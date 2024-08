Eveniment important în familia lui Dănuț Lupu. “Sunt foarte mândru de el”. Foto Exclusiv

Dănuț Lupu (57 ani) este un om împlinit, din punct de vedere familial. Are o căsnicie de aproape 40 de ani cu Mihaela, superba lui soție, și un băiat, Răzvan, care tocmai s-a căsătorit.

Băiatul lui Lupu este antrenor secund la ASC FC Dinamo

Fiul lui Lupu și soția sa au spus DA în fața ofițerului stării civile. Părinții au fost alături de el, iar fostul internațional s-a declarat mândru de el. Atât ca om, cât și ca profesionist.

Răzvan are 36 de ani și a ales să fie antrenor. El este secundul lui Mihai Iosif la ASC FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea. Faptul că vrea să devină antrenor nu a fost tocmai pe placul tatălui său.

“Îl susțin, dar mi se pare că a ales ceva foarte greu. Păi îți trebuie zece ani ca să iei licența Pro. Atât durează cu totul. Între licențe B, A, Pro trebuie să ai un an de pauză. Și costă foarte mult”, a declarat Lupu la Fanatik Superliga.

Răzvan a salvat o fată din fața metroului

În februarie 2021, Răzvan a fost eroul-zilei în România. El a salvat o adolescentă de la moarte, la stația de metrou Dristor 1. A povestit cum a trăit acel moment, petrecut în câteva fracțiuni de secundă.

“Nu mă întrebaţi cum am reuşit s-o prind atât de bine de mână şi cum am reuşit s-o trag atât de tare. Veneam să iau maşina de la Dristor şi în drum ne-am hotărât să luăm metroul. Totul a fost pur şi simplu pur instinct. Am reacţionat pe baza instinctului, n-am gândit, n-am stat să iau nimic în calcul. Pur şi simplu, am văzut-o pe aia mică pe şine şi m-am dus spre margine s-o trag. Nu mă întrebaţi cum am reuşit s-o prind atât de bine de mână şi cum am reuşit s-o trag atât de tare”, a declarat atunci Lupu jr.

Lupino e în primul rând dinamovist și apoi rapidist

Fostul internațional a ieșit campion, ca jucător, cu ambele echipe. Întrebat care dintre cele două formații este mai aproape de sufletul lui, Lupu a răspuns: “Pentru orice om cel mai aproape este mama. Mama mea e Dinamo, de acolo am plecat, acolo m-am format”.

El a precizat însă că nu va ține cu niciuna dintre echipe. “De mulți ani nu mai țin cu nimeni, îmi face statuie Dinamo sau Rapid? Cred că nici coroană de flori nu îmi trimit”, a spus Lupu.

Delegare controversată la derbyul de duminică

Rapidul este în căutarea primei victorii, într-un meci official, cu Neil Lennon pe bancă. Giuleștenii au patru remize și o înfrângere în actuala ediție de campionat. De partea cealaltă, Dinamo a pierdut un singur meci în acest sezon.

El a condus doar trei jocuri în ultimele patru luni: Gloria Bistrița – Unirea Ungheni 2-2, Gloria Buzău – Sepsi 1-2 și Unirea Slobozia – UTA 0-1.