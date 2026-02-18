Eveniment amânat la Rapid, din cauza vremii din București! Imagini spectaculoase: sportivii au ieșit la lopată. Video

ADVERTISEMENT

Stadionul Rapidului a fost acoperit de zăpadă după ninsoarea abundentă care s-a abătut asupra Capitalei în ultimele ore. Arena din Giulești a devenit „albă” cu câteva zile înaintea derby-ului pe care alb-vișiniii îl vor disputa în compania lui Dinamo.

Stadionul Rapidului, sub zăpadă

Rapid – Dinamo, derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga, este programat sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și liveTEXT pe site-ul . Din fericire, având în vedere vremea nefavorabilă din București, duelul Rapid – Dinamo nu se va juca în Giulești.

ADVERTISEMENT

Miercuri, 18 februarie, Capitala a fost acoperită de un strat de zăpadă de aproape 50 de centimetri. Pe conturile de social media ale Rapidului au fost postate mai multe imagini de senzație cu arena de sub Podul Grant. „Buna dimineața, Rapidiști!”, a fost mesajul cu care giuleștenii și-au salutat fanii.

ADVERTISEMENT

Peste trei zile, pe 21 februarie, Rapid va fi gazda derby-ului cu Dinamo. Cel mai probabil, cel mai mare stadion din țară a fost acoperit și el cu zăpadă, asta deoarece acoperișul nu poate fi tras.

ADVERTISEMENT

Eveniment amânat la Rapid, după ninsoarea care a cuprins Bucureștiul

Miercuri, 18 februarie, Rapid plănuise ca trei jucători ai giuleștenilor să se întâlnească cu fanii la magazinul Altex Orhideea din București pentru fotografii și autografe. Ulterior, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, giuleștenii au fost nevoiți să amâne evenimentul.

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a modificărilor intervenite în programul echipei, suntem nevoiți să amânăm evenimentul pentru o dată ce va fi comunicată ulterior”, se arată într-un anunț oficial.

ADVERTISEMENT

Echipa de rugby a Rapidului a ieșit să dea zăpada la lopată

Echipa de rugby a Rapidului a ieșit să dea zăpada la lopată. Sportivii din Giulești au fost surprinși într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. „Echipa noastră de Rugby demonstrând că sportul construiește caractere”, au postat giuleștenii. VIDEO .

Dinamo, fără victorie în fața Rapidului de 11 ani!

Fanii „câinilor” vor lua cu asalt cel mai mare stadion din țară, chiar dacă din postura de oaspeți. Dinamoviștii, care nu au mai bătut-o pe Rapid din anul 2015, au nevoie mai mult ca oricând de victorie.

Înaintea derby-ului, echipa lui Kopic e pe locul 2, la un punct în spatele liderului Craiova și la trei deasupra rivalei din Giulești. „Câinii roșii” au primit 8300 de bilete pentru meciul cu Rapid, iar în mai puțin de 24 de ore de când au fost scoase la vânzare, fanii au cumpărat deja 2000 de tichete.

În tur, la meciul câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-0, pe stadion au asistat nu mai puțin de 34700 de spectatori. Acest număr reprezintă recordul pentru actualul sezon de SuperLiga României.