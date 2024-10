Eveniment sportiv uluitor lângă București: „Au adus cai din Argentina cu 500.000 de euro”

Sportul și evenimentele sportive sunt tot mai dese și populare în România. au fost poate în centrul atenției pentru mulți. Dar cea mai high class a fost cu siguranță prima competiție internaţională de polo călare pe nisip din România.

Eveniment sportiv uluitor lângă București

România are parte în acest weekend de un eveniment inedit la Singureni Manor. La acest eveniment se află mari personalități, atât din țară cât și de peste hotare, care au venit să vadă cele mai tari dueluri de polo călare.

Moderatorul Horia Ivanovici a oferit detalii în direct la FANATIK SUPERLIGA despre fastuozitatea evenimentului, organizat la doar o oră distanţă de Bucureşti și care a reunit sponsori renumiți.

„Au adus cai din Argentina cu 500.000 de euro”

„Mă duc ieri la un eveniment, au făcut cei la Manor, de la Sigureni. Primul turneu de polo călare, regesc. Sponsori Land Rover, Rolex, One, prietenul meu Ivănescu, fundația SuperBet… Cei mai mari Greuceni! Nu am mai văzut așa ceva!

Ce a făcut doamna Cristina, eu am cunoscut-o, nu ai văzut în viața ta. Cai pur sânge arabi, cai speciali de polo aduși din Argentina! Numai caii au costat 500.000 de euro!

„Zici că erai în Anglia, ce au putut să facă”

Una dintre jucătoare, o americancă, o doamnă, a plătit caii să îi aducă din Argentina. Are avere 22 de miliarde de dolari, eu am întrebat de 3 ori. Ea a jucat ca hobby, are fermă în Florida de cai.

Zici că erai în Anglia, ce au putut să facă. Nu ai văzut în viața ta așa ceva!”, a spus moderatorul Horia Ivanovici despre evenimentul de polo călare la FANATIK SUPERLIGA.

Eveniment inedit în țara noastră

Este primul eveniment din România de acest gen. Totul se desfășoară la doar o oră de București, în mijlocul unei păduri de 700 de hectare. Un spectacol grandios care delectează oaspeții de elită prezenți.

Competiția aduce față în față reprezentante ale unor țări precum SUA, Elveţia, Malta şi Azerbaidjan, și a fost sprijinită de World Polo, for care organizează astfel de competiții în locații precum Dubai, Miami, pe lacul îngheţat din St. Moritz, în Argentina.

