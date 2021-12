Evenimentele zilei din sport, duminică, 5 decembrie. Ralf Ragnick a debutat cu victorie pe banca lui Manchester United, deși Ronaldo a fost inexistent. Scandal monstru în FCSB – UTA 2-1

Manchester United a câștigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Crystal Palace, în etapa a 15-a din Premier League, acesta fiind primul meci al germanului Ralf Ragnick pe banca „dracilor roșii”. Cristiano Ronaldo a fost integralist, dar a fost ca și inexistent. El și-a făcut prezența, după meci, pe instagram, scriind: „Pas cu pas rămânem uniți”.

FCSB a învins UTA Arad, pe teren propriu, cu 2-1 în etapa a 18-a a Ligii I, dar ambele goluri ale gazdelor au venit după două lovituri de la 11 metri făcute cadou de centralul Marian Barbu.

Acestea sunt două dintre cele mai importante subiecte ale zilei de duminică, 5 decembrie.

Ralf Rangnick, savuros după ce a debutat cu victorie pe banca lui Manchester United

Antrenorul german Ralf Rangnick a debutat excelent pe banca echipei engleze Manchester United. a fost marcat de Fred, iar managerul german a avut o reacție incredibilă la golul brazilianului.

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a punctat cu un șut violent, expediat cu piciorul drept, un procedeu care l-a șocat pe neamț. „După gol, l-am întrebat pe antrenorul secund dacă Fred chiar a dat gol cu piciorul drept. Credeam că poate să șuteze doar cu piciorul stâng”, a declarat Ralf Rangnick.

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, ca și inexistent pe durata întregului meci, a transmis un mesaj după meci, pe instagram. „Pas cu pas rămânem uniți”, a scris el.

FCSB – UTA 2-1. FCSB se impune cu două penalty-uri făcute cadou

FCSB a câștigat , programat în etapa a 18-a a Ligii 1. Golurile gazdelor au fost marcate de Octavian Popescu, de fiecare dată din penalty. Se pare că jucătorii de la FCSB au fost foarte cuminți, astfel că Moș Nicolae și-a trimis un „ambasador”, pe arbitrul Marian Barbu, să le dea cadouri, sub forma a după lovituri de la 11 metri.

În minutul 21, Octavian Popescu a căzut ca secerat după un duel în careu cu Roger, ddeși fundașul echipei oaspete nu l-a atins. Totuși, Marian Barbu a dictat penalty. În minutul 81, când tabela arăta 1-1, Barbu a mai indicat o dată punctul cu var, deși la aceeași fază mingea depășise în totalitate linia de aut de poartă.

România – Kazahstan 38-17. „Tricolorele”, o nouă victorie la pas la Campionatul Mondial

România a obținut o și e pe primul în grupă înaintea meciului de marți, 7 decembrie, cu Norvegia. În urma acestei victorii, naționala antrenată de Adrian Vasile a obținut calificarea în faza următoare a competiției.

După meci, tehnicianul s-a declarat mulțumit de faptul că echipa și-a îndeplinit obiectivul, acela de nu primi mai mult de 18 goluri și așteaptă încrezător duelul cu echipa Norvegia, campioana europeană.

Adrian Porumboiu, scandalizat de arbitrajul din FCSB – UTA 2-1

FANATIK a stat de vorbă cu fostul mare arbitru internațional, Adrian Porumboiu, care greșelile centralului Marian Barbu în meciul dintre FCSB și UTA. „Așa ceva nu se poate… Parcă suntem în ‘D-ale carnavalului’.. . Și ieri la meciul Clujului…

Cum să dai penalty la așa ceva? Arbitrul fost la trei metri de fază… Și este arbitru FIFA… Arată bine, am auzit că a fost manechin (n.r. – râde)… E orice băiatul ăsta, numai arbitru nu e…”, a declarat Adrian Porumboiu.

„O fi primit ‘indicății prețioase’! ‘Dacă i-am ajutat pe CFR Cluj, hai să-i ajutăm și pe FCSB’… Restul echipelor sunt carne de tun. Este mai mult decât jenant ce se întâmplă în arbitrajul românesc”, a mai spus fostul arbitru internațional.

Steliano Filip și Cosmin Matei, scoși din lot de Mircea Rednic

Mircea Rednic (59 de ani) „taie în carne vie” la Dinamo, după umilința cu Academica Clinceni! Steliano Filip și Cosmin Matei au fost scoși din lotul echipei. , „Puriul” a decis ca Steliano Filip și Cosmin Matei să se antreneze separat.

Steliano Filip a fost pedepsit pentru atitudinea din vestiar. Cosmin Matei l-a nemulțumit pe Mircea Rednic cu evoluțiile sale, din ultima perioadă. Prestația dezastruoasă din meciul cu Academica Clinceni a fost picătura care „a umplut paharul”.

Gabi Torje nu va evolua în următoarea partidă pentru Dinamo, deorece este suspendat pentru cumul de cartonașe. Însă, acesta se antrenează în continuare cu echipa.

Laszlo Balint, reacție furioasă după FCSB – UTA 2-1

Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint, după meciul pierdut în deplasare cu FCSB, 1-2, din cauza manierei de arbiteraj pe care a avut-o centralul Marian Barbu.

„Când un arbitru greșește de maniera în care a făcut-o domnul Barbu în seara asta, cum plătește? Cum vine și se uită el în ochii noștri, ai antrenorilor și ai jucătorilor? Jos pălăria! Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri.

Cum poate el să vină și să spună: ‘Am încercat să dau tot ce am avut mai bun și am arbitrat cum am putut mai bine’? Așa ceva nu se poate. Trebuia galben pentru simulare la primul penalty, iar la al doilea a ieșit mingea în afara terenului 20 de centimetri”, a precizat el.

Scene de groază în Liga 1!

FANATIK a aflat, în exclusivitate, că după meciul pierdut cu Sepsi Sfântu Gheorghe, iar primarul a intrat în vestiar la final pentru a le cere socoteală. Primarul Ion Georgescu a intrat la vestiar la finalul partidei și a dat afară tot staff-ul, în frunte cu antrenorul Alexandru Pelici.

Din informațiile FANATIK, primarul din Mioveni a tunat și a fulgerat la adresa jucătorilor și a stilului de joc al echipei și era extrem de nervos pentru faptul că argeșenii au ratat încă un penalty în Casa Pariurilor Liga 1.

Bogdan Stoica va fi noul președinte al clubului, în timp ce pe lista scurtă a antrenorilor se află Mihai Teja și Eugen Neagoe. „Ce pot să vă spun… este că acum este MARE… mare supărare…în rândul TUTUROR din MIOVENI!”, a fost declarația scurtă oferită de edil pentru site-ul nostru.

Mihai Stoica face scandal, dar FCSB e adevărata favorită a arbitrilor!

din meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj. Rezultatul este unul clar: FCSB e avantajată, iar meciul cu UTA confirmă că Mihai Stoica se vaită degeaba!

Concret, arbitrii au comis 4 greșeli evidente contra FCSB-ului, în timp ce, în cazul CFR-ului, au avut loc 3 astfel de greșeli. La capitolul „greșeli pro”, tot FCSB iese învingătoare, formația bucureșteană beneficiind de 7 astfel de erori, iar CFR de 3.

Toni Petrea stă departe de scandalul de arbitraj după FCSB – UTA 2-1:

Antreonrul FCSB, Toni Petrea, după cele două penalty-uri acordate pentru echipa sa în meciul câștigat cu 2-1 cu UTA.

„Nu mă uit la faze după meciuri pentru că am alte probleme de rezolvat și nu știu ce s-a întâmplat. Mă voi edifica în seara asta. Din păcate până când nu se va rezolva problema cu VAR tot vor fi discuții. Sper ca arbitrajele să fie corecte pentru toată lumea”, a spus tehnicianul.