Evenimentele zilei din sport, duminică, 21 noiembrie. Gheorghe Hagi, chemat de Răzvan Burleanu la națională. Scandal în Generația de Aur

La ceas de seară, FANATIK vă propune o trecere în revistă a celor mai importante evenimente din lumea sportului. Pe plan intern, Răzvan Burleanu a încercat, preț de două ore, să-l convingă pe Gică Hagi să-i accepte oferta de a prelua banca echipei naționale în locul lui Mirel Rădoi. , în direct la TV.

Ulterior, „Regele” a confirmat discuțiile și a dezvăluit motivul pentru care s-a văzut nevoit să refuze propunerea. „Lucrurile erau clare. Am spus că, dacă sunt acționar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculații. Am discutat două ore și am discutat, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situația asta de până acum.

Eu îmi văd de drumul meu, îmi continui proiectul, încerc să fac lucrurile cum le gândesc, sunt acționar, sunt și manager. Eu vreau să mă dezvolt cum trebuie, pentru că vreau să lucrăm frumos și nu are rost să interpretăm ce nu trebuie”, a explicat tehnicianul și finanțatorul Farului Constanța.

Scandal în Generația de Aur. Florin Prunea l-a atacat pe Ilie Dumitrescu

Anunțul lui Ilie Dumitrescu a stârnit, însă, . Scos din minți de laude aduse de fostul său coleg președintelui FRF pentru inițiativa de a-l contacta pe Gică Hagi, Florin Prunea a ieșit la atac.

„Generația de Aur nu e formată numai din Ilie Dumitrescu, Hagi, Popescu. Mai era și Didi Prodan! Eu te-am cunoscut altfel! Tu erai altfel! Băiatul ăsta pe care tu îl lauzi, Burleanu… să nu mai vorbești în numele Generației de Aur!

Ilie, tu care ești unul dintre noi, nu poți să spui că Răzvan Burleanu a făcut un pas. Nu știu ce interese ai tu, lasă-mă să vorbesc. Ilie, nu se face așa ceva, ce ai făcut tu în seara asta! Niciun reprezentant al ‘Generației de Aur’ nu a făcut așa ceva! Nu mai vorbi în numele Generației de Aur! Vorbește în numele tău, nu în numele nostru! Să-ți fie rușine!”, a răbufnit fostul mare portar al naționalei României.

Deși conflictul poate părea surprinzător, el are „rădăcini” adânci. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .

S-a lansat proiectul Win Dinamo, primul social marketplace din lume dedicat unei echipe de fotbal

Tot duminică, DDB a făcut un nou pas pentru salvarea echipei. Mai precis, , primul marketplace din lume dedicat unei echipe de fotbal, în cadrul unui eveniment la care au luat parte actualul antrenor, Mircea Rednic, personalități din showbiz, dar și 12 dintre cei mai importanți jucători din istoria alb-roșilor.

Printre ei, Ionel Augustin, Florin Răducioiu, Gică Mihali, Giani Kiriță, care și-a asumat și rolul de amfitrion, împreună cu Andi Moisescu, dar și Bogdan Stelea. „Tot ceea ce se face are un singur scop: salvarea financiară a lui Dinamo pentru ca sezonul viitor să se poată face o echipă care să joace fără probleme în play-off”, , prin intermediul site-ului nostru.

Meci de fotbal feminin, disputat pe un teren deplorabil

ACS Baia Mare și Colțea Brașov s-au întâlnit, la orele amiezii, într-un meci contând pentru etapa din acest weekend a Ligii a treia de fotbal feminin, . Din cauza precipitațiilor abundente, acesta s-a transformat într-o adevărată mocirlă.

„Meciul s-a încheiat cu rezultatul de 1-1. Ambele echipe și-au dorit victoria. Dacă așa arată dezvoltarea fotbalului feminin, mai bine nu”, a comentat jurnalistul TVR, Marian Olaianos.

Ole Gunnar Solskjaer, demis de la Manchester United

Pe plan extern, Manchester United , după o nouă umilință, scor 1-4, pe terenul lui Wattford. „Ole va rămâne mereu o legendă a lui Manchester United şi am ajuns cu regret la această decizie. Chiar dacă ultimele săptămâni au fost dezamăgitoare, acestea nu ar trebui să ascundă toată munca depusă în ultimii trei ani pentru reconstrucţia fundaţiei pentru un succes pe termen lung.

Ole părăseşte clubul cu mulţumirile noastre pentru munca depusă ca manager şi îi dorim tot binele pentru viitor. Locul lui în istoria clubului rămâne asigurat, nu doar pentru cariera lui de fotbalist. Va fi mereu binevenit pe Old Trafford ca parte din familia lui Manchester United. Michael Carrick va prelua conducerea echipei pentru următoarele meciuri, în timp ce clubul caută un antrenor interimar până la finalul sezonului”, se arată în comunicatul grupării de pe Old Trafford.

Derby-ul Lyon – Marseille, întrerupt după ce Payet a fost lovit în cap cu o sticlă

Scene șocante au fost surprinse în această seară în Ligue 1, la doar câteva minute după startul derby-ului Lyon – Marseille. , aruncată din sectorul rezervat fanilor formației oaspete chiar în timp ce se pregătea să execute un corner, Dimitri Payet a căzut ca secerat pe gazon și a avut nevoie de intervenția medicilor.

Imediat, arbitrul Ruddy Buquet a trimit jucătorii ambelor la vestiare. Ulterior, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că urmează să ia o decizie cu privire la soarta acestei partide. Cel mai probabil, lionezii vor pierde la „masa verde”.