Evenimentele zilei din sport, duminică 26 decembrie. Ce salariu ar urma să aibă Florin Tănase la Al Nasr. Spectacol în Premier League

Florin Tănase şi-a negociat salariul la Al Nasr, echipa care dorește să-l transfere de la FCSB. Iar în Premier League a fost spectacol de „Boxing Day”. Acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante evenimente sportive ale zilei de duminică, 26 decembrie.

Florin Tănase şi-a negociat salariul la Al Nasr

Din informaţiile FANATIK, , ceea ce ar însemna 960.000 de euro pe an.

În prezent, la FCSB, mijlocașul de 26 de ani primeşte 30.000 de euro pe lună, după ce a semnat prelungirea contractului în vară.

Spectacol în Premier League de „Boxing Day”

S-au jucat meciuri spectaculoase de . Cele mai palpitante partide au fost Manchester City – Leicester, 6-3, și Norwich – Arsenal, 0-5.

Marius Șumudică, „pe buza prăpastiei” în Turcia

a ajuns pe ultimul loc din prima ligă turcă, după eșecul suferit în fața celor de la Fenerbahce, 0-2.

„A fost un meci greu. Am jucat impotriva unei echipe puternice, ei au fost mai buni ca noi. Am încercat si noi tot posibilul. Fenerbahce a jucat mai bine decât noi. Au avut o zi de odihnă în plus față de noi.

Echipa noastră este limitată. Am avut ocazii în prima repriză, dar nu am profitat de ele. Fenerbahce a meritat să câștige. Când joci cu 11-12 jucatori tot timpul, este greu pentru acea echipă să-și revină”, a spus Marius Șumudică, la finalul meciului cu Fenerbahce, citat de Sporx.

Florin Răducioiu se pregăteşte de revenirea la Dinamo

FANATIK a aflat că în timpul săptămânii viitoare, în ultimele zile din 2021, şi va ocupa funcţia de director sportiv la formaţia din „Ştefan cel Mare”.

Din informaţiile FANATIK, Florin Răducioiu a fost dorit insistent de Mircea Rednic, însă demiterea fostului său coleg de echipă nu a schimbat deloc planurile.

Neymar și-a cumpărat un nou conac de lux în Brazilia

Neymar nu se uită la bani când vine vorba despre locuințele sale. Așa se face că, înainte de Crăciun, .

Simona Halep a plecat în Australia

a plecat, duminică, spre Melbourne (Australia), unde va juca la două turnee înainte de Australian Open. Iar înainte de a părăsi România a făcut unele declarații. „Îmi doresc să fiu sănătoasă şi să nu mai am accidentări. A fost un an greu, acum trebuie să văd cum o să fie cel care vine.

Nu pot să spun ca anii trecuţi că sigur voi face treabă pentru că sunt pregătită fizic şi psihic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu este să ajung din nou în top 10”, a spus Simona Halep la plecarea din România, conform .