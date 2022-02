Evenimentele zilei din sport, joi, 3 februarie. Simona Halep și-a ales noul antrenor, dar se pregătește singură. Ladislau Boloni, ”aroganță” către Edi Iordănescu și alte lămuriri suplimentare

Simona Halep a ajuns la un acord cu noul antrenor, Piotr Sierzputowski, dar se pregătește singură pentru turneele de la Dubai și Doha.

Ladislau Boloni a vorbit din nou despre eșecul preluării echipei naționale. L-a ”înțepat” pe Edi Iordănescu și a explicat ce este un fotbalist de calitate.

Simona Halep se antrenează singură. Colaborarea cu noul antrenor începe la Dubai

în perioada următoare. Colaborarea cu Piotr Sierzputowski începe abia la jumătatea acestei luni, când sportiva va evolua în turneele WTA de la Dubai și Doha, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Piotr Sierzputowski este fostul tehnician al Igăi Swiatek. Managerul Simonei, Virginia Ruzici a negociat noul parteneriat al sportivei Halep, prin intermediul lui Patrick Mouratoglou. Antrenorul Serenei Williams.

Simona Halep și-a concediat staff-ul tehnic, Daniel Dobre și Adrian Marcu, imediat după eliminarea din optimile Australian Open.

Ladislau Boloni nu a trecut peste eșecul negocierilor cu FRF. Ce spune despre Edi Iordănescu

Ladislau Boloni a negociat intens cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, pentru preluarea echipei naționale, dar discuțiile au eșuat.

Acest lucru i-a lăsat un gust amar tehnicianului de 68 de nai. și a explicat ce înseamnă un fotbalist talentat.

”Acum, fără să jignesc pe nimeni, absolut nimeni, Edi Iordănescu, să dea Dumnezeu să ajungă pe urmele lui Puiu, dar încă am posibilitatea să spun că Edi Iordănescu nu e Boloni.

Ce am spus eu a fost o greșeală de expresie. Talente găsești absolut peste tot, găsești peste tot și la turci și la nemți și la români. Eu în ultimii 15 ani nu am mai văzut un jucător român să mai joace într-un campionat puternic. Talent are, dar nu confirmă.

Spuneți-mi cine e jucătorul care a avut talent, dar care a confirmat? Avem talente, dar de ce acești jucători nu mai ajung acolo unde ar trebui să ajungă?”, a spus Boloni, la

Dinamo a rezolvat și ultimul transfer al iernii

Francezul și a fost prezentat oficial, joi. FANATIK a anunţat în exclusivitate că Batista Aloe a semnat până la sfârșitul acestui sezon.

Apărătorul se antrenează de o săptămână sub comanda lui Flavius Stoican și a fost utilizat în amicalele cu Popești Leordeni și Sporting Pitești.

12 transferuri a parafat Dinamo în această iarnă și speră să se ”relanseze” în cursa pentru evitarea retrogradării.

Noul jucător al FCSB, Edjouma, a fost cu un picior în Bănie, dar a fost deturnat de Gigi Becali

Prima, și probabil singura, achiziție a iernii a celor de la FCSB, francezul Malcom Edjouma, , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Oficialii olteni s-au înțeles la preț cu Valeriu Iftime, dar câteva clauza au întârziat semnarea contractului, suficient cât să preia Gigi Becali controlul discuțiilor.

În cele din urmă mijlocașul defensiv a semnat cu trupa lui Toni Petrea. Durata contractului este de patru ani.

Marius Croitoru, mesaj pentru antrenorul Toni Petrea, după transferul lui Edjouma

Mijlocașul de 25 de ani, Malcom Edjouma i-a intrat deja la inimă finanțatorului vicecampioanei FCSB, dar fostul lui antrenor, .

”El o dată dacă greșește își poate pune în pericol echipa”. Tehnicianul moldovenilor nu-l critică pe fostul lui elev, ci se referă la importanța tactică a poziție pe care evoluează fotbalistul, aceea de închizător.

Edjouma a explicat de ce a ales FCSB și îi transmite lui Gigi Becali că nu se teme de criticile lui

Considerat cel mai bun mijlocaș defensiv din Casa Pariurilor Liga 1, Malcom Edjouma este fericit că a semnat cu FCSB și le transmiste fanilor că este extrem de încrezător în propriile calități.

. Francezul i-a transmis că nu este intimidat de presiunea pe care acesta o pune pe jucători.

”Știu ce se poate întâmpla la FCSB, e presiune mare, pentru că e un club mare, eu sunt sigur pe calitățile mele și pot face față presiunii care se va pune”, a declarat Edjouma, la

Gigi Becali i-a fixat clauza de reziliere lui Edjouma și speră ca acesta să nu zăbovească prea mult la FCSB

Patronul echipei FCSB are încredere totală în noua achiziție, Malcom Edjouma. Gigi Becali este convins că a făcut o afacere excelentă plătind 330.000 de euro în schimbul fotbalistului de 25 de ani.

și a mărturisit că speră ca într-un an mijlocașul să fie achiziționat de un alt club.

”Eu sper să iau și bani pe el. I-am pus o clauză de cinci milioane de euro lui Edjouma și eu cred că la anul va fi plătită clauza. Cred că într-un an de zile va fi luat de la noi”, a spus Becali la .

Fanii echipei FCSB l-au ironizat pe Malcom Edjouma

Noua achiziție a vicecampioanei FCSB, Malcom Edjouma, nici nu a apucat să îmbrace tricoul roș-albastru și deja .

Suporterii celor de la FCSB cred că finanțatorul Gigi Becali putea să aducă un jucător mai bun.

”Altfel era să-l fi transferat din Franța, fie și din ligile inferioare, decât de la Botoșani, înseamnă că Steaua nu mai este Steaua….”, sau ”Gata, iar sunt blaturi în play-off cu Botoșani. Vine Dan Petrescu și zice că s-a dat iar Botoșani la o parte. Normal, doar a fost Gigi la mall să facă cumpărături….!!!!”, și ”Se putea și mai bine… Dacă am mai aduce un mijlocaș, ar fi super ca rezervă”, au fost câteva dintre reacțiile negative ale fanilor roș-albaștrii.

Rafael Nadal a fost acuzat de fanii lui Novak Djokovic că s-a dopat. Un sârb i-a luat apărarea

, de fanii lui Novak Djokovic, explzat de autoritățile de la Antipozi pentru că a refuzat să se vaccineze.

În apărarea spaniolului a sărit chiar șeful Agenției Anti-Doping din Serbia, Nenad Dikic. Acesta, nu doar că l-a apărat pe Rafa, dar a și demontat teoria că sportivul ar fi folosit substanțe interzise.

”Cazul lui Rafael Nadal se referă la o excepție de uz terapeutic, pe care o poate obține orice atlet când metodele alternative de tratament nu dau rezultate.

În acest caz, Nadal și-a tratat o accidentare la umăr și a trebuit să facă injecții cu un corticosteroid pentru a se vindeca mai rapid.

A fost vorba de o singură doză de 3 miligrame, așa că nici măcar nu se pune problema de dopaj”, a explicat Nenad Dikic, citat de cotidianul