Eveniment emoționant în memoria lui Emeric Ienei cu Steaua 86 pe teren. Doi fani vor avea șansa să antreneze legendele

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Iulian Mihăescu, organizatorul și inițiatorul Ligii Legendelor, a vorbit într-o conferință de presă despre ceea ce se va întâmpla pe stadionul Arcul de Triumf pe data de 15 noiembrie.

Steaua 86, din nou pe teren pentru Emeric Ienei

„Este o primă ediție și dorim să creem o tradiție din acest eveniment omagial dedicat lui Emeric Ienei și totodată să susținem și o cauză umanitară. Pentru perfomanțele pe care le-a avut, stilul său discret și flerul de antrenor, ne-am gândit să facem și un proiect inedit, Fantactica Antrenorului.

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Doi fani vor avea șansa să fie antrenorii celor două echipe care se vor duela în All Star Game. Fanii vor trebui să treacă de un test de bază online de cunoștințe generale și primii 500 se califică la testul final. Acesta va avea teste de tactică, iar primii 6 se vor califica într-o finală live, unde vor trece prin 6 probe în fața unui juriu constituit din foști fotbaliști, elevi ai lui Emeric Ienei din Steaua 86.

În urma probelor vor rămâne doi finaliști care vor fi prezenți aici și își vor alege echipa dintr-un draft de jucători. Vor decide numărul de jucători și cum vor arăta echipele, schimbări, absolut tot. Am zis să le dăm șansa microbiștilor să își demonstreze cunoștințele fotbalistice”, a mai dezvăluit acesta despre inițiativa inedită.

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Evenimentul dedicat lui Emeric Ienei are și o cauză nobilă

are la bază și un demers emoționant: „Vom organiza și o strângere de fonduri pentru un caz umanitar deosebit de sensibil. Este vorba despre Gabriel Mihai Gugoașă, un tânăr de 26 de ani și care în urmă cu doi ani a fost victima unui atac cu acid sulfuric și acum are nevoie de operații de reconstrucție plastică și recăpătare parțială a vederii, la unul din ochi”.

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Din diferite motive, meciul demonstrativ nu s-a mai disputat în orașul natal al fostului mare antrenor, dar nici pe stadionul : „Inițial evenimentul trebuia să aibă loc la Oradea, dar au fost niște neconcordanțe, iar ulterior am luat decizia să relocăm evenimentul la București pentru că am promis ceva familiei și vreau să mă țin de cuvânt.

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Am întâmpinat tot felul de piedici, păreri preconcepute ale oamenilor, dar când a fost să facem un pas unii au dat bir cu fugiții. Emeric Ienei este al României și merită un omagiu așa cum se cuvine. Cu cei de la Steaua au fost niște discuții principiale în primăvară, dar probabil că oamenii nu au avut suficientă încredere în noi că acest eveniment va avea loc. Noi am avut de la început acordul scris al familiei. Nu știu ce să vă zic mai mult…”.

Eroii de la Sevilla vor face un efort să bifeze măcar câteva minute pe gazon: „Vom invita toată echipa Stelei 1986 și sperăm că o parte dintre ei vor și intra pe teren. Mă aștept ca Victor Pițurcă și alții să joace măcar 2-3 minute, să fie pentru ultima oară pe teren. Echipele vor fi constituite și din generația România 90 și 2000, foști jucători antrenați la Steaua în anii 90, plus fotbaliștii din Liga Legendelor”.

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Galeria Stelei va face spectacol pe Arcul de Triumf

Asociația Steliștilor 1947 s-a implicat de asemenea în organizarea evenimentului: „Vor fi mai multe momente speciale. Avem sprijinul MapN și al Gărzii de Onoare care va fi prezintă și vom avea și muzică militară, echipa de de grill. Asociația Steliștilor 1947 pregătește o coreografie specială dedicată lui Emeric Ienei”.

Fanii îți pot procura tichete de pe platforma bilet.ro: „Biletele se pot cumpăra online, se pot dona și bani și vor fi și urne pe stadion. Sunt foarte mulți dintre fotbaliștii de legendă care donează sume consistente dar nu vor să fie public. Și de-a lungul timpului Victor Pițurcă, Viorel Păunescu, Mircea Lucescu au donat la evenimentul din 2019”.