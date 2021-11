Evenimentele zilei din sport, vineri 5 noiembrie. FCSB e de neoprit în mandatul lui Edi Iordănescu. Cu toate acestea Gigi Becali nu-l mai are la inimă pe Andrei Cordea

Cu Edi Iordănescu pe bancă FCSB a ajuns la 8 victorii consecutive, dintre care 7 în campionat, dar finanțatorul Gigi Becali tot are motive să fie nemulțumit. Iată, în continuare, cele mai importante evenimente ale zilei, prezentate de FANATIK.

Cum explică Edi Iordănescu șirul de victorii ale FCSB din Liga 1

Edi Iordănescu are mult de muncă pentru a recupera distanța de puncte care o desparte pe FCSB de campioana CFR, dar roș-albaștrii au un parcurs de metronom și amenință etapă după etapă supremația vișiniilor.

ale elevilor lui în Liga 1.

” Suntem într-o perioadă bună, în ciuda barierelor pe care le-am avut, cu accidentările, cu COVID-ul. Din punctul meu de vedere, există chimie între mine și băieți.

Secretul este munca. Muncim și încercăm să fim mai responsabili, mai maturi, mai puțin copii în gândire și mai cu mai puține greșeli decât în trecut. Talent a fost întotdeauna aici”, a declarat Edi Iordănescu pentru FANATIK.

Gigi Becali tună și fulgeră. Andrei Cordea l-a adus la capătul răbdării

Andrei Cordea a fost transferul surpriză al FCSB în această vară. Mijlocașul ofensiv adus de la Academica Clinceni a debutat perfect în trupa roș-albastră, iar evoluțiile din campionat l-au propulsat la echipa națională.

Însă, în ultime vreme Andrei Cordea pare că a pierdut ritmul și nu se mai regăsește în jocul vicecampioanei. de cel care îl încântase la începutul sezonului, încât fotbalistul ar putea fi cedat în pauza de iarnă.

Nu e mai puțin adevărat că Andrei Cordea a fost cel mai afectat dintre jucătorii lui Edi Iordănescu depistați cu COVID-19. Acesta a mărturisit că efectele SRASR-CoV-2 au fost extrem de agresive.

”La început nu mi-a venit să cred că am COVID și chiar a doua zi m-am simțit foarte rău, am avut toate simptomele posibile și sper ca nimeni să nu treacă prin ce am trecut eu. Alți colegi nu s-au simțit cum m-am simțit eu. Cred că am o problemă la plămâni, pentru că, după câteva minute (n.a. – la antrenamente) am început să mă sufoc”, a povestit Andrei Cordea.

Dennis Man chiar e pe lista de achiziții a lui Fatih Terim. Tehnicianul lui Galatasaray a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK

vis-a-vis de interesul celor de la Galatasaray pentru internaționalul Dennis Man a fost confirmată de Fatih Terim.

”Am vrut să îl transferăm pe Dennis Man în trecut. Parma nu a vrut să îl lase. Nu am fost foarte insistenți, dar da, l-am vrut. Parma a zis că nu vrea să îl cedeze chiar dacă evoluează în Serie B.

Noi rămânem deschiși în continuare. Nu știu ce se va întâmpla în perioada de transferuri din ianuarie”, a spus Fatih Terim, conform .

Agentul fotbalistului, pentru a perfecta transferul fotbalistului de 23 de ani.

”Lui Fatih Terim îi place Man foarte mult, asta vă spun clar. Galatasaray nu poate da însă mai mult de 6-7 milioane de euro pe Man, iar Parma cere 11 milioane, cu cât l-a luat de la Steaua.

Poate fi chiar și un transfer definitiv, poate fi un împrumut pe un an și jumătate cu opțiune obligatorie de cumpărare peste 3 ani sau un împrumut cu o sumă fixă… Sunt mai multe posibilități, vorbim și vedem unde ajungem”, a dezvăluit Giovanni Becali pentru FANATIK.

Alarmă pentru Mirel Rădoi. Nicușor Stanciu are probleme medicale înaintea dublei cu Islanda și Liechtenstein

Mijlocașul echipei naționale și a Slaviei Praga, și a devenit incert pentru dubla decisivă a României pentru calificarea la Cupa Mondială din 2022.

”Cu două ore înaintea meciului, Stanciu a început să vomite în vestiar. I-a trecut acea stare, a primit o pastilă de la doctor și a început să se simtă mai bine. Cu o oră și un sfert înainte de începutul partidei, a vomitat iarăși însă.

Probabil este vorba despre un virus sau despre ceva din mâncare. Cred că va fi pregătit pentru jocul cu Pardubice de duminică”, a declarat antrenorul Slaviei Praga, Jindrich Trpisovsky, citat de presa din Cehia.

De ce a fugit n-a scăpat. Sorana Cîrstea ar putea s-o înfrunte pe Simona Halep la Linz

Unul dintre cele mai tari dueluri din cadrul turneului Upper Austria Ladies Linz, între ultimele al anului din circuitul mondial, ar putea fi .

Cele două au o dispută tacită, extrasportivă, motiv pentru care cele două jucătoare evită să evolueze în aceleași turnee, cu excepția celor importante din World Tour.

Cîrstea a refuzat să joace la Kremlin Cup, în Rusia, dar și la Transylvania Opena la Cluj-Napoca. În replică, Simona Halep a solicitat organizatorilor de la Linz un wild card. Sorana Cîrstea este una dintre puținele jucătoare care este în avantaj în disputele directe cu Simona Halep (2-1).