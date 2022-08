Evenimentul mult mai important decât nunta lui George Simion din weekend, în opinia lui Mircea Badea: ”Nimeni nu a sesizat”

Nunta lui George Simion din weekend a ținut capul de afiș în România. Acest lucru a fost demonstrat de audiențele televiziunilor care au acoperit evenimentul.

Mircea Badea spune că în weekend a fost un eveniment mult mai important decât nunta lui George Simion

În ciuda acestui aspect, realizatorul TV, Mircea Badea, a spus că, în paralel, a fost un eveniment ”mult mai important”, în opinia sa, decât . Acesta face referire la ziua de naştere a Andreei Esca.

”Înțeleg că a fost aniversarea unei doamne care, atunci când nu face fake news, face cartofi prăjiți cu usturoi descoperind astfel că are Covid.

Mă refer la Andreea Esca. Aniversarea doamnei Andreea Esca mi se pare chiar mai importantă și relevantă decât nunta lui George Simion.

A fost mult mai interesantă aniversarea ei, vă spun eu”, a zis Mircea Badea, conform .

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani, prezentatoarea ProTV a vrut să aibă un weekend de neuitat alături de prieteni. Le-a făcut o surpriză acestora și i-a dus la Istanbul. Aici a avut loc o petrecere pe o ambarcațiune. Mihai Petre și soția sa, Dana Rogoz sau Lucian Mândruță s-au numărat printre invitați.

29 august 1972 este ziua de naștere a Andreei Esca

Mircea Badea: ”Sunt singurul om din Univers care nu s-a uitat la nunta lui George Simion”

Revenind la nunta lui , vedeta Antenei 3 se consideră ”singurul om din Univers” care nu a fost interesat de eveniment. Badea e ironic și spune că a încercat să recupereze cele pierdute prin citirea unor articole despre eveniment.

”Apropo, cred că sunt singurul om din Univers care nu s-a uitat la nunta lui George Simion. Cel puțin așa mă simt. Deja dezvolt niște complexe, nu am nimic cu George Simion, dar nu m-a interesat evenimentul.

Apoi am văzut că a fost de mare succes mediatic și atunci mi-am dat seama unde am greșit în tot acest timp. Am încercat să recuperez între timp, am deschis vreo două articole…”, a mai spus Mircea Badea.