Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți

Rețelele de socializare abundă de imagini spectaculoase de la evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru. a fost însoțit de iubită, dar și de alți fotbaliști cunoscuți din România.

La ce eveniment grandios la care au luat parte Darius Olaru și partenera sa

Darius Olaru a primit cu brațe deschise invitația de a merge la o ocazie importantă. Fotbalistul nu a stat prea mult pe gânduri și pe final de septembrie a petrecut împreună cu frumoasa parteneră de viață, pe numele său Cristina Pădurean.

Fotbalistul a avut-o aproape pe frumoasa sa soție, cu care și-a unit destinul în vara lui 2025. Nunta a venit după doi ani de la cererea în căsătorie, nașul cuplului fiind Iulian Cristea, un fotbalist cunoscut de la U Cluj.

Revenind la evenimentul la care a luat parte în urmă cu puțin timp sportivul în vârstă de 27 de ani, acesta a imortalizat momentul în câteva imagini. Fotografiile imprimate pe hârtie vor rămâne amintire pentru ziua de 30 septembrie.

Pozele speciale au fost distribuite de soția lui Darius Olaru pe social media, unde are o comunitate restrânsă de fani. De asemenea, fotbalistul de la FCSB a lăsat să se înțeleagă că s-a distrat de minune alături de alți jucători români și de iubitele acestora.

Așadar, acesta este un semn că este o persoană foarte prietenoasă și care adoră să se distreze cu prietenii. Cel mai probabil evenimentul la care a luat parte are legătură cu primul copil al lui Adrian Șut, care a devenit tată pe 15 august.

La momentul respectiv, soția jucătorului a anunțat că a venit pe lume o fetiță. Din imaginile de pe rețelele de socializare reiese faptul că micuța care a fost botezată recent poartă un nume extrem de speciale, și anume Alyanna Maria.

Cine este soția lui Darius Olaru

Cristina Pădurean este femeia care îi face viața mai frumoasă lui . Fotbalistul are un sprijin major în persoana soției sale care este o șatenă superbă și cu o siluetă trasă prin inel, demnă de un supermodel.

Tânăra a acordat foarte multă atenție și educației, nu doar felului în care arată. A studiat în Cluj-Napoca, fiind absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Pe social media scrie că este notar public din anul 2024.

Momentan, nu se știe care este orașul în care își desfășoară activitatea partenera lui Darius Olaru. În altă ordine de idei, Cristina se declară o entuziastă a vieții, adorând să descopere locuri noi în călătoriile pe care le face.

E o prezență constantă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de peste 3.000 de persoane. Are o comunitate mică, dar care apreciază imaginile pe care le împărtășește de la diverse evenimente la care ia parte alături de jucătorul de fotbal.

De când sunt împreună Darius Olaru și Cristina

Darius Olaru și Cristina formează o familie de puțin timp, însă povestea lor de dragoste are o istorie mai lungă. Sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea fotbalului românesc, având o relație unită și solidă.

Frumoasa șatenă l-a cucerit cu totul pe internaționalul român care a cerut-o de soție în Dubai. I-a oferit inelul de logodnă într-un decor de vis, cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, fiind nelipsită de pe fundal.

Au trecut prin multe împreună și au depășit cu brio momentele mai puțin plăcute. În altă ordine de idei, cunoscutul fotbalist de la FCSB și soția s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, legătura amoroasă evoluând foarte frumos.

Mai exact, au început să iasă la întâlniri în perioada în care sportivul juca pentru Gaz Metan Mediaş. O perioadă au preferat să țină relația numai pentru ei. Așa se face că prima apariție în spațiul public a avut loc în iulie 2020.

Anunțul legat de faptul că formează un cuplu a venit prin intermediul unor poze din vacanță, unde se aflau în compania unui grup restrâns de prieteni. Acum, Darius Olaru și Cristina sunt fericiți și se bucură de fiecare clipă împreună, șatena fiind prezentă mereu la meciurile fotbalistului.

Ce salariu are Darius Olaru la FCSB

E unul dintre cei mai buni fotbaliști, însă are un salariu mai mic decât jucătorii de la Universitatea Craiova. Darius Olaru a primit o creștere salarială în urmă cu câteva luni, după cum a anunțat patronul clubului.

Gigi Becali a dezvăluit că cel mai mare salariu este cel al lui Florin Tănase. Suma se ridică la 30.000 de euro pe lună, în timp ce Daniel Bîrligea și soțul Cristinei Olaru sunt remunerați cu 25.000 de euro pe lună.

„Tănase are 30.000 de euro plus bonusuri. Le-am mărit lui Șut, Olaru, chiar și lui Crețu. Le-am mărit salariile pentru că am vrut eu, nu că au cerut ei. Am zis să se facă dreptate. Bîrligea are 25.000.

S-au mărit salariile”, a spus latifundiarul din Pipera, pentru Digi Sport, în februarie 2025, scrie .