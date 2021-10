Evenimentele zilei din sport, duminică, 10 octombrie. Tyson Fury și-a păstrat titlul mondial cu un K.O. brutal. A murit Cornel Drăgușin, fost selecționer

Așteptând meciul România – Armenia – primul găzduit de noul stadion din Ghencea și unul extrem de important în cursa pentru locul doi, care asigură prezența la baraj – , ne-am îndreptat atenția spre box. Și am avut ce vedea, căci Tyson Fury și rivalul său, Deontay Wilder, au oferit cea mai spectaculoasă luptă a finalului de an.

Grație KO-ului reușit în cea de-a 11-a rundă, britanicul , deși pe parcurs făcuse la rândul său „cunoștință”, în două rânduri, cu podeaua. Imediat după meci, adversarul a mers la spital pentru investigații, semn că a ieșit mult mai șifonat din gala desfășurată noaptea trecută, în Las Vegas.

„Vreau să-i mulţumesc mântuitorului meu Iisus Hristos. Îi dau slava pe care mi-o aduce această victorie. Am fost jos de câteva ori, rănit. Wilder loveşte foarte bine.

A fost o mare luptă în această noapte. Wilder este un pugilist de mare clasă, m-a provocat pentru banii mei. În continuare spun că sunt cel mai bun luptător din lume, iar Wilder este pe locul 2. Nu vă îndoiţi de mine, când jetoanele sunt jos, eu mereu livrez”, a declarat Tyson Fury, imediat după lupta pentru titlul mondial la categoria grea.

Această victorie îi asigură o bursă consistentă, de 26.000.000 de euro, la care se mai adaugă aproximativ 60% din drepturile de televizare în sistem pay-per-view. Potrivit promotorilor, gala a generat încasări de până la 86.000.000 de euro.

Doliu în fotbalul românesc. A murit Cornel Drăgușin, fost selecționer

Tot duminică am aflat cu tristețe vestea trecerii în neființă a fostului mare jucător și antrenor , la venerabila vârstă de 95 de ani. Acesta a fost selecționerul României în perioada 1975-1976, iar în 1990 a făcut parte – ca secund al lui Emeric Ienei – din staff-ul ce a calificat prima reprezentativă la Cupa Mondială.

„O veste foarte tristă a ajuns la mine! A încetat din viață Cornel Drăgușin, nea Cornel, așa cum era cunoscut de cei din lumea fotbalului! Dumnezeu să îl ierte!”, a transmis Mircea Rădulescu.

Mirel Rădoi și-a ieșit din minți la conferința de presă: „Vreți circ? Facem circ!”

În altă ordine de idei, conferința de presă premergătoare partidei cu Armenia . Totul, pe fondul întrebărilor insistente cu privire la faza în urma căreia Muller, scăpat din marcaj de Andrei Ivan, a adus victoria Germaniei.

„Îl poți aduce pe Ivan, te rog frumos? Adu-l pe Ivan încoace că facem circ. Dacă circ vrei, facem circ. Am răspuns imediat după meci, da? Am spus imediat că Ivan știe ce număr are de marcat, da?”, a răbufnit selecționerul, ca mai apoi în sală să-și facă apariția și atacantul Universității Craiova, vizibil surprins de postura în care a fost pus.

Franța a cucerit trofeul Ligii Națiunilor

Cu toate vedetele introduse în teren încă din primul minut, Franța a învins Spania, scor 2-1, și a cucerit primul trofeu al Ligii Națiunilor din istorie. Primii care au punctat pe tabelă au fost ibericii, prin Oyarzabal (64), dar avantajul nu a durat două minute. Servit excelent de Mbappe în interiorul careului, Benzema l-a învins pe Unai Simon cu o execuție de zile mari și meciul părea să se îndrepte spre două reprize de prelungiri.

Golul decisiv a venit, însă, de la același Mbappe, cu doar 10 minute înaintea fluierului final, dintr-o poziție suspectă de ofsaid. Centralul Anthony Taylor a consultat sistemul VAR și, în ciuda protestelor spaniolilor, a validat reușita.

Neymar vrea să se retragă de la națională după Mondialul din 2022

Tot pe plan extern, lumea fotbalului a fost luată prin surprindere de vestea retragerii lui Neymar. Nu agață ghetele în cui, dar se gândește foarte serios să spună adio după turneul final care va avea loc anul viitor, în Qatar.

„Cred că va fi ultimul Campionat Mondial pentru mine. Îl văd ca pe ultimul pentru că nu mai am puterea mentală să fac faţă fotbalului”, a mărturisit starul brazilian, în cel mai recent documentar al DAZN, o cunoscută platformă de streaming dedicată evenimentelor sportive.