susținută în anul 2019. Din cauza pandemiei, anul trecut au fost suspendate anul trecut.