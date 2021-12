Evenimentele zilei din sport, marți 28 decembrie. Răzvan Burleanu caută în Franța viitorul selecționer. Gigi Becali a rămas fără palat  

Refuzat de toți posibilii viitori selecționeri ai echipei naționale, președintele FRF Răzvan Burleanu s-a reorientat. A zburat în Franța pentru o discuție cu unul dintre potențialii succesori ai lui Mirel Rădoi pe banca ”tricolorilor”.

Gigi Becali a decis să renunțe la palatul în care și-a desfășurat activitatea în ultimii ani. ”Bijuteria coroanei” omului de afaceri a fost cedată în familie.

Nume surpriză pentru banca naționalei

Președintele Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu, însoțit de directorul tehnic al forului, Mihai Stoichiță, au mers în Franța de unde speră să se întoarcă cu semnătura viitorului selecționer.

Burleanu a fost refuzat de toți antrenorii pe care i-a ofertat pentru a prelua postul de selecționer rămas vacant după ce angajamentul lui Mirel Rădoi a expirat în luna noiembrie.

. Ursea este liber de contract din vară, după ce în returul sezonului precedent a pregătit gruparea din Nisa cu care a terminat pe locul 9 în Ligue 1.

Gigi Becali a semnat actele prin care a cedat palatul din Aleea Alexandru

Patronul echipei FCSB . Omul de afaceri a anunțat că a cedat palatul din Aleea Alexandru, cea mai impozantă proprietate a latifundiarului.

Impozanta clădire rămâne, însă, în familie, întrucât Becali a semnat actele de donație către propriile fiice Cristina, Alexandra și Teodora.

Becali a achiziționat palatul în 2006 pentru suma de 7 milioane de euro. În plus, a mai investit 1,5 milioane de euro pentru a-l renova.

Iuliu Mureșan a creiona strategia lui Dinamo în perioada de transferuri

Administratorul special al clubului Dinamo .

Oficialul dinamovist a anunțat că mai mulți dintre jucătorii pe care fostul antrenor Mircea Rednic i-a considerat nefolositori și i-a trimis la echipa a doua, vor reveni în lotul de bază al ”câinilor”. Acesta a mai spus că nu va aplica strategia lui Mircea Rednic care voia să dea afară 15 jucători.

”Filip și Matei au fost trimiși la echipa a doua, dar contractele lor nu au fost reziliate. Deci vor reveni în prima echipă. Dacă facem 15-20 de rezilieri trebuie să plec eu. Dacă se întâmplă asta, plec.

Nu pot să fac așa ceva. Nu vreau să desființez Dinamo fizic. Dau drumul la 15-20 de jucători și cu cine rămânem? Abandonăm tot dacă facem chestia asta”, a declarat Iuliu Mureșan.

De ce întârzie oficializarea instalării lui Flavius Stoican la Dinamo

Administratorul special al lui Dinamo în funcția de antrenor al echipei.

Anunțat ca înlocuitor al lui Mircea Rednic, la data de 21 decembrie, Flavius Stoican nu a fost prezentat oficial, fapt ce a generat o stare de revoltă în rândul fanilor.

”Nu putem să facem prezentarea lui Flavius Stoican decât pe 5 ianuarie. Avea un bilet și trebuia să plece. Nu se aștepta să îl chemăm la Dinamo și nu și-a mai putut schimba programul, dar l-a scurtat. Vine în patru ianuarie și o zi mai târziu o să îl prezentăm”, a explicat Mureșan.

Edi Iordănescu dezminte faptul că ar fi fost ofertat de FRF pentru postul de selecționer

.

Tehnicianul susține, însă, că nu a fost ofertat de FRF și că în acest moment obiectivul lui este să prindă un contract în străinătate.

”Nu am o ofertă de la echipa națională, am citit și eu în presă, am avut un contact, dar nu dezvolt, pentru mine o ofertă înseamnă ceva concret, nu niște liste.

Voi pune accent pe o plecare în străinătate, cum mi-am dorit și după plecarea de la CFR Cluj. A fost un an reușit, am venit la CFR, am recuperat multe puncte și am luat campionatul. A fost o experiență și la FCSB, dar mi-aș fi dorit să se termine altfel”, a spus Iordănescu.

Ferran Torres a semnat cu Barcelona și va avea o clauză de reziliere uriașă

marți de către clubul catalan printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

Fotbalistul de 21 de ani a semnat un contract pe cinci sezoane, iar reprezentanții Barcelonei i-au fixat o clauză de rezilierea contractului imposibilă chiar și pentru cele mai bogate cluburi din lume.

Un miliar de euro ar trebui să achite orice echipă care și-l va dori pe internaționalul spaniol în următorii cinci ani.

Benfica Lisabona și-a concediat antrenorul la capătul unui scandal monstru

. Tehnicianul a fost demis pentru că jucătorii au refuzat să se mai antreneze după ce tehnicianul l-a exclus din lot pe Pizzi.

Acesta este considerat un veritabil simbol al grupării lusitane, iar coechipierii săi au făcut front comun împotriva antrenorului după ce acesta a renunțat la serviciile mijlocașului de 32 de ani.

Lorenzo Insigne ar putea pleca de la Napoli. Americanii îi pun pe masă o sumă fabuloasă

Lorenzo Insigne este un idol la Napoli și în sudul Italiei. Fotbalistul de 30 de ani și-a dedicat, cu mici excepții care nu au depins de el, întreaga carieră clubului napoletan.

Atacantul refuză să-și prelungească actualul angajament, scadent în vara anului viitor, anunțând conducerea clubului că își dorește o ultimă provocare în finalul carierei.

În spatele refuzului de a continua la Napoli este de fapt o care i-a oferit un contract pe cinci ani și o remunerație stagională de 9,5 milioane de euro.

Pandemia de COVID a amânat cel mai așteptat meci din Scoția

de Liga Profesionistă din cauza evoluției alarmante a pandemiei de coronavirus.

Astfel, meciul care ar fi trebuit să se joace pe 2 ianuarie va fi reprogramat. Numărul mare de infectări în rândul fotbaliștilor, cu noua tulpină de COVID, i-a determinat pe cei ce conduc fotbalul scoțian să ia această măsură.

Scotish Premier League se va relua pe 17 ianuarie, atunci când Celtic joacă acasă, în uvertura etapei, cu Hibernians, iar o zi mai târziu, Rangers va juca cu Aberdeen, în deplasare.