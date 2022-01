Evenimentele zilei din sport, luni, 31 ianuarie. Simona Halep și-a demis iar antrenorul. Valentin Mihăilă a fost prezentat la Atalanta 

Simona Halep își caută un nou antrenor după ce a renunțat la serviciile lui Daniel Dobre. Demiterea era previzibilă și a fost anticipată de FANATIK.

Valentin Mihăilă a fost prezentat oficial de Atalanta Bergamo. Atacantul de 21 de ani a făcut un salt uriaș, din Serie B, direct în UEFA Europa League.

Simona Halep și-a demis întregul staff tehnic

Simona Halep a început anul triumfând la Melbourne Summer Set 1, dar acest lucru nu i-a ajutat pe cei din staff-ul sportivei care a decis să-i concedieze după eliminarea de la Australian Open.

FANATIK a anticipat această mișcare și a dezvăluit în exclusivitate și ceilalți membri ai staff-ului.

Din informațiile FANATIK, Simona Halep a decis să-l demită pe Marcu și colaboratorii săi din cauza deficienței de comunicare din timpul antrenamentelor şi meciurilor.

Valentin Mihăilă a fost prezentat în tricoul Atalantei Bergamo

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate detaliile contractului lui , iar echhipa care a evoluat în Champions League a oficializat tranzacția.

Internaționalul român de 21 de ani a fost prezentat, luni, în tricoul noi sale echipe, alături de care va lupta în continuare pentru trofeul UEFA Europa League.

Pentru fotbalistul oltean este transferul carierei. Retrogradat cu Parma în Serie B, Mihăilă revine la cel mai înalt nivel și va lupta pentru trofee în următorii ani, alături de Atalanta.

Dennis Man a fost la câteva minute de transferul carierei

Internaționalul român Dennis Man a fost aproape de un transfer de vis. Impresarul jucătorului, Giovanni Becali, a dezvpluit că a negociat cu Lazio Roma.

După ce a reușit să-i convingă pe cei de la Atalanta că Valentin Mihăilă este jucătorul potrivit pentru proiectul lor, Becali a discutat intens și cu oficialii romanilor, dar mutarea a căzut în ultimele minute ale perioadei de transferuri.

”A picat acum un sfert de oră (n.r. în jurul ore 18:00). Eram pregătit să-l duc la Roma. Tare (n.r. directorul sportiv al lui Lazio) m-a sunat şi mi-a spus că Sarri îl vrea Jovane Cabral. Lazio l-a luat pe Cabral. Acum discută ultimele detalii”, a declarat Giovanni Becali pentru Lalaziosiamonoi.

Dinamo a parafat al 11-lea transfer al iernii. Un atacant din Franța a venit să-i salveze pe ”câini”

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . Fotbalistul a evoluat până acum în Franța, la Dunkerque.

Azankpo este atacant, are 28 de ani și a evoluat în 17 partide în Ligue 2 pentru Dunkerque. Este al 11-lea transfer realizat de Dinamo în această iarnă.

Internaționalul din Benin va juca sub comanda lui Flavius Stoican până la finalul acestui sezon și se va bate pentru un loc de titular cu Mirko Ivanovski Dusan Celar, veniți și ei în această iarnă.

Antoni Ivanov a vorbit în premieră după clipele de coșmar din ”Derby de România”

Bulgarul . Fotbalistul împrumutat de la Universitatea Craiova a fost la un pas de o dramă în disputa cu FCSB.

La nici 5 minute de la prima apariție în tricoul ”câinilor”, fotbalistul s-a accidentat grav și a avut nevoie de îngrijiri medicale chiar pe terenul de joc.

Ulterior a fost transportat la spital. Din fericire și-a revenit, este în afara oricărui pericol, dar în stare de șoc: ”Sunt OK. Am doar un hematom. Mă doare puțin capul unde a fost lovitura dar atât. La spital mi-au zis că totul e în neregulă și nu am nicio leziune internă sau vreo fractură de pomete”, a declarat Ivaniv, în exclusivitate pentru FANATIK.

CFR Cluj a transferat al treilea român din Italia

Oficialii campioanei României la fotbal, CFR Cluj, mizează pe viitor. Astfel, la gruparea antrenată de Dan Petrescu va ajunge Raoul Mal, așa cum .

Acesta este mijlocaș ofensiv, dar poate evolua pe orice post în linia mediană, conform descrierii făcute de jurnaliștii italieni. Născut în Italia, Mal are cetățenie română și doar 21 de ani.

A mai jucat la Pro Verceli de unde a fost achiziționat de Pistoiese. Este al treilea jucător român achiziționat din Italia, de CFR Cluj, după portarul naționalei U19, Răzvan Sava (Torino) și a atacantului Daniel Birligea (Teramo).

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu căpitanul Florin Tănase

și l-a criticat aspru după evoluția din ”Derby de România”, câștigat de roș-albaștrii cu 3-0.

Florin Tănase așteaptă de ani uni un transfer în străinătate, iar faptul că acesta nu se materializează îi afectează evoluțiile. În derby-ul cu Dinao, Tănase a fost schimbat la pauză, după ce încasase un cartonaș galben în prima repriză.

”Nu mai bagă piciorul că îi este frică să nu se accidenteze şi să nu mai plece. Să vină 5 februarie, să vadă că nu mai pleacă şi să îşi bage minţile în cap. Tănase nici nu punea piciorul, alerga în gol, îi era frică”, a tunat Gigi Becali.

Ousmane Demblele rămâne la Barceloan. Francezul nu și-a găsit echipă

a intrat în dizgrația antrenorului Xavi și a propriilor suporteri refuzând să-și prelungească acordul cu catalanii.

Francezul a sperat că impresarul său îi va găsi un contract avantajos în această fereastră de transferuri, dar nici un club nu a putut acoperi pretențiile fotbalistului.

Pe cale de consecință acesta va rămâne în lotul Barcelonei până la sfârșitul sezonului când actualul angajament va ajunge la scadență.