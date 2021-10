Evenimentele zilei din sport, luni 4 octombrie. Adi Mutu a fost dat afară de la FC U Craiova, Pep Guardiola își ascunde banii în conturi off-shore

Într-o perioadă de liniște, provocată de pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, cel mai important eveniment sportiv al zilei de luni, 4 octombrie, a fost, fără îndoială, vestea demiterii lui Adrian Mutu de pe banca echipei FC U Craiova.

Asta pe plan intern, pentru că din străinătate a fost detonată bomba „Pandora Papers”, nume importante din sportul mondial fiind acuzate că și-au ascuns averile în paradisurile fiscale.

Evenimentele zilei din sport, luni 4 octombrie. Adrian Mutu a fost dat afară de la FC U Craiova după înfrângerea din derby-ul Olteniei

Adrian Mutu a rezistat doar trei luni pe banca echipei FC U Craiova, după înfrângerea suferită duminică seara în derby-ul Olteniei contra rivalei locale Universitatea. de clubul patronat de familia Mititelu, care au fost cauzele pentru care nu a reușit în Bănie, cât timp au decurs negocierile pentru reziliere, dar și ce jucători au fost transferați de conducere fără acordul său.

Pentru înlocuirea lui Mutu, șefii clubului s-au gândit la varianta Marius Șumudică, însă șansele de o concretiza sunt destul de mici. Fostul antrenor al lui CFR Cluj vrea să vină doar la pachet cu Marian Copilu, care ar urma să ocupe funcția de președinte, însă așteaptă să se concretizeze și una dintre variantele pe care le are în Turcia.

Dacă pista Șumudică ar pica, alte nume pe lista lui Mititelu sunt Eugen Neagoe și Leo Grozavu. Primul are avantajul că a mai fost dorit și în vară, înainte de numirea lui Mutu, și a mai lucrat în două rânduri la club. Tocmai pentru a evita orice speculații despre numirea la FC U Craiova, că nu a venit la derby-ul Olteniei de duminică seara tocmai pentru a nu exista discuții.

va fi luată până joi, când este programată revenirea echipei la antrenamente. Conform spusele sale, clubul are nevoie de un tehnician care să reziste presiunii, iar ultimul cuvânt în alegerea acestuia îl va avea tatăl său, aflat momentan în închisoare.

Mircea Rednic a reușit prima mutare după ce s-a întors la Dinamo

O altă echipă cu probleme din Liga 1 este Dinamo, iar noul antrenor Mircea Rednic încearcă să profite de pauza competițională pentru a readuce clubul pe linia de plutire. Până la perfectarea unor noi transferuri, cu un nou preparator fizic, deoarece a considerat că elevii săi au o pregătire deficitară din acest punct de vedere.

a primit și Mihai Iosif, antrenorul Rapidului. Acesta a fost anunțat că peste trei săptămâni și-ar putea intra în drepturi și va putea să-și conducă așa cum trebuie echipa la meciuri, singura condiție fiind aceea să se înscrie la cursurile pentru Licența A organizate de FRF.

Kylian Mbappe a rupt tăcerea şi vrea să plece de la PSG: „M-au făcut să mă simt ca un hoț”

PSG stă pe un butoi de pulbere după înfrângerea suferită la Rennes în ultima etapă din Ligue 1, situația la clubul parizian fiind foarte aproape să explodeze.

Un prim fitil a fost aprins de . Starul lui PSG a vorbit despre plecarea la Real Madrid și îi acuză pe șefii grupării de pe „Parc de Princes” că au denaturat adevărul.

„Am cerut să plec pentru că din momentul în care am decis să nu semnez prelungirea, am vrut ca PSG să primească o sumă de transfer pentru a aduce un înlocuitor de calitate. Mi-am anunțat dorința de a pleca devreme, am vrut ca toți să acționăm matur, să ne strângem mâna. În final, le-am spus că dacă nu vor să plec, voi rămâne.

Nu am apreciat faptul că au spus «Vrea să plece în ultima săptămână a lunii august». Este greșit, m-au făcut să mă simt ca un hoț. I-am informat de dorința mea devreme, la finalul lunii iulie”, a spus Kylian Mbappe.

Pep Guardiola, Carlo Ancelotti și alte nume mari din sport și-au ascuns banii în conturi off-shore

„Pandora Papers”, cea mai mare scurgere de informații despre averile secrete ale celor mai importante personalități ale planetei, a lovit și în lumea sportului.

, printre cei care și-au ascuns banii în paradisurile fiscale se numără Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Angel Di Maria sau Jaques Villeneuve, ca să amintim doar câteva personalități care au călcat pe bec.

Guardiola ar fi deținut un cont secret în Andorra, în care își primea salariul pe vremea când evolua la Al-Ahli (2003-2005), în timp ce Ancelotti ar fi ascuns de fisc peste 25 de milioane de euro în Insulele Virgine.