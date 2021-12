Evenimentele zilei din sport, sâmbătă, 11 decembrie. România, victorie categorică la Campionatul Mondial de handbal feminin. FCSB insistă pentru transferul lui David Miculescu

La ceas de seară, FANATIK îți propune o trecere în revistă a celor mai importante evenimente sportive de sâmbătă, 11 noiembrie. Fără doar și poate, statutul de cap de afiș îi revine meciului câștigat categoric de naționala de handbal feminin a României, în cea de-a doua etapă din Grupele Principale ale Campionatului Mondial.

Nici fotbalul intern nu poate fi, însă, neglijat. Cu atât mai mult cu cât se apropie vertiginos perioada de mercato din iarnă, un bun prilej pentru FCSB să tatoneze din nou pista David Miculescu. Pe de altă parte, Rapidul a anunțat trecerea unui alt jucător legendar în „Galeria din Ceruri”, FC U Craiova a rămas din nou fără antrenor, iar dinamoviștii au avut parte de o surpriză uriașă.

Scenariul SF care ar putea duce România în sferturile Mondialului de handbal feminin

Chiar dacă , scor 43-2, România păstrează șanse extrem de mici la calificarea în semifinalele Campionatului Mondial. O eventuală victorie și împotriva Suediei se va dovedi, practic, insuficientă în cazul în care Olanda nu va pierde în fața Kazahstanului.

ADVERTISEMENT

Un scenariu aproape imposibil de realizat, în condițiile în care batavele sunt deținătoarele trofeului și traversează o formă excelentă în acest debut de competiție. Ultimul meci al „tricolorelor” în Grupa Principală este programat luni, 13 decembrie, la ora 19:00.

David Miculescu, principala țintă a lui Gigi Becali în perioada de mercato

FCSB . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că patronul roș-albaștrilor este dispus să bage adânc mâna în buzunar pentru a-și asigura semnătura tânărului atacant al UTA-ei în pauza competițională din iarnă.

ADVERTISEMENT

Acesta evoluează ca aripă, pe postul lui Florinel Coman și este cotat la 400.00 de euro. Arădenii și-au propus să obțină, însă, un milion de euro în schimbul său, sumă considerată exagerată de Gigi Becali, dar există șanse să se ajungă la o înțelegere.

Doliu la Rapid. Constantin „Bebe” Năsturescu s-a alăturat „Galeriei din Ceruri”

Din păcate, victoria Rapidului în fața celor de la FC Argeș a fost umbrită de . S-a stins din viață, Constantin „Bebe” Năsturescu, unul dintre componenții de bază ai echipei cu care alb-vișiniii au cucerit primul titlu din istorie, în 1967.

ADVERTISEMENT

„O veste tragică ne-a lovit în această seară. Constantin ‘Bebe’ Năsturescu s-a alăturat Galeriei din Ceruri. Campion cu Rapid în 1967, Bebe Năsturescu a jucat peste 300 de meciuri în alb-vișiniu”, se arată în comunicatul publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Pablo Cortacero nu renunță. I-a anunțat pe șefii lui Dinamo că vrea să ajute financiar clubul

Tot sâmbătă, întreaga suflare dinamovistă a avut parte de o surpriză uriașă. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Pablo Cortacero . Convinși că nu este altceva decât o altă promisiune deșartă, oficialii au ignorat, însă, propunerea trimisă pe adresa de email a clubului.

ADVERTISEMENT

Deşi nu a investit nici măcar un euro, controversatul afacerist spaniol figurează în continuare în acte ca acționar majoritar. Asta pentru că deţine nu mai puțin de 72% din acţiunile echipei.

Eugen Trică, demis de FC U Craiova 1948. Prima reacție: „Nu am de ce să fiu supărat”

Dacă în vară a catalogat drept nedreaptă decizia lui Adrian Mititelu de a-l înlătura de pe banca echipei FC U Craiova 1948, mai ales că reușise promovarea, de data aceasta Eugen Trică . Ba chiar susține că se aștepta la acest deznodământ, din cauza rezultatelor negative înregistrate în cele patru etape.

ADVERTISEMENT

„Când am promovat, eu am fost supărat pentru că aveam rezultate. Dar acum nu. Pe bună dreptate, nu aveam de ce să mai continui. Nu am de ce să fiu supărat”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

A murit Manuel Santana, legendă a tenisului spaniol și multiplu câștigător de Grand Slam

Lumea tenisului este, de astăzi, mult mai săracă. Manuel Santana, deținător a patru turnee de Grand Slam, , la vârsta de 83 de ani, în locuința sa din Marbella. O veste care a marcat-o profund și pe Simona Halep.

„Am pierdut o legendă, un om extraordinar și bun. Odihnește-te în pace, Manolo Santana!”, a transmis sportiva noastră, prin intermediul unei rețelele de socializare.