Evenimentele zilei din sport, miercuri, 24 noiembrie. Telenovela naționalei continuă cu un exercițiu de imagine al lui Răzvan Burleanu

Ziua de miercuri a fost plină de evenimente sportive sau care au legătură cu oameni implicați în fenomen. La ora 12.00, Codin Maticiuc a lansat cartea „Viața lui Nuțu Cămătaru, dresor de lei și de fraieri”, în care temutul personaj dezvăluie, printre altele, cum I s-a propus să cumpere Steaua al începutul anilor 2000.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, și diretocrul tehnic Mihai Stoichiță s-au dus la Salonic pentru a-l convinge pe antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, să preia echipa națională. Jurnaliștii greci au dezvăluit că Burleanu știa de la bun început că nu are șanse de reușită. Practic, a fost un exercițiu de imagine. Acestea și alte câteva sunt evenimentele de joi, pe care FANATIK vi le prezintă într-un rezumat al zilei.

Dezvăluirile incredibile ale lui Nuțu Cămătaru

Astăzi, 24 noiembrie, Codin Maticiuc a publicat cartea „Viața lui Nuțu Cămătaru, dresor de lei și de fraieri”, iar FANATIK a intrat în posesia pasajelor care fac referire la relația temutului personaj cu Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Controversatul Nuțu povestește în carte cum i s-a propus să cumpere Steaua la începutul anilor 2000, dar a refuzat, și l-a recomandat în schimb pe Gigi Becali. „Îl știu de mult, și mereu l-am ținut. Și cu bani și cu șmecherie.

Mi-a propus Păunescu să intru eu la Steaua. I-am spus că nu intru în fotbal, că nu mă pricep și că să-l bage pe Gigi”, este dezvăluirea pe care o face Nuțu Cămătaru.

ADVERTISEMENT

Temutul personaj a vorbit și despre fapte halucinante pe care le-a comis în trecut, povestind cum .

„L-am găsit pe Corsicanu la o cârciumă prin Herăstrău. L-am pândit și când s-a suit într-un taxi l-am blocat cu mașinile. Am spart geamurile cu pumnii și răngile și i-am scos prin geam.

ADVERTISEMENT

Pe Corsicanu l-am spart cu bătaia și, când a căzut inconștient, soră-mea Angelica a sărit cu tocurile pe fața lui de l-a tăiat”, a mai spus Nuțu Cămătaru. Gheorghe Răducanu a negat vehement că ar fi fost bătut de temutul Nuțu. Ulterior, soția lui Ion Balint a declarat pentru că în carte este vorba de Marius Corsicanu, nu de Gigi!

Telenovela naționalei continuă

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță s-au deplasat în Grecia pentru , dar antrenorul lui PAOK Salonic „nu a acceptat nicio propunere și nu a lăsat loc de interpretări, clarificând că nu îi va părăsi pe alb-negri”, notează SporTime.

ADVERTISEMENT

După câteva ore, . „Nu îmi place să vorbesc despre timpul meu liber. Nu este prima dată când m-am întâlnit cu acești oameni. Îi cunosc de foarte mult timp.

Sunt aici, la PAOK, am contract pe durata a trei ani de zile și vreau să stau la PAOK. Nu am ce să zic mai mult. Nu știu cine le-a postat, nu știu cine a făcut acele poze, dar sunt niște oameni bolnavi cei care au făcut-o. Pentru mine, un lucru e clar. Nu există niciun interes”, a declarat el, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Slovan Bratislava.

ADVERTISEMENT

La rândul lui, , că a discutat personal cu Ladislau Boloni, care vrea să revină ca selecționer! „Boloni e o soluție, chiar am vorbit cu el. Vrea să vină la națională, dar nu poate pe 15.000 de euro.

E nevoie de măcar 25.000 pe lună și mi-e greu să cred că federația vrea și poate face efortul ăsta financiar. Deci, Boloni sigur ar veni!”, a spus Giovanni Becali pentru FANATIK.

În context, despre posibilitatea de a prelua naționala. „Eu deocamdată vreau să antrenez zi de zi. La acest lucru mă gândesc, nu la națională.

Nu negociez cu nicio echipă, dar vreau să fiu antrenor la un club, nu la națională, chiar dacă se spune că naționala nu se refuză”, a declarat fostul antrenor al FCSB pentru FANATIK.

Se pare, însă, că deplasarea la Salonic a lui Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță a fost doar o întâlnire strict de imagine. , președintele FRF și directorul tehnic au știut de la bun început că nu au nicio șansă să îl convingă pe Lucescu să lase Grecia pentru un al doilea mandat ca selecționer la națională.

Conform jurnaliștilor eleni, ar fi fost aproape imposibil ca o persoană să facă acea poza în Salonic, iar fotografia să apară imediat în presa din România! Doar, dacă la mijloc nu ar fi fost un acord tacit între realizatorul imaginii și persoanele de la masă.

„Știa de când a venit că șansele sunt zero. De aceea sunt poze de la această întâlnire. He fixed everything (n.r. – a aranjat totul). Dacă a apărut în presa din România și nu în presa din Grecia, e logic că poza este făcută de un român.

Din ce am verificat noi, nu sunt ospătari români la respectivul restaurant”, a explicat pentru FANATIK unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști eleni care se ocupă de gruparea din Salonic.

Gheorghe Mustață susține că poate strânge 10 milioane de euro ca să cumpere FCSB, dar patronul Gigi Becali îl ia peste picior

Liderul Peluzei Nord al galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, este decis ca fanii vicecampioanei României să ia clubul din mâinile lui Gigi Becali. „Am întocmit hârtia pe care Asociația Salvați Steaua o trimite către clubul FCSB.

După ce am consultat toți acei oameni dispuși să preia echipa, l-am întrebat oficial pe domnul Becali dacă vinde. Așteptăm răspunsul. În clipa când avem răspunsul, mai ales dacă este afirmativ, așteptăm numărul de cont unde să trimitem suma de 10 milioane de euro.

Din acea clipă, lângă noi apar imediat gloriile steliste, investitorii, suporterii care și-au arătat disponibilitatea să trimită suma de 10 euro pe an. Este adevărat că toți considerăm că sunt șanse 0,1 la sută ca Gigi să fi vorbit serios”, a declarat Gheorghe Mustașă, la Radio Sport 1.

La rândul lui, Becali a precizat că va . „Crezi că eu stau să mă joc cu hârtiile lor? Să vină un om în fața mea și să-mi arate o garanție bancară din care să reiasă că are bani.

El vrea, vezi Doamne, să adune banii pe Facebook, cu asociația lui. Nu stau după prostiile lui Mustață! Dacă vine oricine în fața mea cu 10 milioane, dau echipa imediat. Fără jucători. Și scap și de Talpan”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.

Ilie Năstase este internat din nou în spital, având probleme serioase de sănătate

că Ilie Năstase este din nou internat în spital, la 20 de zile distanță după a fost la Spitalul privat Ponderas, din cauza unor probleme cardiace. Fostul jucător de tenis s-a întors în urmă cu câteva zile de la Istanbul, unde s-a relaxat alături de soția sa, Ioana.

„Sunt aici la spital și nu prea pot să vorbesc. Sunt niște aparate aici și nu prea pot să vorbesc. Mă simt mai bine acum. Am intrat că am ceva și sunt în investigații de vreo două zile. Deocamdată nu știu dacă e COVID pentru că azi m-au internat”, a declarat Năstase pentru FANATIK.

Ilie Năstase are 75 de ani și a mai fost internat în spital pe 13 noiembrie din cauza unor probleme cardiace și a dat vina pe Ciprian Marica, în contextul scandalului pentru baza „Voința”, despre care FANATIK a scris în exclusivitate.