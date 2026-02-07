Patrick Ciorcilă, interviu exclusiv în săptămâna Transylvania Open! Cât a costat organizarea unuia dintre cele mai bune turnee WTA: „De anul acesta este obligatoriu”

ADVERTISEMENT

Patrick Ciorcilă, directorul de la Transylvania Open, interviu special în care a vorbit și despre Simona Halep

– Transylvania Open a crescut rapid și a devenit un reper în tenisul feminin. Cum a început, concret, planul acestui turneu, și care a fost momentul în care ați simțit că proiectul chiar poate deveni unul de anvergură internațională, atât de lăudat de jucătoarele din circuit?

– Am avut prima ediție în 2021, cumva pe neașteptate. Eram în plină pandemie, iar multe turnee de tenis din Asia au fost anulate. Reprezentanții WTA căutau soluții alternative pentru a muta competițiile, iar printr-o conjunctură fericită am fost selectați pentru a organiza un turneu WTA 250 pe zgură. L-am găzduit la Winners Sports Club, la începutul lunii august, cu foarte multe emoții și provocări.

Cred că ne-am descurcat peste așteptări, pentru că înainte de finală, WTA ne-a propus să organizăm și un turneu indoor, pe hard, în octombrie. Aveam la dispoziție doar două luni. A fost o nebunie frumoasă și n-am putut spune decât „da”. Așa s-a născut Transylvania Open WTA 250. Prima ediție indoor a fost fără public, dar anul 2022 a marcat adevăratul start al creșterii. A fost primul an în care turneul a fost votat de jucătoare drept cel mai bun WTA 250 din lume, iar de acolo lucrurile au început să se lege natural.

Care sunt secretele care au făcut din Transylvania Open și Sports Festival evenimente de succes

-Transylvania Open și Sports Festival par să fi depășit de mult statutul de simple evenimente. Vedeți Clujul ca pe un viitor hub sportiv și de entertainment la nivel european și există o strategie în acest sens sau totul a crescut organic?

–Da, din partea noastră există o strategie. Ne dorim să dezvoltăm Clujul ca un pol de competiții sportive și evenimente de entertainment activ. Avem mai multe proiecte care cresc în paralel. Urban Playfield, de exemplu, a început ca un eveniment local, lejer și gratuit pentru comunitate, iar de doi ani l-am extins la nivel național, sub forma unei caravane.

Avem și proiecte cu componentă de sănătate și mișcare, care au pornit de la idei simple și au crescut treptat, cum ar fi Biletul de Sănătate. Sports Festival se dezvoltă de la an la an, iar la Transylvania Open investim constant, nu doar în infrastructura de joc, ci și în condițiile oferite jucătoarelor și fanilor. Unele lucruri au crescut organic, altele sunt rezultatul unor decizii asumate pe termen lung.

Simona Halep este în prezent ambasadoare a Transylvania Open

-Prezența Simonei Halep ca ambasadoare a turneului este extrem de puternică din punct de vedere simbolic. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această asociere?

-Povestea Simonei se leagă tot mai strâns de povestea noastră. Suntem prieteni, dar dincolo de relația personală, colaborarea profesională ne onorează. I-am propus să devină ambasador al turneului, a acceptat, și este un lucru extraordinar pentru noi. Faptul că turneul tău este girat, validat simbolic, de cea mai mare jucătoare de tenis din istoria României spune foarte mult despre direcția în care mergem.

Cum au fost aduși Ronaldinho și Adriano în România

-Sports Festival a reușit ceva rar în România, să aducă la Cluj nume globale precum Ronaldinho, Agassi, Materazzi, Adriano, etc. Care a fost cel mai dificil pas în aducerea unei asemenea staruri și ce înseamnă, logistic și financiar, un astfel de demers?

-Este o provocare de fiecare dată. Totul începe de la idee, continuă cu identificarea persoanelor potrivite, contactarea agenților, negocierile, stabilirea bugetului și, foarte important, găsirea resurselor financiare. Pe lângă partea financiară, există o componentă logistică extrem de complexă – program, securitate, transport, cerințe speciale. Este un efort mare, dar și o satisfacție pe măsură atunci când vezi reacția publicului.

De la ce a pornit ideea de Transylvania Open

-Mulți spun că România nu a avut o infrastructură puternică pentru ca tinerii jucători să se afirme pe plan internațional. Pornind de la povestea ta, de la ce a plecat ideea de a crea un turneu important la Cluj și cât de mult ai vrut să creezi oportunități pe care, poate, tu nu le-ai avut?

-În perioada în care am jucat tenis eu am avut oportunități și nu pot spune că m-am lovit de lipsuri majore. Am jucat tenis și am fost avantajat de condițiile de la Winners Sports Club, baza sportivă unde avem și sediul acum. Dar sunt conștient că majoritatea sportivilor nu au acces la astfel de condiții. Prin Transylvania Open ne-am dorit să creăm o platformă reală pentru jucătoarele din România: o arenă mare, public, susținere, puncte WTA, șansa de a primi wild card-uri, de a câștiga meciuri și trofee acasă. Este o misiune asumată, nu doar un eveniment.

Care sunt costurile generate de organizarea unui astfel de eveniment

-Mulți oameni văd doar spectacolul final. Fără a intra în detalii confidențiale, ne puteți spune cam cât costă organizarea unui eveniment de nivelul Transylvania Open sau Sports Festival și care sunt cele mai mari cheltuieli?

-Anul acesta bugetul depășește 2 milioane de euro pentru că ne-am confruntat cu o inflație majoră în privința costurilor logistice. Am investit în terenuri noi, în tehnologia de arbitraj, pentru că de anul acesta este obligatoriu să avem arbitraj electronic pe ambele terenuri. Pe lângă asta mereu ne dorim să extindem experiența publicului și jucătoarelor în turneu. Mereu cele mai mari cheltuieli sunt legate de fee-ul invitaților speciali, infrastructură, producție, drepturi, logistică, cazare, transport, securitate și echipele implicate. Sunt proiecte care nu se pot face fără parteneri puternici alături de noi.

Cât de mult contează publicul într-un astfel de context

-Reacția publicului din Cluj pare să fie un ingredient-cheie al succesului. Cum simțiți energia tribunei și cât de mult contează publicul în ecuația unui eveniment sportiv de top?

-Publicul este esențial. Energia din tribune se simte și poate face diferența într-un meci. Ne străduim să păstrăm evenimentul accesibil – nu am majorat prețurile biletelor – și ne dorim ca în fiecare zi de turneu tribunele să fie pline măcar la câteva meciuri-cheie. Avem și o misiune de educare a publicului: atât în ceea ce privește frumusețea jocului, cât și regulile de conduită specifice tenisului. Vrem ca tenisul să devină un sport urmărit constant de clujeni și de români.

-După experiența acumulată cu aceste proiecte, ce ați face diferit dacă ați porni astăzi de la zero organizarea unui turneu sau a unui festival sportiv?

-Nu cred că aș schimba lucruri fundamentale. Eu și colegii mei am pornit împreună pe acest drum și îl privim ca pe o călătorie. Fiecare pas, fiecare decizie și fiecare obstacol au avut rolul lor. Ne bucurăm de modul în care evoluăm, atât ca echipă, cât și prin evenimentele pe care le organizăm.

Ce obiective au organizatorii de la Transylvania Open pentru următorii ani

-Care sunt obiectivele principale pe termen mediu și lung pentru Transylvania Open? Există un „următor nivel” la care vă uitați deja?

-Principalul nostru obiectiv este să consolidăm acest eveniment, care crește frumos și, din fericire, are în continuare mult potențial pentru a crește chiar mai mult. Focusul nostru este pe consolidarea și creșterea turneului. Sigur, visăm, evident, la un WTA 500. Dar asta ar presupune condiții pe care, momentan, Clujul nu le poate îndeplini: mai multe terenuri de tenis, o infrastructură dedicată. Chiar și acum facem adevărate „artificii” pentru a construi două terenuri de joc în BTarena.

Ce se dorește la meciul de retragere al Simonei Halep

-Sports Festival va găzdui în această vară meciul de retragere al Simonei Halep. După experiența aducerii unor legende precum Agassi și Ronaldinho, cât de sus ați ridicat ștacheta pentru acest eveniment și ce tip de experiență pregătiți pentru public?

-Ștacheta este foarte sus. Am avut nume mari la Sports Festival, e adevărat, dar Simona Halep este unică. Este cu totul specială pentru fanii din România. Pe 13 iunie, la Sports festival, pregătim un eveniment cu totul aparte, cu invitați surpriză, încărcat de emoție, care să fie mai mult decât un meci – o experiență memorabilă pentru public, dar și pentru Simona.