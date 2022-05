Evenimente de 1 iunie în București. Unde poți merge de Ziua Copilului cu cei mici

1 iunie este un motiv de mare bucurie pentru cei mici, pentru că sunt organizate multe evenimente la care aceștia pot lua parte, unde se pot distra și de unde pot pleca acasă cu amintiri minunate. De Ziua Copilului, Bucureștiul este împânzit de evenimente diverse pentru copii de toate vârstele. Mai jos vei găsi câteva recomandări despre activități la care copilul tău ar putea lua parte.

Evenimente de Ziua Copilului în București

Cei mici au ocazia să viziteze Camera Deputaților pe 1 iunie, între orele 10:00 și 17:00, gratuit, alături de părinți. În turul ghidat vor fi vizitate sălile unde , însă vor avea loc și diverse momente speciale. Vor exista scenete de teatru, întâlniri cu personaje de desene animate, prezentarea fanfarei militare sau a unui elicopter SMURD. Parlamentul a pregătit pentru cei mici chiar și partide de minifotbal, tenis de masă și karturi electrice. Mai multe detalii despre programul de la Palatul Parlamentului de 1 iunie găsești .

ADVERTISEMENT

O zi a porților deschise are loc și la Aeroclubul României, atât în București, cât și în aerocluburile teritoriale din Baia Mare, Brașov, Caransebeș, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava. Cei mici vor descoperi îndeaproape aeronave și vor primi de la personal răspunsuri la toate întrebările pe care le au despre aviație. Mai multe detalii poți găsi .

Biblioteca Metropolitană București pregătește la sediul central (str. Take Ionescu, nr. 4) mai multe activități. Începând cu ora 13, are loc un concurs de muzică, poezie și pictură, iar ziua continuă cu ateliere și apoi cu teatru de păpuși. Urmează apoi vernisajul unei expoziții de pictură și la ora 18:00, are loc un moment artistic special, cu sprijinul artiștilor ce iau parte la proiectul Opera la bibliotecă. Mai multe detalii despre Ziua Copilului la BMB găsești .

ADVERTISEMENT

Și la muzee din Capitală au loc evenimente pentru Ziua Copilului. La , cei mici vor putea lua parte la ateliere științifice și creative, iar intrarea pentru aceștia va fi gratuită la expoziția permanentă. Despre programul întreg de la Muzeul de Istorie Naturală poți citi mai multe . De asemenea, și la Muzeul Hărților și Cărții Vechi, toți vizitatorii beneficiază de intrare gratuită. Aici, cei mici vor avea ocazia să vadă o hartă unică, pe care este menționată chiar o comoară. Vor exista și alte activități pentru aceștia, iar mai multe detalii găsești .

La ce activități poți merge cu cei mici de 1 iunie în București

Șoseaua Kiseleff din Capitală este rezervată celor mici în data de 1 iunie, pentru că aici are loc Parada Bicicliștilor, un eveniment dedicat copiilor de toate vârstele care au în comun aceeași pasiune: pedalatul. Acest eveniment a ajuns la a șaptea ediție și se va desfășura între 9:00 și 14:00. Vor avea loc diverse activități, precum probe de abilități velo, activități de reciclare creativă sau plimbări în pluton cu respectarea regulilor de deplasare într-o astfel de formație. Există și Biblioteca pe roți, un loc unde pot fi donate cărți pentru copiii de la sate. Pentru detalii despre înscrierea la această paradă și pentru mai multe informații despre eveniment, intră .

ADVERTISEMENT

Evenimente au loc și în centre comerciale din București. Un astfel de exemplu vine de la Centrul Comercial Drumul Taberelor (str. Brașov, nr. 25), care organizează activități atât de Ziua Copilului, cât și în ziua dinainte. Pe 1 iunie, cei mici vor putea dansa, vor face experimente și se vor putea bucura de multe alte surprize pregătite de organizatori. Mai multe detalii despre acest eveniment poți găsi .

Dacă al tău copil este pasionat de dinozauri, o vizită la T-Rex Parc ar putea fi cea mai plăcută surpriză pe care i-o poți face. În plus, pe 1 iunie toți copiii vor avea intrare gratuită în acest spațiu special de pe FamilyFest Island. Mai multe detalii găsești .

ADVERTISEMENT

Surprize de tot felul pentru copii de 1 iunie, în București

În caz că nu poți ajunge la T-Rex Parc, o parte din distracția de acolo ajunge și în parcul IOR din sectorul 3. Aici are loc 1uniFEST 2022, un eveniment organizat de către Itsy Bitsy. Aici se vor desfășura evenimente toată ziua, între 9:00 și 20:00, iar copiii vor avea de unde alege. Pe cei mici îi așteaptă spectacole de teatru, momente de muzică, de dans, dar și de magie. Sunt pregătite și o mulțime de ateliere, activități și jocuri diverse pentru copii. Și Poliția Română, printre mulți alții, va fi prezentă în IOR la 1iuniFEST. Copiii vor putea cunoaște și vorbi cu polițiști de la Rutieră, de la Prevenirea Criminalității sau de la structurile canine. Întregul calendar al evenimentelor pregătite în parcul din cartierul Titan al Bucureștiului este disponibil .

ADVERTISEMENT

Tot în acest parc, dar și în parcul Drumul Taberei, vor fi organizate două expoziții interactive și educative, parte din Muzeul Copiilor. Cei mici vor călători în universul Vestului Sălbatic sau în cel al planetei Marte. Cei de la PROEDUS organizează aceste două evenimente, însă și în locația obișnuită a Muzeului Copiilor au loc activități. Și altele sunt pregătite în București de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive, cum ar fi un târg de adopție, în Parcul Tineretului. Mai multe detalii găsești .

De asemenea, sunt motive de bucurie și pe Lacul Morii. Reamenajarea zonei s-a încheiat, astfel că digul va fi redeschis publicului începând cu ora 17:00. Aici, vizitatorii vor găsi 12 statui vivante și 12 mascote, iar atmosfera va fi întreținută și de trei cvartete de muzică jaz și clasică. Despre acest eveniment poți găsi detalii .

Schimbări pe traseele autobuzelor STB, pe fondul evenimentelor de 1 iunie

Având în vedere evenimentul amintit anterior de pe bulevardul Kiseleff, STB a anunțat că pe 1 iunie mai multe trasee de autobuz ce ajung în zona Arcului de Triumf vor fi deviate.

Liniile 131, 205, 282, 330, 331, 335, 361, dar și 783 sunt cele vizate de modificări. Despre schimbările specifice pentru fiecare dintre aceste linii poți afla mai multe din comunicatul publicat de STB pe .

Cu toate că acestea sunt cele mai promițătoare evenimente de Ziua Copilului în București, copiii vor avea parte de nenumărate alte surprize în Capitală. Sunt organizate nenumărate activități în oraș, astfel că trebuie doar să alegi unde vei merge cu cei mici. Distracția va fi garantată în orice caz.