Evenimentele zilei din sport, miercuri 20 octombrie. FCSB, șanse infime să joace meciul cu Farul. Răducioiu revine la Dinamo după 15 ani

FCSB trece prin momente extrem de dificile după ce l-a echipă a izbucnit un focar de COVID-19, nu mai puțin de opt jucătorii fiind infectați cu noul coronavirus.

Pe lângă toate aceste probleme medicale se adaugă un șir nesfârșit de jucători accidentați. FANATIK a aflat că are probleme musculare și are șanse mici să fie apt pentru meciul cu Farul Constanța, în timp ce se va opera și nu va mai juca în acest an.

Gigi Becali, un car de nervi după noul protocol COVID-19 impus de FRF: „Nu mă mai interesează! Să facă ce vor!”

FRF a impus un nou protocol cu privire la COVID-19 din cauza creșterii numărului de cazuri în Casa Pariurilor Liga 1, însă jucătorii vaccinați .

Acest lucru l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care este total împotriva vaccinării și : „Nu mă mai pricep la vaccin, nu mă mai pricep la fotbal. Să facă ce vor. Nu mă mai interesează”.

Cele mai importante schimbări din noul protocol anti-COVID-19

FRF a emis pe 20 octombrie intitulat „Protocol desfășurare competiții” și care are nu mai puțin de 20 de pagini.

E de reținut faptul că se menține decizia ca jucătorii vaccinați să nu fie testați înainte de meciuri, însă apar și tot felul reguli bizare pentre rezerve și antrenori și restricții cu privire la ședințele tehnice din vestiare și fără… streching.

Florin Răducioiu din ce în ce mai aproape de Dinamo

că fostul mare jucător al lui Dinamo va fi noul director sportiv al lui Dinamo și va semna în zilele următoare un contract valabil pe doi ani, cu un salariu de doar 1500 de euro, deși i s-a propus un salariu de 2000 de euro.

Florin Răducioiu revine astfel după aproape 15 ani la Dinamo. Coechipier cu Mircea Rednic, Răducioiu a mai fost pentru scurt timp în 2007 directorul sportiv al „câinilor” însă a renunțat la funcție după scurt timp.

Adrian Ropotan, radiografie despre decăderea lui Dinamo: „De la meciul cu Lazio a luat-o totul la vale!”

Fostul jucător al lui Dinamo care a cucerit cu Mircea Rednic ultimul titlu al „câinilor” consideră că lucrurile au mers doar în rău de la ratarea dramatică a calificării în grupele Champions League în fața lui Lazio.

„A fost un hop acel eșec cu Lazio și de acolo lucrurile au luat-o la vale și s-au schimbat mai multe”, a spus Adrian Ropotan într-un .

Suma uriașă primită de Emma Răducanu, noua ambasadoare Dior

Emma Răducanu a semnat al doilea contract de publicitate după ce a câștigat turneul de Grand Slam de la US Open. După ce a încheiat un parteneriat cu brandul Tiffany & Co, jucătoarea britanică de 18 ani a devenit .

Emma Răducanu va promova colecțiile de haine create de Maria Grazia Chiuri, dar și pe cele de îngrijire a pielii și machiaj supervizate de Peter Philips.