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la vârsta de 88 de ani, la Oradea. El este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, fost selecționer al primei reprezentative și, mai ales, tehnicianul Stelei în 1986, atunci când echipa din Ghencea a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni, cea mai importantă performanță realizată vreodată de fotbalul din țara noastră.

Cum va fi omagiat marele Emeric Ienei pe 27 septembrie la Oradea

La aproape un an de la dispariția „Lordului”, marele antrenor va fi omagiat la Oradea, orașul în care el și-a trăit o mare parte din viață, inclusiv ultimii ani. Pe data de 27 septembrie, pe stadionul „Iuliu Bodola”, se va desfășura un „triunghiular” de meciuri demonstrative între echipele România Legends, Ungaria Legends, întrucât, după cum se știe deja destul de bine, a avut origini maghiare, și Old Boys FC Bihor.

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Biletele la acest eveniment fără îndoială cu totul special pot fi achiziționate de Este de așteptat ca aceste meciuri demonstrative să fie extrem de spectaculoase, dar și de emoționante, având în vedere contextul în care ele se dispută. În plus, evenimentul de la Oradea are și o componentă de inedit.

Asta pentru că antrenorul selecționatei România Legends ar putea fi orice pasionat de fotbal din țara noastră. În acest sens, organizatorii au pus în scenă un concurs, desfășurat în mai multe etape, pentru a stabili cine va sta pe banca tehnică a acestei echipe la acest triunghiular. Iar invitația la „Fantactic: Antrenorul Legendelor” a fost lansată deja în mediul online pentru toți fanii, inclusiv pentru cei cu vârste pornind de la 14 ani.

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Doar că, în mod firesc, minorii care doresc să se înscrie vor avea nevoie în acest sens de acord din partea părinților sau tutorilor legali. Organizatorii au făcut în mod special în acest context mențiunea că pentru înscriere nu este nevoie de licență de antrenor sau de vreun fel de experiență profesională. Perioada de înscrieri este cuprinsă între 17 august și 13 septembrie, iar taxa de participare este în valoare de 25 de lei.

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Cum se va desfășura concursul pentru alegerea antrenorului România Legends

După înscrieri, începe concursul propriu-zis, desfășurat în mai multe etape. Înainte de asta însă, participanții vor fi în primul rând supuși unui test de antrenament, care va consta în 15 întrebări care trebuie să fie rezolvate în decurs de maximum șapte minute. Este vorba deci doar despre o pregătire, un test de familiarizare cu formatul, fără ca această chestiune să influențeze în vreun fel clasamentul final.

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Ulterior, prima probă propriu-zisă va prevedea 30 de întrebări de rezolvat în maximum 15 minute, cu o singură încercare pentru fiecare participant. Primii 500 de concurenți în baza clasamentului de la acest test vor avansa la proba cu numărul 2, unde vor fi testate cunoștințele despre tactică și abilitățile de conducere. După acest test, vor mai rămâne în cursă doar șase concurenți.

Ei vor avea de trecut de câte șase probe diferite, constând în testarea abilităților tactice și reacțiilor sub presiunea unui meci de fotbal. La final, vor rămâne doar doi competitori, iar câștigătorul dintre ei va fi ales în baza rezultatului final de la un meci disputat între selecționatele România Legends A – România Legends B.