Evenimentele zilei din sport, sâmbătă 23 octombrie. Chelsea, scorul campionatului în Premier League. Dănuț Lupu, mesaj cutremurător pentru antivacciniști

Ziua a fost marcată de multe meciuri în campionatele de fotbal din Europa și de tragerea la sorți a meciurilor pentru tabloul principal al turneului feminin Transylvania Open, care începe luni la BT Arena din Cluj-Napoca. În plus, după drama pe care a abut-o în familie, Dănuț Lupu îndeamnă oamenii să se vaccineze. Iată cele mai importante evenimente de sâmbătă pe care vi le propune FANATIK.

Premier League, etapa a 9-a. Chelsea face instrucție cu Norwich

Campionatul Angliei a programat etapa cu numărul 9, în care s-au consemnat și două victorii obținute la diferență mare de scor. Dacă Manchester City s-a impus cu 4-1 pe terenul lui Brighton, liderul din Premier League, Chelsea, a realizat scorul campionatului.

Echipa antrenată de Thomas Tuchel nu a avut milă de Norwich, , acesta fiind și scorul campionatului. Victoria s-a conturat grație reușitelor lui Mount (8, 85-pen, 90+1), Hudson-Odoi (19), James (42), Chilwell (57), în timp ce Aarons a înscris în prorpia poartă (63).

Dănuț Lupu, mesaj cutremurător pentru antivacciniști

Fostul mare internațional Dănuț Lupu face un apel către toți românii antivaccin, . „Mor de ciudă când îi aud pe-ăștia antivacciniști ce prostii spun…

Eu am trecut prin boală și am stat 16 zile la ATI, n-a fost o formă ușoară de COVID, am fost grav bolnav. Eu știu ce e în spitale. Nu doresc nici dușmanilor să ajungă acolo. Am trecut pe la poarta Iadului.

Frate-miu, din păcate, n-a avut rezistența… norocul meu… și a murit. La câteva săptămâni după ce am ieșit din spital… noiembrie, decembrie anul trecut… eu l-am dus la test, a ieșit testul pozitiv, a făcut COVID, era deja ianuarie… și în trei săptămâni l-am pierdut… Nu începuse vaccinarea că poate scăpa…”, a declarat Lupu.

Panică și dramatism la Dinamo – Rapid!

Prima repriză a mecului dintre Dinamo și Rapid, cel mai interesant al etapei a 13-a a Ligii I, a fost marcată de . La foarte scurt timp după ce Dandea l-a faultat la mijlocul terenului pe Ivanovski, Alexandru Răuță s-a lungit pe spate, resimțind o stare de rău.

Imediat fost înconjurat de câțiva jucători și de arbitrul Horațiu Feșnic, după care la fața locului a ajuns și echipa medicală a lui Dinamo. În timp ce i s-au acordat primele îngrijiri medicale, pe gazon a apărut ambulanța.

Pentru că jucătorul dinamovist respira sacadat, i s-a pus o mască de oxigen pe față, după care a fost urcat în ambulanță. Meciul a fost întrerupt timp de trei minute, timp în care ambulanța a fost parcată undeva în zona pistei de atletism.

Răuță a fost stabilizat, iar după mai bine de jumătate de oră a ajuns o nouă ambulanță, de un alt tip, care l-a transportat la spital.

Cutremurător: un sportiv român este erou în America! A salvat un bebeluș în timpul unui asasinat!

La începutul săptămânii a avut loc la o benzinărie din Marathon (Detroit, Statele Unite ale Americii) un dublu asasinat, fiind uciși Marshae Nash, în vârstă de 21 de ani, și a iubitului ei, Benson Lindsey, în vârstă de 22 de ani.

Surpriza polițiștilor ajunși la fața locului a fost când . „Când m-am apropiat de mașină, am auzit plânsetele, după care am văzut un copil în brațele femeii”, a spus Hunor Csutak, născut în România, dar care acum este ofițer în Detroit

El este din Sfântu Gheorghe, a fost atlet în România și încă mai aleargă competiții pe asfalt în Statele Unite, la un nivel destul de ridicat. Și tatăl lui a fost atlet.

Emma Răducanu, primul antrenament la Cluj în compania Gabrielei Ruse!

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, campioana de la US Open al cărei tată este român, a ajuns la Cluj-Napoca și .

Britanica a fost foarte zâmbitoare la ședința de pregătire pe care a efectuat-o în compania Gabrielei Ruse. Competiția, unul dintre cele mai tari turnee de tenis WTA găzduite de România, a început sâmbătă cu prima zi a calificărilor.

Garbine Muguruza, Paula Badosa, Ekaterina Alexandrova, Viktoria Golubic, Veronika Kudermetova, Kaia Kanepi și Mayar Sheriff au declarat forfait, iar organizatorii au fost nevoiți să facă permutări.

Emma Răducanu și Simona Halep se află pe jumătatea superioară a tabloului și se pot întâlni într-o eventuală semifinală de vis la Transylvania Open. Sportiva născută în Constanța o va întâlni în primul tur pe Elena Gabriela Ruse. Alt duel românesc din această fază a competiției este cel dintre Irina Camelia Begu și Irina Maria Bara.