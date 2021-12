Evenimentele zilei din sport, miercuri, 1 decembrie. Mesaje emoționante de Ziua Națională a României din lumea sportului. Cine este rugbistul român suspect de Omicron!

Gică Popescu ar uni România dacă ar fi președintele țării pentru o zi. „România suntem toți și fiecare dintre noi poate face ceva pentru a înălța drapelul cât mai sus pe culmile succesului, indiferent de domeniu”, a transmis Gică Hagi.

Nadia Comăneci a urat „La mulți ani!” din America, iar Laurențiu Reghecampf a sărbătorit 1 Decembrie în costum popular. Pentru Ciprian Marica, România înseamnă acasă și „mândria de a putea cânta imnul românesc înainte fiecărui meci”.

Conducerea clubului Academica Clinceni nu l-a mai lăsat pe Ionuț Chirilă să intre la antrenament, pentru a pregăti meciul cu Dinamo, deși antrenorul a împrumutat gruparea cu 150.000 de euro.

Acestea și alte câteva sunt știrile zilei, pe care FANATIK vi le prezintă în rezumat.

Actuali și foști sportivi au transmis mesaje de Ziua Națională a României

Gică Popescu și fiul său Nicolas cu ocazia Zilei Naționale a României. „Aş uni România! Suntem dezbinaţi! Simt că suntem dezbinaţi!”. Asta ar face „Baciul” dacă ar fi în locul lui Klaus Iohannis măcar pentru o zi.

„Văd o ţară capabilă de foarte multe lucruri pentru că, cred eu, vine din spate o generaţie foarte talentată în orice domeniu. Însă cred că ne trebuie o mentalitate ca să putem performa şi în România, să nu fim nevoiţi să plecăm în afară ca să excelăm! Trebuie să credem în noi şi în puterea pe care o avem!”, a spus Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu.

Și Gheorghe Hagi a transmis ca în fiecare an un mesaj special tuturor românilor cu ocazia zilei de 1 decembrie. „România suntem toți și fiecare dintre noi poate face ceva pentru a înălța drapelul cât mai sus pe culmile succesului, indiferent de domeniu. La mulți ani, români! La mulți ani, România!”, a scris el pe pagina sa oficială de Facebook.

Nadia Comăneci a ținut și ea să le vorbească românilor, de la zeci de mii de kilometri, din America. „1 Decembrie! La mulți ani, România! La mulți ani România! La mulți ani, români din întreaga lume!”, a transmis ea, într-un scurt video.

Antrenorul Universității Craiova, Laurențiu Reghecampf, a transmis românilor un gând cu ocazia Zilei Naționale a României, printr-un mesaj postat pe contul personal de instagram. , el a urat „La mulți ani!” României.

La rândul lui, fostul atacant al naționalei, Ciprian Marica, a scris, pe contul personal de facebook, că, pentru el, România înseamnă acasă. „Înseamnă mândria de a putea cânta imnul românesc înainte fiecărui meci.

Am fost norocos, am luptat cu tricolorul pe piept, am câștigat și am plâns pentru tine, dragă Românie, și m-am regăsit în fiecare român care te iubește! A fost cea mai mare onoare! LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, DRAGI ROMANI!”, a scris el.

În fine, pentru Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, „România este țara unde m-am născut, unde am crescut, unde am învățat să joc fotbal, unde tatăl meu și mama mea m-au educat foarte bine și țara unde trăiesc.

De 96 de ori am jucat în naționala României și de 96 de ori am fost foarte mândru și mi se făcea pielea de găină când când imnul și eram foarte fericit că pot să joc pentru România”.

Cine este rugbistul român suspect de Omicron!

cine este rugbistul român care a fost depistat pozitiv cu COVID 19 și ar putea fi infectat cu noua tulpină africană, Omicron! Acesta avea toată schema de vaccinare completă, inclusiv booster-ul efectuat.

Ovidiu Cojocaru, jucător de echipă națională, marcator a două eseuri în ultimul meci al „stejarilor” cu Țările de Jos este rugbistul formației Știința Baia Mare, testat pozitiv cu COVID. Sportivul este internat în prezent la Spitalul Județean.

Ovidiu a fost testat în Africa de Sud, iar rezultatul a fost negativ, fiind testat ulterior și în București, dar și în Baia Mare. Joi, după analiza testului, se va putea stabili dacă sportivul este primul român înregistrat oficial ca infectat cu varianta Omicron a COVID 19!

Cojocaru era vaccinat cu schema completă, inclusiv cu booster-ul. Culmea este că Știința Baia Mare are în lot cinci jucători care au refuzat să se vaccineze, dar toți au ieșit negativ la testele efectuate, cel puțin pentru moment!

Ionuţ Chirilă, pe făraş la Academica Clinceni!

Antrenorul Ionuț Chirilă a venit la Academica Clinceni cu 150.000 de euro, bani pe care i-a împrumutat clubului aflat într-un colaps financiar, dar la echopa ilfoveană.

Conducerea clubului nu l-a mai lăsat să intre la antrenament. Tehnicianul nu a fost de acord cu măsura, dorind să pregătească meciul cu Dinamo, însă intrarea lui a fost blocată. Academica Clinceni a postat și un comunicat pe site-ul oficial, în care anunță că la nivelul acționariatului și al staff-ului vor exista mai multe schimbări în perioada următoare.

Campioană olimpică, desfigurată de antrenorul ei!

Alain Schmitt a ajuns în arestul poliției, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce , fiind eliberat după 24 de ore. „Am fost victima unui atac în propria mea casă, de către partenerul și antrenorul meu”, a scris pe twitter medaliata cu aur în proba pe echipe mixte la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Am fost insultată, lovită cu pumnul și am fost dată cu capul de pământ de mai multe ori. Și, în cele din urmă, m-a sugrumat. Am crezut că mor”, a continuat ea. „Am mai multe răni, inclusiv nasul rupt. Justiția a decis să-l elibereze.

Ce valoare are apărarea lui calomnioasă împotriva rănilor mele și a sângelui împrăștiat pe podeaua apartamentului meu? Ce lipsea? Să mor, poate? Probabil că judoul m-a salvat”, a mai scris sportiva.

Escrocheria secolului în Italia!

Roberto Cazzaniga e protagonist în scandalul momentului. Voleibalistul a crezut, timp de 15 ani, că se află într-o , dar totul a fost doar o escrocherie care l-a costat 700 de mii de euro.

Sportivul legitimat la clubul Gioia Del Colle s-a trezit la realitate după ce colegii de echipă l-au întrebat de ce nu s-a întâlnit niciodată cu presupusa Alessandra Ambrosio. Ei l-au convins să încerce să o sune pe femeie cu video call.

A fost momentul declick-ului. Presupusa Ambrosio nu i-a mai răspuns și l-a blocat pe toate rețelele de socializare.