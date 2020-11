Evenimentul șocant prin care a trecut Viviana Sposub: ”Tot corpul și fața erau pline de răni”

Viviana Sposub a povestit recent totul despre un accident grav pe care l-a suferit în urmă cu mai mulți ani și din cauza căruia a suferit o bună perioadă de timp.

La scurt timp după ce a împlinit 18 ani, frumoasa asistentă TV a suferit un accident de ATV, fiind la un pas de a-și pierde viața, dar, conform spuselor acesteia, Dumnezeu a salvat-o.

Iubita lui George Burcea a mărturisit că, după accident, a stat la pat o bună perioadă de timp, pentru că nu putea nici măcar să meargă, iar corpul și fața îi erau pline de vânătăi.

Viviana Sposub, totul despre drama din adolescență

Viviana Sposub a făcut declarații șocante în cadrul unui interviu pentru revista Viva! Iubita actorului George Burcea a mărturisit că, la vârsta de 18 ani, a trecut printr-o experiență traumatizantă, fiind foarte aproape de moarte.

„Da… A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine.”, a spus asistenta TV.

De asemenea, după întâmplarea care a marcat-o profund, Viviana a mai declarat că a fost nevoită să stea mult la pat, pentru că nu era capabilă să meargă. În plus, fața și corpul ei erau pline de răni, moment în care a conștientizat că nu își dorește o carieră care să aibă legătură cu aspectul fizic.

„După accident, am stat o perioadă bună de timp la pat, pentru că nu puteam să merg, iar tot corpul și mai ales fața erau pline de răni. Acela a fost momentul în care am realizat cât de efemer este totul, inclusiv frumusețea exterioară. Privindu-mă în oglindă, mi-am spus că nu vreau ca profesia mea să aibă nicio legătură cu felul în care arăt. Am vrut să știu că am o meserie pe care să o pot practica, chit că trupul meu suferă diferite modificări.”, a continuat aceasta.

Cu toate acestea, lucrurile au stat cu totul diferit. Vedeta s-a refăcut total, având acum o carieră de succes în televiziune. Frumoasa șatenă a vorbit și despre dragostea ei din adolescență, și anume muzica, la care a renunțat când a început facultatea.

„A fost momentul în care nu mi-am mai dorit muzică, ci televiziune, renunțând astfel la ideea de a urma Conservatorul. Cred că tata a fost cel mai fericit când am ales să urmez o altfel de facultate și să las latura mea artistică deoparte. Totuși, atunci când lucrurile sunt menite să se întâmple, nu mai contează cât de mult te opui. Așa că iată-mă aici!”, a spus ea.

În continuare, Viviana Sposub a mai declarat că sufletul ei de artist nu vrea să renunțe la pasiunea pentru muzică, vedeta dorindu-și foarte mult să se reapuce de cântat.

„Cum spuneam și mai devreme, accidentul de la 18 ani mi-a schimbat direcția. Viața de artist în România este incertă, nesigură din multe puncte de vedere. În clasa a douăsprezecea am hotărât cu părinții mei că cel mai bine pentru mine ar fi să urmez un alt drum și să găsesc un job 9-to-5. Totuși, sufletul de artist nu îl potolește nimeni, așa că mă bate din ce în ce mai mult gândul să mă reapuc de cântat și să fac lucrurile fix cum simt eu.”, a mai spus vedeta.